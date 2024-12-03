黃澎孝練「孝」話》別讓「帶塞」的中國「蹭衰」台灣

在當今國際形勢走向「選邊站隊」，楚河漢界越來越分明的趨勢下，越來越多國家都已在嚴肅思考「趨吉避凶」之道。 尤其，在川普即將重返白宮，正在磨刀霍霍地指向中國之際，台灣與中國的關係，更必須徹底劃清界線，以免遭致「帶塞」的中國給帶衰！其實這方面，台積電的股民最近的感受應該最為深刻！

◎ 黃澎孝

馬英九引進的中國高校師生參訪團成員之一的復旦大學女生宋思瑤，一番賀「中國台北隊」奪世棒賽冠軍的言詞，已引發台灣人民的眾怒，更坐實了該團就是一個以「青年師生交流」為名的「政治統戰團」！

馬英九引進的中生團成員、復旦大學女學生宋思瑤，一番賀「中國台北隊」奪世棒賽冠軍的言詞，已引發台灣人民的眾怒，更坐實了該團就是一個以「青年師生交流」為名的「政治統戰團」！（記者許國楨攝）

誠如印太戰略智庫執行長矢板明夫所說：推廣這種兩岸交流，除了被滲透、被統戰之外，不知道對台灣來說還有什麼意義？

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因為，在當今國際形勢走向「選邊站隊」，楚河漢界越來越分明的趨勢下，越來越多國家都已在嚴肅思考「趨吉避凶」之道。

尤其，在川普即將重返白宮，正在磨刀霍霍地指向中國之際，台灣與中國的關係，更必須徹底劃清界線，以免遭致「帶塞」的中國給帶衰！其實這方面，台積電的股民最近的感受應該最為深刻！

自從總部設在舊金山的科技界的權威媒體The Information 10月報導稱，華府最近聯絡台積電，詢問其是否替被列入美國黑名單的中國公司華為生產晶片？立刻造成了台積電股票行情的震盪，一度甚至跌破千元大關。

外媒10月報導稱，華府最近聯絡台積電，詢問其是否替被列入美國黑名單的中國公司華為生產晶片？立刻造成了台積電股票行情的震盪，一度甚至跌破千元大關。（路透）

據The Information報導，由中國加密貨幣大亨詹克團在2019年創立的廈門算能科技，過去幾年向台積電訂購了數十萬片高階晶片，最終卻流到被美國制裁的華為手上。以致於造成台積電可能觸及美國禁令之虞。台積電也非常迅速的查明真相，並公佈該公司10月中旬左右就停止向該客戶出貨。

事實上，被中國「帶塞」的，除了台灣的台積電之外，還有墨西哥和加拿大兩國。這兩個與美國比鄰的國家，原本與美國簽有北美自由貿易協議（North American Free Trade Agreement，NAFTA）並於1994年1月1日正式成立「北美自由貿易區」（North America Free Trade Area ，NAFTA）。

在川普第一個總統任期內的要求下，美國、墨西哥和加拿大在2018年9月30日，達成更新北美自由貿易協定為「美國-墨西哥-加拿大協定」（United States-Mexico-Canada Agreement, USMCA）

原本「北美自由貿易區」成立的宗旨是：取消貿易障礙，創造公平競爭的條件，增加投資機會」但是，美國這項睦鄰的措施，卻成為中國商品「洗產地」，逃避美國關稅或貿易制裁的捷徑。甚至於還成為中國毒品芬太尼fentanyl走私進入美國的通路。

結果，在中國「帶塞」之下，川普日前宣佈，他將在2025年1月20日就職後簽署一項行政命令，對來自墨西哥和加拿大的所有商品徵收25%的關稅。

事實上，即將卸任的拜登政府，12月2日竟宣布將推出三年來第三波對中國半導體產業大規模出口禁限措施，將140家中國公司納入管控清單。

美國這份最新的一攬子禁限措施中，也涉及以色列、馬來西亞、新加坡、南韓和台灣製造的設備受此管控規則的約束。

此其中，馬來西亞和新加坡之所以會被牽涉到，就是因為最近幾年有許多中國科技公司紛紛到新馬兩國投資設廠，以圖改頭換面，規避美國的制裁與遏制。換言之，也就是被中國「帶塞」了！

川普已把中國視為頭號敵人之際，卻又在選舉期間的若干言論中，顯示出他對台積電有若干誤解，甚至於對台灣也不太友善，這就提醒我們，別把中國蹭台灣當做變相肯定台灣的笑話。（美聯社檔案照）

相對於「帶塞」的中國，台灣的國際形象卻越來越好，台灣人與中國人的差異也越來越大。但也造成越來越多的海外中國人冒充台灣人。造成台灣人的許多困擾。

然而，隨著中國越來越無法遮掩台灣的光芒四射之餘，中國竟公開幹起了「蹭台灣」的無恥行徑，其中最令台灣人噁心的是，把「台積電」列入中國500大企業之冠。甚至於，把台灣在晶片領域的佔比，計入中國的名下，簡直讓台灣欣欣向榮的高科技，頗有「佛頭著糞」還揮之不去的噁心感！

尤其，川普已把中國視為頭號敵人之際，卻又在選舉期間的若干言論中，顯示出他對台積電有若干誤解，甚至於對台灣也不太友善，這就提醒我們，別把中國蹭台灣當做變相肯定台灣的笑話。

其實，如果我們不嚴肅以對中國蹭台灣的現象，斷然劃清與中國的界線，一定會助長美國的「疑台論」，絕不可等閒視之！

（作者為前國大代表）

本文經授權轉載自黃澎孝臉書

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