哲人醫師說飲食》日本料理教科書（二）割主烹從 和食風味詩：調理場

洪建德

續上篇

先尊貴廚房，美食才升級

調理的場所，日本語稱調理場、台所（だいどころ）、勝手場（かってば）、（お）勝手（かって）等。

東京銀座的本店濱作的開放廚房，第三代主人在右邊第二人，最左邊的大個子，就是第四代的兒子，其他是店員二位。（圖：作者提供）

口語字彙中有漢語「廚房」，與英語Kitchenキッチン，但是在和食場合都不用漢語與英語，而稱「板場」。

數位大辭泉對於板場的解釋：

一、料理屋調理板所放置之所。就是調理場。板前。 二、菓子屋で、のし板を置く所。在日本糕餅甜點店，製作甜點壓擠成行時，下面的工作木板所置之所在，就是製菓子房。 三、（特別在關西地方）日本料理的料理人。廚師就是標準語板前itamae。「板場の修業」。

森川主人把一隻活伊勢龍蝦，在貴客面前活生生烹煮，就是割烹。一切開放看得見。（圖：作者提供）

板場就是切割食物來調理的「工作板」，板所放置的場所，就是板場。

吉武料理長就站在七張座位的吧檯前切鮑魚。（圖：作者提供）

東京吉武壽司的吧台後，有放置七把刀的刀架。（圖：作者提供）

關西地方，料理人與料理長都稱「 板」，都讓人深感「割」被重視的程度大於其它料理，就是「師公與神杯」被尊敬的程度。

當時我外婆對於料理人稱「板場」itaba，加上san敬稱，我問我的日文老師說：外婆有沒有講錯，因為我學到標準語板前itamae，她說外婆錯，老師是關東人，不知關西地方上有人說itaba，這就是台灣人老師，與當時接觸者的出身多數是西日本人。

數位大辭林對此解釋亦同，所以板在關西指的是廚房與料理人沒錯。

有別於中餐廚房狹窄，日本料理店的調理場都很大，在板前，就是宗教儀式般神聖，沒有嘻皮笑臉，每一個動作都是為了客戶，真想讓我團隊去日本料理板前留學，因為一通百通，餐飲服務與醫療服務有異同之處。

嚴父孽子

在板前，料理人立有立姿，直到今天，廚房小徒弟在電視鏡頭前都會被罵或挨揍，更何況在暗處的人權，霸凌嚴重，不足為外人道也。

師徒之間有如嚴父孽子般嚴峻，師傅一看不對勁兒，馬上賞一巴掌不是罕事，所以徒弟都正襟危坐，或站姿如早朝的官吏一般嚴謹。

吉泉主人曾經以生間流式庖丁打敗料理鐵人。（圖：作者提供）

平時徒弟也都沒有自己意見，全聽師父使喚，師父舉手投足，徒弟都馬上接應，所以戰戰競競有如外科開刀房的主刀醫師，與團隊成員還要契合，嚴謹程度與訓練水準，一點不馬虎。

美姿美儀

因此料理人各個衣服潔白，常頭戴白帽，掛領帶，白衣漿過再燙，面面畢挺平整，手姿漂亮，手指動作有如弦樂的小提琴手或中提琴手一樣纖細靈活，但又有茶道弟子一般的規矩內斂，以致任何師傅在客人跟前，做桌邊服務時，光看手指夾著長箸，美妙地舞動在食物上，或添盛，或分離，光欣賞，就令食客著迷。

立春過後，第一個「午」日吃的飯，米飯中放入胡蘿蔔，炸腐皮，生甘貝，三葉等煮成。露庵是料亭菊之井分店，有如割烹，師傅以跪姿美儀為客人盛「初午飯」。

菊之井露庵的土鍋燒初午飯。（圖：作者提供）

因此入門徒弟不止學廚藝刀功，而且學整體的美姿，自我要求不遺餘力，才讓挑剔的師父都看得過去，才稱得上是門生修業弟子。（待續）

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