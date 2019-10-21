哲人醫師說飲食》日本料理教科書（二）割主烹從 和食風味詩：和食成為世界無形文化遺產

洪建德

續上篇

表現季節轉移的自然美 四季折折sikioriori，是日本語常出現的佳美詞句，又寫成：四季折々，しきおりおり。 假如查網路詞典解釋：「春夏秋冬のその時その時」，我翻成四季的各個時令。

再查折折

當名詞

那個時候。每次有機會。

當副詞

每當你有機會，你就會看到並聽到這樣的事情。 有時。 漸漸地。

所以折折，不只環境的四季變化，而且還有一種一期一會的期待，一種天地人的同步心態的吻合。

另外有一種不是常常看到的意涵，相當於「時たま」，所以機會難逢，稍縱即逝。

這讓我想到希臘名言加美詞句，翻成拉丁文為：

Ars longa,

vita brevis,

occasio praeceps,

experimentum periculosum,

iudicium difficile.

人文無涯

生命短暫

機會難逢

實驗危險

判斷困難

可見人類有共同的DNA，有相同的感情與智能。 四季折折多用在四季特有的情趣或產物，讓人事前有期待，當下錯失後，感覺會很惋惜。 日本料理常被形容為四季折折，或師傅自詡四季折折，表達日本料理師傅做出了風雅之意思。 自然美是地球在四季變化下的「風物詩」，是日本固有的優美人文地文特色，還帶有一絲商代傳來詩經文學的哀悽，讓人激賞。

日本的高級餐廳或京都哲學道，常常自詡的是：春天賞櫻花，夏天覓見螢火蟲，秋天覽楓紅，冬天看雪；溫帶帶暖的季節感是構成日本料理最重要的人文要素，失去這個要素，就成了夏威夷日本料理，不像本土日本料理的菜餚，或是台灣平價的「和漢料理」，CP值高得好吃，但是四季溫差不大，都能享用四季如春的美食 。

滿開的大島櫻，芳香，崢嶸地落在清澈的高瀨川上。（圖：作者提供）

夏日的京都。（圖：作者提供）

夏日京都東山的清流。（圖：作者提供）

京都北郊高山上近千公尺美山莊，在大寒之日容易飄雪。（圖：作者提供）

這是遠在岩手縣的遠野aeria.hotell晚餐的回頭鰹魚。（圖：作者提供）

旬

料理學上旬的定義有三，其中之一，指的是最盛產的時機，這時食材最美味，市場上也最容易以最低價格，買入生命力豐富的食材；旬產季的營養價值也有最高的傾向，讓人容易在素材裡找到幸福。例如七草粥，帶有雜草自然的苦味，給人自然生命力泉源。

這種飲食方式在各個民族直到今天仍然樂此不疲，例如：北義大利的德語區Südtyrol，他們春天就吃地上雜草，做成羹湯，看來真是人牛不分，但是在當地的一些餐廳，仍然可以點到此道菜，這才是大自然恩賜的野菜

另外在旬季節之前，先享用「初鰹」，例如東京三月櫻花開時，從南陽順著黑潮北上，吃沒有油脂分佈的初鰹，稱為「走り」；趕在旬季節最後來吃的鰹魚，因為這時秋天水冷，從北海道南下而來的洋流，把鰹魚再回頭送，稱「戻り鰹」；即使同一物種，同一「旬」，有了人文的風物詩，就有三種心理享受的吃法，店家充分利用人文的要素，來挑逗食客味蕾外，也加強五感，來感動人心，處處製造高潮。

吉武壽司屋的初鰹加上那一點綠，是調味還是調色？（圖：作者提供）

東京山田屋水煮河豚。（圖：作者提供）

旬末香魚稱「落鮎」，不吃就等明年了，稱為「名残」。西日本秋季至冬季吃河豚，東日本則吃安康魚火鍋，具有地方風物詩。

東京山田屋水煮河豚。（圖：作者提供）

新潟縣鷹巢溫泉喜之屋的地緣天然香魚壽司。（圖：作者提供）

這一切看在世界教科文組織眼裏，享有季節轉移之美的飲食，提升舌尖的縱慾，昇華到人類追求真善美的心，風雅頌賦比興的浪漫情緒，四海皆同。

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