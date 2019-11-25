哲人醫師說飲食》日本料理教科書（二）割主烹從 和食風味詩：商代的詩經 四季風雅頌

洪建德

續上篇

四季分明的商丘孕育出美麗的詩經，是東方風物詩的先驅，風靡了商代週邊的諸多民族，包括遠在西邊1000公里外的周侯等民族學習了漢字與文化。

周侯與殷王朝對峙圖。（截自網路）

周顛覆商帝辛，但是東亞大陸繼續同化在商代文字下，台灣繼承閩南源自商代遠祖的習慣，在一年行事曆中注重節氣，準備不同的食物來祭拜。

正月初一，三月三，五月五，七月七，九月九，應該祭拜的神明，準備哪種食物，幼年時跟著外婆一年行事，就是商代風物詩遺跡。

從小學校與書本念古文，環境聽到大人講日語混雜台語，留德回來後，深入日本語文，與實地旅行，漸漸發現自己像翻譯者，把東海上架起了一座詩經的橋，整個東亞瞬間變平，割主烹從風物詩就是筆者國際人文人，所創作的跨國學說，說明人類來自一家，大家風雅頌感情一致。

人類都是露西的子孫，雖有不同色素皮殼的族群，卻有共同的酵素，神經傳導物質，在太陽底下生活，世界溫帶各地先住民，史前多有看日照過節的習慣，古埃及人，印加人，瑪雅人，如同日耳曼人，注重冬至夏至春分與秋分，指環傳說就是冬至日而來。凡是人就有太陽公轉的季節風物詩，繩紋人不可能會獨缺。

和食保留了東方人文的精神，鎖國隔離了歐亞文化的影響，形成可貴的和食無形文化遺產，是世界遺產選中和食的原因。

漢字文化進而滲進其它國家與民族，其一就是日本，從後漢光武帝起，學習了商代曆法一年行事，飲食結合食物的文化深植人心，百年前才能創造出「割主烹從」的東瀛美食佳美詞句。

有了風物詩，腦內嗎啡使美食更覺好吃，一年依時令節氣行事，生活有了重心與期待，不順遂世事，次第蒸發，人倍感輕鬆而幸福。

割烹本來只是渡小月的飲食店，但是由於注重食材新鮮，以及開放廚房，人文的修養加上刀工，囊括多項全球首創，上世紀改變了日本料理，這世紀正在改變了世界。

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