哲人醫師說飲食》日本料理教科書（二）割主烹從 和食風味詩：和食成為世界無形文化遺產 （二）

洪建德

續上篇

結合年度行事成風物詩

商代節日單數

本來東亞諸國各民族都使用陰曆，商代起就有各種節令的必吃食物，中國傳來單數吉祥，所以傳統節日皆單數。

曾幾何時，廣東偏遠一隅的六六大順，大發財的八，成了2008北京奧運的吉祥數字，八月八日八點零八分開幕，商代道統已經遙遠不可及了。

過去台灣因為拜神祭祖之故，單數節日更是源遠流長，例如：

正月初一（拜很妻操）

三月三日，三月節，三日節（拜潤餅）。

五月五日，五月節（拜鹹粽子）。

七月七日，七娘嬤生日（拜油飯配麻油雞酒），同樣的祭品也有祭床母的。

九月九日，拜祖先發粿。

12月15日，尾牙拜割包。

2007年舊曆年在台南縣永康鄉某廟宇的盛會。（圖：作者提供）

12月15日，尾牙拜割包。（圖：作者提供）

明治維新改陽曆

明治維新不久，明治六年改元陽曆，桃花一般比櫻花晚開14天左右，陽曆4月17日前後開花，以至於從陰曆3月3日，改陽曆3月3日，這時候梅花正在盛開，反而看不到桃花盛開的氣氛了。

現在陽曆2月旅館與料理店就開始擺飾女兒節了，賣場也抓住這個機會在一個多月前，就擺滿了商品。

日本女兒節，京都祇園街上的應時料理。（圖：作者提供）

東京芝豆腐屋女兒節的彩色米果，殘存江戶風味。（圖：作者提供）

等於慶祝梅花2月到3月的開花慶早春，就是明治定陽曆為國曆後，年度行事矛盾，也使風物詩走了樣，讓人不勝噓唏。

就以這幾年來看，太陽的運轉造成節氣，與陰曆的太陰是毫無相關聯的，所以本來就前前後後，再加上改元陽曆，請看：

2010年是4月16日

2011年是4月5日

2012年是3月24日，算是異常早，春分倒數最後3天，有時會晚。

2013年是4月12日

2014年是4月2日

2015年晚至4月21日，穀雨已經第二天了。

2016年是4月9日

2017年是3月30日

2018年是4月18日

2019年是4月7日

2020年是3月26日。

女兒節風物詩

應該祭拜的神明，準備哪種食物，幼年時跟著外婆一年行事，就是商代風物詩的道統，這個道統直到我幼年都還健在。

風物詩是一種日本特有的人文感，某一季節特有的自然景象，常與節令行事結合，使用範圍很廣，舉凡風景，氣候，風俗，也用在味覺服務、商品銷售，連結此季節特有的歷史上，或鄉土的人事物，引人共鳴。在傳統料理，留下連結陰曆行事的軌跡。

五節句傳入日本，陰曆正月初一，陰曆3月3日，上巳是五節句之一，轉為「桃の節句」或「雛祭り」（女兒節）。

東京青山傳統手工藝廣場。（圖：作者提供）

桃之夭夭灼灼其華。（圖：作者提供）

五月五日，轉為「菖蒲の節句」， 菖蒲（しょうぶ）的發音轉而為「尚武」同音，而成為男孩子的節句，掛上鯉魚旗。

七夕の節句就有些式微了，因為只剩下返家省親掃墓，視為鬼節。

在陰曆並行陽曆節氣的現代東亞，有一點困難與尷尬，本來陰曆3月3日所謂「雛祭」，女兒節曾經是桃花開花的季節。

日本「桃の節句」起源於大和時代，日本本土植物桃花，在陽曆四月中旬始開花，從九州往京都，中部，關東，東北，一路開花。

而陰曆3月3日，大約在陽曆4月17日，所以小女孩的飲食，糖果，和服，裝飾，與家裡的人形擺飾，跟天地充滿桃花的粉紅色相映與相應，是天下最可愛的顏色與氛圍了。

日本女兒節，京都祇園街上販售的迎春小箱。（圖：作者提供）

各級料理店，上自米其林三星，北起東北，南至西日本，都供應蛤蠣湯與煮蛤蠣，象徵找到如意好夫婿，下至庶民一碗料理，以及飛機座艙上供餐，都想以自己預算內的方式表現女兒節的風物詩。

宮城縣秋保溫泉宗家茶寮的女兒節前食事。（圖：作者提供）

秋保溫泉茶寮宗園女兒節前夕的前菜，明蝦的美姿，充滿幸福的祝福。（圖：作者提供）

山口縣大谷山莊在2003年迎接女兒節的蛤蜊湯。（圖：作者提供）

放流雛形

京都貴族階級的子女，春遊祈福保健康兼除厄，武家社會也跟著做，到了江戸時代庶民的「人形遊」與節句結合，成了一年行事，之後紙製小人形成了代罪羔羊，放入川海流走，是消災除厄的祭禮，演變成現在的「流し雛」。

桃花滿開 由於明治天皇換曆，所以三月三日的雛祭，移行到陽曆乍暖還寒時，從桃花灼灼變成梅花盛開景象，所以有些鄉下地方仍然以陰曆行事，但是越來越少見了。

倒是東北地方在陽曆3月3日仍然下這大雪，天氣不穩定外，氣溫又零下，萬一出來滑倒，所以他們改在4月3日。 陽曆4月3日已經溶了雪，小朋友成群到親友，鄰居家拜訪，一方面瀏覽主人家的人形，另一方面，主人有準備許多糖果，拜訪一圈後，滿載而歸。

桃花樹下慶女兒節

人形 彩糖 三色菱餅 蛤蠣湯

人們在家裡，或店家擺上不同預算的雛人形慶祝女兒的節日，擺飾吊雛，供桃花，彩色米果，米果，京都祇園的栗阿彌就原有的傳統糖果，上新的行銷與包裝，傳統果子店推出彩色糖，連賣八橋，生八橋的伴手禮店也賣起應景女兒節的生八橋。

東京青山傳統手工藝廣場。（圖：作者提供）

除了使用上述材料以外，還使用有色素的砂糖與醬油味道與顏色的米果，我曾經在近江的彥根城看過。 白酒則為未過濾的清酒。食散壽司，散壽司的材料必須包括：糖煮瓢瓜乾（甘煮干瓢）、香菇（椎茸）、煎蛋絲（錦糸玉子），必要加蝦子，日本漢字寫成海老，海中鬍子長得很長的生物，以表示女兒得長生。吃油菜花，表示春天來臨。

日本女兒節，京都祇園街上祇園小石販售的祖傳水飴。（圖：作者提供）

京都菊水旅館的天麩羅以油菜花來慶祝女兒節。（圖：作者提供）

京都柊家的八寸，在春節後出現油菜花，慶祝女兒節的到來。（圖：作者提供）

京都仍然抱守著女兒節的傳統，但是現在二月春節東京年假時，除了江戶風的芝豆腐店，所有光顧的店家，卻沒有女兒節擺飾與氣氛，一所懸命地維護越來越稀有的傳統大概只在京都，與東京的老店。

為什麼一定要吃蛤蠣、喝蛤蠣清湯？因為蛤蠣在立春後肥美，蛤蠣是雙貝殻的軟體動物，沒有一蛤蠣的單面貝殼，能與外來的任一面蛤蠣貝殼密合 ，隱喻找到天作之合的另一半如意郎君，天下唯一的絕配，且終身不離。

吃三色菱餅，雛米果來慶祝。三色菱餅由赤、白、綠的三色餅重疊切成菱形。赤色代表除厄、解毒作用的梔子花染色，來代表祈福健康的桃花。

東京都三鷹市女兒節時，和果子店販賣的糖果，三色菱餅就在中間，左邊是雛米果。（圖：作者提供）

京都月餅店，也有賣延壽糖，但是越來越不普遍了。 在新一代的旅館，為女兒節來臨，準備三色的法國水果軟糖，似乎也有取代三色菱餅的意思。

月餅堂的延壽糖，只剩這一家獨包了。（圖：作者提供）

湯布院的無量塔旅館，在古色古香的東北舊農莊中，也看到純法國手作的水果軟糖，慶祝女兒節的到來。（圖：作者提供）

白色餅為菱角的果實做成，代表純潔，與即將融化的春雪。 綠為補血効果的蓬草，代表春天生命力洋溢的生命。（待續）

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