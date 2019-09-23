哲人醫師說飲食》日本料理教科書（二）割主烹從 和食風味詩：調理場（2）－內外場全訓練

洪建德

續上篇

這種修業似乎說明著料理人對美食的追求，不只是客人乘口舌吃到一盤美味的料理而已，而是料理人對整體美感的追求與終身的修行，整體在一次餐會中呈現給您客人。

美式廚師拿起大鏟子，以胳臂來大鍋炒，或左手拿食器品餐時的姿勢，兩手肘往外鼓動，入侵旁人空間，求得上菜快，姿勢不講究，客人一到，吆喝上菜，就可以知道手工粗細與文化差異了。

加州聖地牙哥的海洋世界，廚師正在使用大剷子調理食物。（圖：作者提供）

再說道具，和食的鍋都沒有長把手，不會佔有大空間，需要時，師父再夾上把手，所以和食的廚房空間較小而拘束，但是廚房的訓練表現無疑。

割烹小徒弟都要輪流到外場幫忙招呼、倒茶、穿脫外套、買單等，因為小徒弟常年跟隨師傅，二方面客人也都很熟，好招待，有法國高級餐廳全數男性服務人員的矜持。

至於插花、庭院、擺飾、文物、茶道、書道、陶瓷器，甚至音樂，這些文人喜愛的玩意兒，也是小徒弟所該學，將來獨自開業時，這就是身心靈全人教育與內外場兼修的寶貴經驗了。

京都たん熊本店的插花。（圖：作者提供）

丸山的吧台往後望去，也要有一種侘寂造景。（圖：作者提供）

京都中村的內部短歌擺飾。（圖：作者提供）

和食徒弟沒有午休時間，更不用說打麻將或外出鬼混了。看看祇園丸山主人的室內裝修，包括玄關上都要風雅一番，以及最後送上抹茶，這都有自我標榜茶道數寄（風雅）的意味。

祇園丸山莊嚴的大房間用餐。 （圖：作者提供）

祇園丸山莊嚴的大房間用餐。 （圖：作者提供）

祇園丸山的玄關。（圖：作者提供）

祇園丸山的玄關。（圖：作者提供）

1995年我跟著重兵衛壽司料理長大塚師傅走一天行程（圖12B-12J），很長的一天，早上7點到晚上11點才結束工作，明天又從新開始，日復一日，年復一年，奔喪也只有來回兩天假。

京都中央市場。（圖：作者提供）

京都中央市場。（圖：作者提供）

同樣第二代京都浜作主人森川武，以58歲英年早逝，第二代浜作本店主人塩見亦過勞，病歿於板前，職人求仁得仁。

更重要的是我們要認識一下割烹的發明者塩見安三，以及「上方料理」的一個短篇故事，日本歷史舞台在大阪、京都、奈良已經上演1500年了。在京都和大阪附近發展出來的風味美食，有尊敬京城的意味，稱為『上方料理』。

使用蔬菜和魚作為材料，充分利用其顏色和味道，特點是加糖和淡口醬油，保留食物的繽紛色澤，有著更多技巧，也有著厚實的道統，例如大饗料理，本膳料理，懷石料理，文化傲視地豐富，人文典故多麼沈重，讓野暮關東的職人抬不起頭來，也稱關西美食。

京都丸山的煮物，幾乎感覺不到淡口醬油的顏色。（圖：作者提供）

京都柊家的鱈魚白子蒸白蘿蔔泥，最後添加一點日本柚子皮。（圖：作者提供）

京都千花和物。（圖：作者提供）

相對豐臣關白把德川家從中部地方領地，三和、遠江、駿河、甲斐、信濃等回收，改封剛被降伏的北条氏舊領，關東，伊豆、武蔵、相模、上野、上総、下総6國，及下野一部分，常陸一部份，合計240.2萬石給德川家康。

德川家康的舊領地。（圖：作者提供）

德川家康的新領地。（圖：作者提供）

自此公元1590年，家康有萬世永代經營江戶與關東的決心，江戶的歷史發展才登上舞台，首先請水利專家解決中央山脈大雨帶來洪水成災問題，以及下總乾旱問題，所以利根川本來南向程文江戶川，注入東京灣，經過水利分流到利根川，造成線間千葉縣北部與茨城縣的良田萬畝，變成糧倉。

德川家康剛接收時的江戶，夏季淹水，一無所有。（圖：作者提供）

德川家康高瞻遠矚把利根川東流入太平洋，一石四鳥。（圖：作者提供）

德川家康高瞻遠矚把利根川東流入太平洋，一石四鳥，除了解決江戶城雨季水患，以及下總缺水之旱，再把江戶運河與利根川相連，變成近代的水都，江戶的運河系統，讓貨暢其流，東北的伊達蕃過剩的糧食，經過海岸進入利根川，再進入大江戶都會運河體系，以及利根川本身的糧食已經過此管道流通，最後少數人注意到是，德川非常在意東北獨眼龍，伊達政宗，他是一位能文善謀，武功高強的年輕人，死前還唸唸不忘雄藩伊達政宗造反，所以利根川是江戶城的境外護城河，嚴防東北大患。

現在仍然可以利用的江戶運河體系。（圖：作者提供）

江戶的運河體系。（圖：作者提供）

直到百五十年的休養生息後，在文化文政年間，會席料理的蓬勃發展，才開始超越「上方料理」，江戶儼然成為日本的美食中心，當時也是世界最大都會。

江戶儼然成為日本的美食中心，當時也是世界最大都會。（圖：作者提供）

江戶也是世界美食的大都會，尤其在海產調理上，已經無人能出其右。割烹是一種純熟糜爛的料亭文化開花結果，在平民小吃再創新高的料理型態，也順應了當時國民的普遍生活提升的意願；更是關西在上方料理在發展完熟之後，連結關東會席料理的重要位置，一直到今天的京都，割烹仍然非常地活躍。

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