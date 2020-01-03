哲人醫師說飲食》調理無為 自然主義（三）：倭大王與後漢道家

洪建德

續上篇

但是2200年前開始，列島的彌生人部落兼併四起，部落間連橫合眾，形成有兵力的小國。小國長期互相傾軋，在公元紀元年間，逐漸形成大聯盟，當時日本無文字記載史實。

這之前以及這期間，我考據各個部落與亞洲大陸的來往從來沒有斷過，只是沒有中國信史記載而已，或是中國信史在秦始皇時，被焚書而佚失證據。

公元57年，一小國與大陸交通開啟了交流，『使人自稱大夫，倭國之極南界也。』後漢光武賜金印「漢委奴國王」，今天在福岡博物館藏； 初次正史上登場大陸的是大聯盟盟主『帥升』，在公元107年，率領160人使節團朝貢後漢。

漢末三國志卷四，魏書四，帶方郡，三少帝紀第四中有載，卑彌呼在景初2年（238年），正始四年「冬十二月倭國卑彌呼派難升米至魏遣使奉獻，魏帝親授『親魏倭王』。」

正始八年卑彌呼崩，繼承女王壹與，有繼續向晉朝貢。許多考證指向「邪馬台」倭國所在地在北九州。 所以日本在上古時代，日本稱彌生時代，信使上就與大陸文化有交流，比統一國家後，制式化的遣隋使，早了8世紀。

因此我的學說不同於日本其他學者，我主張『日本人遠祖倭人，很早就接觸了三代的先秦經典、曆法行事，因為既然越國人乘桴浮於海，而到東瀛，相反方向，再從東瀛與大陸各地交流，尤其經過朝鮮半島，與渤海圈的大陸民族交流是自然的事。

遣隋使看到的風景。（圖：作者提供）

再說東漢《論衡》一書，出現兩次倭人納貢之事，有可能造假，但是經過朝鮮半島之間的小島，兩向交通，遠小於太平洋島民在大太平洋中冒險擴張，所以三代一定有民眾會乘船，來往商貿。

我認為飲食是大事，當然第一天就接觸，當時中土的飲食原味多樣，但樸實無華，因此直到今天，和食保留了繩紋人、彌生人的海產與山產的自然，保持原本東瀛住民風物詩的個性。

最後在推古天皇，派遣隋使小野妹子，正式大量有秩序帝隋唐化後，日本自古教育普及，連職人也有可能浸淫在老子「自然無為」哲學的洗禮，受到道家的鼓勵與激發，也馴染了商代詩經文明，請讀者慢慢聽我細訴。

古代日本人的外國觀。（圖：作者提供）

古墳時代

這是一個渡來民族彌生人，完成了融合原住民繩紋人的時代，邪馬台王國勢力東進，形成複數豪族大王，並造大型墳墓，與中土交往暫時停止，一世紀多一片空白，所以是一個日本列島民族化時代，一個民族誕生了。

曹魏之後的西晉於290年發生八王之亂，之後五胡亂華，慕容氏漸強，進入遼東和遼西，樂浪、帶方兩郡隨之幾乎斷掉跟中原的陸路的聯絡，所以形成一個大陸政權與列島的隔離，列島歷史進入空白的第四世紀。

391年，與高句麗第19代君主，廣開土王（通稱好太王，歷史上最大疆域，領有半個東北加上大部分朝鮮半島），跨海戰爭，所以這是一個國家民族化的戰爭，本來海洋地理分隔了，朝鮮與列島，各有許許多多種族，現在列島嶼鏈上不同的民族融合，列島鏈與朝鮮半島劃開關係，類似英法從14世紀到15世紀的百年戰爭，兩地的民族重疊，與恩怨情仇，一刀不能二斷，所以都是持續數世紀。

倭民族成形後，有倭五王與大陸南北朝朝貢交往，開始於413年（東晉義熙9年），記載於晉書安帝紀，南北朝的文化，包括飲食文化重新影響列島，同時溫州至福岡的定期航班，也拉近了交流的距離，與添加密度，中國佚失的佛經，自日本逆向輸入。（待續）

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