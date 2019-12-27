哲人醫師說飲食》日本料理教科書（三）：人類味覺求新求變

洪建德

續上篇

風靡世界的麻婆豆腐，通常先被油鍋炸過，並積極加上各種辛香料，唯恐達不到勁爆的辣味與鹹味，問題與松鼠魚類似，過氧化物太多，以及使用反式脂肪。

先油炸的麻婆豆腐。（圖：作者提供）

我家改良調理法，保留了淡淡的無基因改造的黃豆香，但是偶爾品嘗一下香辣的滋味（圖3S），並減少反式脂肪酸與過氧化油炸渣的攝食。所以家常菜能不炸則不炸，雖然我們家用油都是健康的不飽和脂肪酸豐富的油脂，可以在熱量考量下進食。

不要將排骨肉打薄，兩面總共沾了3倍重量的粉，再放入230度以上高溫油鍋中，油炸到酥脆，再放入複方化學滷汁中煮，徒增氧化油脂的量。遙想當年台鐵便當，依稀是新鮮豬排肉在醬油水中滷，就很好吃了，現已經不再可得，都是油炸排骨了，只由求諸自家的滷肉。

2017年1月台鐵便當。（圖：作者提供）

家裡以汆燙豬肉，或油煎豬排，或是以日本製醃酸梅乾，滷豬肉塊，這是我升級日式東坡肉（豚の角煮），稱為梅汁豬肉角煮的創作料理。

我家豬肉簡單汆燙就上桌了。（圖：作者提供）

家裡的煎豬排是小女喜歡的菜，雖然沒有過度拍打，但是不硬。（圖：作者提供）

梅肉豚肉角煮。（圖：作者提供）

新鮮天然魚，我家多在鍋中清蒸，不加廣式調味料，或利用裹麵衣，低溫將包在麵衣裏的沙梭慢慢蒸熟，外表黃色，麵衣一點而不酥脆，裡頭的魚則鮮甜如生，我自己暱稱為『黃金天麩羅』。

青嘴蒸醃白瓜，是澎湖庶民的味道。（圖：作者提供）

我家黃金天麩羅，沙梭。（圖：作者提供）

避免商業遊說、人種與文化偏見

但是積極地改造食材，入味食材，不勝枚舉，不一定全是負面，有些反而有草藥療效，例如雲南少數民族料理、 印度民族加上各種辛香料，成為各式咖喱，對於印度夏季天氣，半年以上超過身體體表溫度，不吃辛香料逼汗，似乎身體就無法散熱。

番紅花的香料雞腿。（圖：作者提供）

吃辛辣的咖哩出汗，的確是有生理散熱功能，以及吃進其它各種天然抗氧化物等，這是截然不同的調理哲學，與適時適地的先民養生智慧。

我沒有企圖評價國際間各國料理文化高下，與各民族品質好壞，我受禮眾生平等，以及受西歐的自由平等博愛影響，認為已經形成普世價值。我是天下人，我念醫學，全球醫師更對所有民族一視同仁，沒有種族歧視，或文化偏見，努力醫治所有來診的病人寫在誓言上，甚至日常實踐當中，不管健保給付多不尊敬，但是仍然屹立崗位。

我知道日本列島的氣候溫和，雨量充裕，高山、河流與湧泉到處可見，森林密佈，造就調理無為自然主義的環境因素，所以唯一。我沒有歧視或重視日本料理，因為人類共享共同祖先露西的DNA，歷史文明多是地理因素造就的。

過度積極烹調，加上「有害健康的調味料」、「高溫油炸呈酥脆」、「好油百年不用換」，仰賴反式油，不油耗，不酸臭，這才是食安的黑洞，例如癌症增加，健康的問題，例如膽固醇血症，反式油才是問題，不是哪國料理的問題。

和漢料理的炸蝦。（圖：作者提供）

油炸排骨便當，好油不用換，繼續加油。（圖：作者提供）

我30多年以來地學習，堅信各國各地先民適應環境，而研發出來的地方飲食智慧，都可以達到健康保健的目的。 我30多年來，主治糖尿病或教導病人，都沒有改變，倒是2015年衛生福利部，與農委會聯合發布五年一度的美國人營養推薦，才第一次說得比較清楚，反式脂肪才是主要高膽固醇血症的元兇。不是食物中的膽固醇，是加工食品所使用的油脂，或外食餐廳廚師用來炒菜的烹調用油，以上兩種反式油：乳瑪琳，加在可頌麵包、吐司，或任何麵包的麵糰裡，或是中餐聽師傅一定要食材過油，固定，爆香，才能繼續下一個步驟。

這與我1985年從美國博士後回國行醫，至今不二如一，當時還沒有反式脂肪酸對心血管病的論文出現，證據都指向減少飽和脂肪酸，我建議要注意各種食物飽和脂肪酸的量，以及一天所有食物的總量，但是這30多年來，一下子食物偏好改變，大量吃進烘焙類食物，與油炸食物，從麵包與夜市就可以知道總量增加不已。

我回國一年在1986年，出版糖尿病教室。（圖：作者提供）

有了反式油脂，所以可以高溫油炸易行，便宜食材變酥脆，更不用換油，也不生油耗味，甚至炸完再炒菜，油價便宜，更全部利用，失德商人何樂不為？

地中海飲食，以義大利料理為中心，盛產橄欖油，它含較高單元不飽和脂肪，因為吃適量豬肉、牛肉、羊肉，所以不會造成太多飽和脂肪，其中豬肉又富含單元不飽和脂肪，假如豬種好，天然飼料，單元不飽和脂肪可以一半佔率。

關於瑞士農業部在2014年成立了agroscope部門，針對農業經濟，食品營養一堆跨科際問題，成立專責單位，發布研究與綜論公告，本文作者一開始就主張：動物脂肪被多數媒體和多數衛生當局妖魔化了。暗指植物油廠商的國會遊說與專家研究的支持而扭曲動物油的事實。

雖然有科學的事實，但是對動物脂肪是不公平地被定論，廣告把植物脂肪經過官方機構建議：動物脂肪劣於植物脂肪，也已經體現在諸多消費者的態度上。在論文分成幾個單位：

肉中的脂肪含量 脂肪酸的脂肪酸組成與其它脂肪的比較 脂肪作為風味載體 肉所含脂肪／動物脂肪，或動物體內所含脂肪酸群及其健康影響（當前最新的知識狀態定論） 脂肪推薦的歷史

（原文可以在網路，以谷歌搜尋得到Agroscope. Wissenschaftliche Literaturrecherche zum. Thema tierisches Fett. Alexandra Schmid. Agroscope. Institut für Lebensmittelwissenschaften ILM. ）

中量以上醣類（吃義大利麵，吃麵疙撘，吃燉飯），與以上所說適量的蛋白質飲食（很少吃牛排，吃較小量的牛肉），被國際公認是健康飲食模式之一。另一個被實證為有利於三高治療的是：東方傳統高醣高纖維穀類雜糧，高蔬菜，少油少肉飲食，其實我40年臨床經驗，我對於三高病人，一直禮遇與尊重原來的飲食，也就是只要均衡營養，新鮮自然原味多樣，三大營養素不能互相差異太大，根本沒有任何問題，都可以是糖尿病健康好飲食，印證「條條大路通羅馬」。

只是傳統東方高纖高澱粉飲食，大麥粒、小米粒、蕎麥粒、窩窩頭、糙米在家庭裡已經看不見了，商店也沒賣，現在繁忙又競爭的工商社會，也不可能再成為庶民的飲食了，人們吃著精緻麵粉所捏成，再高溫用油深煎成的鍋貼與韭菜盒子。

當個保健研究與美食教育兼具的老師，本文想探究：為何日本料理發生與彰顯「調理無為自然主義」的種種物語？

假如搞懂了，對於美食掌握會更清楚，對於全球現在，尤其將來飲食產業，學術主張，國家推薦，都有助益，那我們就先來了解東瀛歷史發展。（待續）

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