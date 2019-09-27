哲人醫師說飲食》日本料理教科書（二）割主烹從 和食風味詩：小割烹革命

洪建德

續上篇

1895年，日本打敗大清帝國，接續1905年打敗俄羅斯帝國，工商經濟起飛，人民生活改善，料亭在大阪與東京興旺起來。 動輒50人吃飯作樂的大料亭，有如雨後春筍在全國各地興起。

百年料亭苟延殘喘至今，可以回想當年風華，但是多數已經在幾次經濟變革中倒閉。（作者提供）

百年料亭苟延殘喘至今，可以回想當年風華，但是多數已經在幾次經濟變革中倒閉。

百年料亭苟延殘喘至今，可以回想當年風華，但是多數已經在幾次經濟變革中倒閉。

當時「樽本作次郎」的店裡，根據森川氏第三代主人裕之著作中稱：「塩見氏掌熱食，森川掌生鮮切割，與同事出井豐三郎三人很要好，人稱鐵三角」。

大正13年（1924年），塩見安三首先在大阪新町創業第一家「割烹」，叫做濱作，由於食材新鮮，CP值超高，很快受到廣大食客的歡迎，後輩也都過去幫忙。

1905年至1914年，日本經濟頻臨崩潰，因為舉債過度，1920年後又因為一戰，經濟陷入恐慌。 接著1923年關東大震災，銀行信用構造大動盪，以致1927年昭和發生金融恐慌，昭和3年（1928年），塩見氏遷徙到東京銀座。 接著1930年、民政黨為中心的浜口内閣實行金解禁，與世界恐慌雙重動搖國本。

（作者製表）

但是與大料亭的競爭，短小精幹的「割烹」價優貨實，而大排長龍，怪不得坪內逍遙說：看到割烹店前大排長龍，感覺不到經濟的蕭條。

便宜又好吃的小割烹在不景氣時存活下來了，鼓勵和食小師傅出來獨立開業，並且蔚為風潮。 我視之為和食界的「革命」，小蝦蝦把唯一詮釋和食的大料亭分食了，小師傅也可以擁有自己空間，詮釋和食的時代精義。

第三代高校2年就在店裡幫忙的第三代塩見彰英氏，對於時局變遷，料理界變化，好像一部活著的曆書一般，訴說著事件。（待續）

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