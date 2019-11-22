哲人醫師說飲食》日本料理教科書（二）割主烹從 和食風味詩： 京都隔絕外來辛香料

洪建德

續上篇

大家對於一次出汁比較有印象，使用在吸物上，澄清透明，但是昆布與本枯竭片，一次用完即丟嗎？不！製作二次出汁，當調理煮物、蒸物、鍋物場合，則需要二次出汁為基本湯底。

依廚師與客人喜好程度，加上適量的味霖，砂糖，清酒，味噌或醬油來調整。香料，與辛辣類的一切草本都禁止使用，所以沒有胡椒、辣椒、薑、花椒、咖哩的空間，除非在居酒屋，吃不純粹、帶有義大利等西洋風的和食。

東京銀座KAN，受洋食影響，仍然保持和風骨幹的當今年輕人美食。 （圖：作者提供）

尤其生鮮的辛香料只有傳統大陸千年前，傳來的植物或東瀛本土植物，以東京本店濱作而言，只有使用山葵，防風，青紫蘇，與九層塔花，造里分成兩種魚（平目與甬魚，都是白身，無臭淡旨味）的薄造與赤貝，與明蝦、海膽另外以圓盤形花磁包被，然後加上自製醬汁。

打開漂亮的五彩瓷器，生海膽加上東京本店的醬油煮海菜，是一種我沒有嘗過的釀造醬油味。（圖：作者提供）

東京銀座本店濱作的造里，後面薄造是平目魚與赤貝，明蝦，前面薄造是甬魚。（圖：作者提供）

京都七味，是近四百年的香料，也帶給清水寺參道上七味家很大的生意（圖29O）。

七味也是京都接受辣椒傳入的最大限，調和了固有香料，歛而不辣，不麻不嗆，只用於少數京風食物，例如烏龍麵、超市便當、米果。

七味。（圖：作者提供）

本店濱作割烹，給東京人一種大正時代古早味的關西感覺，或許習慣新日本料理的食客，看不到生猛海鮮，更吃不到勁爆的五感。

但是她像古代的東方女子，溫柔婉約，樸質自然，素顏佇立角落，木訥不引人注目，但是異文化有識者，驚為天人，尤其全球化之後，全球最瘋狂追求和食。（待續）

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