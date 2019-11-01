哲人醫師說飲食》日本料理教科書（二）割主烹從 和食風味詩：各地物產多元歧異而豐富

洪建德

續上篇

北九州是日本列島史前至今對亞洲大陸的門戶，因為中間有數個離島，好像很短，尤其唐津曾經是三國志東夷倭人傳，北魏人抵達倭國的窗口，福岡則有很歷史地位。

福岡塔守護著博多灣，一個多事的日本與大陸的窗口。（圖：作者提供）

日本九州唐津城往下望海岸。（圖：作者提供）

雖然各個藩國邊界的限制，但是國與國之間，物品的來往與競爭仍然存在。值得一提的是，東瀛列島四面環海，大部分藩國都濱海，都能捕獲到各種不同的動植物海產，新鮮自然多樣舉手可得。

多樣化的原因是日本地處亞熱帶東南，南九州地文類似台灣北部的亞熱帶，日本海東南端是山陰地方，起於下關。

城崎溫泉。（圖：作者提供）

轉彎處是京都的丹後半島。 轉彎往北延伸，接著是北陸地方的越前，越中，越後，到東北山形，秋田，到青森，過津輕海峽，到北海道平原，濱亞寒帶鄂霍次克海，往東到北海道知床半島。

京都丹後半島。（圖：作者提供）

越前三國海岸。（圖：作者提供）

山寺立石寺在大雪覆蓋下。（圖：作者提供）

美瑛町在北海道中心。（圖：作者提供）

這就是太平洋沿岸了，沿著北海道往南，再一次經過青森，岩手，到宮城，福島，就到大關東平原了，都心西北是一座大水庫，收集中央山脈來的雨水，供應都心的大水源，東南角落的成田，最近心摩天高樓在東京都心，建立新都心。

淺草寺在1997年元旦的現況，傳統上有過年初一初謁寺院神社習俗。（圖：作者提供）

奧多摩水庫。（圖：作者提供）

成田山新勝寺。（圖：作者提供）

京都錦市場賣漬物。最前面就是京都名產紫葉漬。（圖：作者提供）

在最大河川荒川的東岸，有庶民的聚落，柴又，演紅了《男人真命苦》，自1969年綿延至1995年，男主角過世，由松竹映畫所製作的全長48部的喜劇電影，世界最長的電影系列。

劇中人物是私生子，自江戶外圍地方出走，流浪全日本，當小販，刻畫日本庶民人生，世間百態與各地食物，也是一種庶民風物詩的表現。

男人真命苦的柴又帝釋天寺院。（圖：作者提供）

柴又的聚落中心，就是電影拍片的地方。（圖：作者提供）

當時日本人全民看電影，一年推兩部，一次在正月一日推出，一次在中元盂蘭盆節推出，每次造成轟動，堪稱時代電影的風雅頌。

男人真命苦劇照。（圖：網路）

為何電影是風物詩？因為我們受儒家罐頭教育僵化了以人為本體的風雅頌，而且主人翁就是一般庶民，他所吃，所言，所見都是四季折折的祭日文化產品，直指庶民內心，怎麼不與先民當時在商丘的心情心心相映？

平原最北部就是白根山，草津溫泉在這盆地裡，都心就在這裡最低漥的出海口，德川到江戶城履新時，現在的日比谷公園就在海裡，裡面都是鰻魚聚集，遠方的帝國大旅店則是在百年前，在明治維新後廢掉了護城河外壕外第一排。

日本橋在江戶時代成為天下的零起點，所有道路都以日本橋來計算公里相距距離。

東京灣有內灣，過去稱為江戶前，或江戶前海，一般多用前者，江戶前蒲燒鰻，江戶前壽司，江戶前穴子鰻，江戶前赤貝。

日本橋在江戶時代成為天下的零點。（圖：作者提供）

東京灣填海造地的台場與彩虹橋。（圖：作者提供）

江戶前蒲燒鰻。（圖：作者提供）

與東京外灣，外灣的守護門戶就是橫須賀，怪不得黑船在幕末1853年，以大砲強力來訪，就在橫須賀外海停泊，要求幕府開國通商。

二戰後，第七艦隊司令部設在日本的橫須賀市橫須賀港，配備一台核能航母，擁有50至60艘軍艦、350架戰機，艦隊滿員編制6萬人，2018年起數屬印太司令部麾下的太平洋艦隊。（待續）

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