哲人醫師說飲食》活締 活け締め・活き締め

洪建德

續上篇

先說魚師 在現代漢語世界，打漁工是社會的低層，雖冒著生命危險，但是社會地位不受重視，沒有人想幹，於是找外籍工，品質也不易要求。

但是我一直看到日本魚師，還是以一定地位，例如在大正時代，北方的魚師，因為捕鯡魚，而得到鉅富，蓋了新房子，稱為御殿。

當時在日本海稱為網主，擁有漁網或漁船所有權，屬於漁業經營者。提供勞力的稱為漁師・漁夫，或網子，都有賺到錢，後來二戰後，網主特權喪失，以民主合作社方式的「漁業協同組合」取代。

魚師經濟地位，與技術地位非常重要，一來提供社會最高品質的產品，一方面，有新人繼續遞補，人力能夠不匱乏。

「活け締め」與「活き締め」兩個辭都是指捕魚後的終結中樞神經，完全放血的魚師技術處理漁獲的方法。常常看到「活け〆」「活き〆」「活〆」等字眼，可見不是統一的辭，並且字典不同，寫法也不同。

既然水族箱那麼不易保養，為何還要用水族箱？

因為客人盲目追求生猛，因為客人不知水族箱的問題重重，所以一路錯到底。 因為不知還有更好的方法。

在運輸活魚時，禁食幾天以提高品質和預防死亡。從這個意義上說，它也被稱為「活け越し」。如何使活魚癱瘓，並使其快速進入腦死亡狀態，進一步排出血液來保持新鮮度。捕獲魚後，體內的ATP（三磷酸腺苷）被分解成鮮味的來源，如肌苷酸，迅速終結於的生命，經過利器先腦死，再放血，可以防止魚類狂奔，ATP被消耗。

也防止內出血引起的魚體惡化，也可以防止魚被捕獲後，壓力下乳酸代謝徒增疲勞物質，會讓味道惡化。

抑制死後僵硬，來抑制死後腐敗進行。

去除易於繁殖微生物的血液，來抑制微生物繁殖。

它是日本江戶時代早期開發的加工方法，僅在日本被廣泛用作傳統技術，在二戰後逐漸普及。隨著日本文化的傳播和互聯網的普及，信息在2010年代世界內廣泛傳播，除了漁業之外，它還被用於運動釣魚。在英語中，它被稱為“ikejime”，並在英國和法國專利上市。

這種方法繼續發展，因為本來只有置於魚冷藏，有利於生猛在運輸中的熟成，在預定時間抵達目的地，剛好可以擺入壽司屋的櫥櫃，不久饕客就可以進食了。

一方面不必再用水槽，節省數倍運費，以及好多材料費，大大節省了鮮魚的物流範圍，全國都吃得到新鮮沙西米與壽司，就誕生了迴轉壽司了。

這種前置作業，不是廚師的工作，而是漁師的工作，可以讓食物變得更鮮美，因為熟成過程，味何會更鮮，更好吃？當ikejime時，與自然死亡相比，可以長時間保持新鮮度，魚體柔軟多汁，並且鮮味也可以增進。這就是迅速終止魚類生命的方法，根據魚類而有不同，流派也稍稍有異，但是都是講究效率，與技術至上的方法。

例如，在真鯛將利器以手插入兩眼睛背面，預計魚大腦的地方，然後搗其腦漿，切除尾巴的基部，再以細鐵索，進入脊椎內，搗出脊髓，以上是以腦死為優先，讓魚體在自然界中，突然被去中樞神經化，腦死全身柔軟。

在脊髓中使用螺旋針來破壞神經後，馬上再拔除血液，以尖刀或長剪，插入第二魚鰓，直接剪斷心臟或大動脈。 頭朝下，放入水桶中，讓血液排出，並放入水中，再去除鰓和內臟，魚會跳一會兒，然後停止一切活動。

當魚被做得很好時，宛如整條魚無傷，包裹後放入冰箱，或釣魚者置入冰塊，保持低溫冷藏，饕客食用時，雖然過了半天，味道卻很鮮，魚體很柔軟。

大魚的鮭魚，很費工，先以利器從背部直搗大腦，終結神經，再切斷尾部，以鐵絲直搗脊椎內，來回多次，再取出整條脊髓，最後再進入鰓蓋內，直取心臟，放血，再以食用紙包裹，再裹一層塑膠袋，放入冷藏。

平目魚則在腦部插入利器，與插入尾部脊椎，整條魚就平靜柔軟了。小魚的竹莢魚則以利刀，在頭部一切，因為平價又小隻，所以求快。

北海道愛奴族傳統捕獲鮭魚時，會使用木頭棍子擊打頭部，被認為與ikejime有相同的效果，在北海道的漁具店出售，有木製和金屬製兩種。 我認為有了ikejime技術，魚體的味道求真，停止魚在海中的原來味道，才能實現。所以台灣日本料理，與日本最大的差異就是，我們的魚沒有ikejime，導致魚體有臭腥味，僵硬，例如紅甘吃來脆脆的，少有鮮味，顏色有呈現桃紅色，血合肉又特別大塊而明顯（圖11J, 11K）。

台灣紅甘沙西米。（圖：作者提供）

台灣紅甘沙西米。（圖：作者提供）

例如真鯛沙西米看來就是血色，不是白身，因為是日本『白身魚』的代表，理論上應該是近白色，所以吃來有血腥味，也失去鮮味，添增了乳酸味道，與僵直後鹼性化的不快感。

台灣真鯛沙西米。（圖：作者提供）

右邊就是真鯛沙西米。（圖：作者提供）

竹莢魚雖非白身魚，而是青魚類，但是有是充滿桃色。

竹莢魚變紅了。（圖：作者提供）

其它白身魚，變成紅身魚一般的紅色，桃色所在多是，吃來有點血的鐵鏽味，以及魚體細菌發酵的腥味，所以味道都不到位。

白身魚變成紅身魚了。（圖：作者提供）

白旗魚變成紅身魚了。（圖：作者提供）

真正和漢料理有很大血合肉的紅甘，與很粉紅的白旗魚。（圖：作者提供）

近來日本再一次進階，黑鮪魚越來越珍貴，廚房與實驗室合作，利用生物高科技研發菌種，讓發酵更深化，漸漸再以這種細菌熟成黑鮪，漸漸展店，就看消費者反應了。

以上這都是以自然界的道理，不添加鮮味劑，防腐劑，反而促進熟成，助長目的的發酵，以達到自然界的鮮味。（待續）

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