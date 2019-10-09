哲人醫師說飲食》日本料理教科書（二）割主烹從 和食風味詩：本膳料理（2）一汁三菜

洪建德

續上篇

一湯一蔬菜的內容是米飯，湯，醬菜，膾，煮物和燒物。這裡要注意的是，米飯和醬菜不包含在數量內。

因此，膾，煮物和燒物，一共3道菜。

根據宴會的規模大小，從只有本膳，到二膳、三膳繼續增加膳，從二汁五菜、三汁七菜，一直往上增加。

值得一提的是，不使用四膳，因為四與死同音，中國傳來的禁忌也存在南方，所以將其寫為「與膳」，日本語與和四的發音同。

（圖：作者提供）

なます

當主要使用魚時，它被寫成鱠，當它主要用於蔬菜時，它被寫成膾。

它放在一個小碗裡，裡面放著醃製或醋漬的生食菜餚稱之。平（希拉） 這就是煮物，有五種海，山和村莊的食材被安排在一個平皿裡。

燒物：它實際上是一道烤魚等。

（圖：作者提供）

二汁五菜

如圖所示，本膳在面前，其右放二膳，其遠端放三膳。 有兩個湯，膾，坪，平，猪口，燒物，五道菜，合起來有二道湯汁和5道菜。

膾：這是一道和物醋物，前者是核果涼拌菜，後者是加醋涼拌菜。它甚至出一汁三菜。

坪 Tsubo：與平一樣，都是煮物之謂。跟著本膳的煮物稱為坪Tsubo，跟著二膳的煮物稱為平 這是一道煮物。它甚至出一汁三菜。

豬口 Choku：它被稱此名稱，因為食器類似於豬的口，所以稱豬口。它可以指用於飲酒用的杯子，或指醬油容器場合時，它可以指和物，醋物的小器皿裝盛的料理時，因為它被計算在五道料理中，它是一種和物或醋物。

燒物：這是一道燒烤魚，以可以出一汁三菜來。

三汁七菜

（圖：作者提供）

如圖所示，本膳右側有二膳，左側有三膳，右上側有四膳，左上側有五膳。

五膳上的物品是紀念品，不計算在內。現代日本的婚禮「引出物」源自本膳這種禮儀，不能當場吃，帶回家吃。

此外，雖然與膳的燒物，也被三汁七菜中被計算，但實際上是在不放筷子的情況下，折疊它並將其帶回家來。

二汁五菜之前沒有出來的料理是生魚片 這是一種魚生魚片。

木碗，一碗煮物汁。（待續）

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