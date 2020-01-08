哲人醫師說飲食》調理無為 自然主義（三）：遣隋使到底始於何年？

洪建德

續上篇

根據《隋書》《卷八十一列傳第四十六》

第一次 載有高祖文帝問遣使的對話派遣第一回始於開皇二十年（600年），但是日本書紀並無記載。載有：名太子為利歌彌多弗利。無國書記載。

第二次 日本書紀有記載607年（推古天皇十五年）日本聖德太子派遣小野妹子及其他留學生來到隋國，吸收隋國政治制度，在隋的漢名為「蘇因高」，是否就是當初百濟漢文「妹子」的日本語，末子，最小的孩子的音譯。

第一次遣唐使接軌了中土新政權的外交關係。公元645年，本土宗教保守派豪族首腦蘇我氏被滅，大化革新時代的石頭搬開後，全面唐化與佛教化就如火如荼展開了，這也與天皇皇權擴大互相扶搖而上螺絲一般。

至於飛鳥時代何時結束？有人說：694年持統天皇從飛鳥浄御原宮，遷都藤原京為止的102年，或有人主張：至710年元明天皇從藤原京遷都平城京（今奈良市，以後稱為奈良時代）為止的116年。

飛鳥時代同時也是日本歷史上最重要的文化、社會和政治交流發展時期，足堪與明治維新相並論，其起點與古墳時代的末期模糊交融。

飛鳥從隋唐傳入的佛教與典章制度下唐化，而發展大和國成另一個島鏈上的唐帝國，對付九州中部熊襲，南部的隼人，與關東以北的東夷諸族、蝦夷人，才有征夷大將軍的封號，至明治維新最後德川慶喜將軍止。

佛教下興建寺院，巨大古墳，自飛鳥時代突然消失。另一個重要轉折是在外交上，建立天皇等於中國皇帝一樣高的地位，而國名稱日本，意義為日出之國，等於從被文化先進國嘲笑鄙視，到我與你一樣的大帝國，就在飛鳥時代唐化中形成了。

當時難波宮面瀨戶內海，有大船碼頭，難波津可連結唐船出海，經過瀨戶內海，直抵浙江沿岸，迎接中國的全面交往與貿易。所以難波津是國際海運的起點，也是終點。

古墳時代以來，應神天皇的難波大隈宮，接著仁徳天皇的難波高津宮、欽明天皇的難波祝津宮都在附近。接著飛鳥時代・奈良時代的難波長柄豊碕宮，在目前大阪城公園，正南方，過一條中央大街上有遺跡。

從早期飛鳥的過渡古墳時代，至白鳳的交流開花時代，中國的佛典、佛具、唐果子、唐烹調方法、唐珍品食材、唐食品製作方法、唐酒的製法都從此引進，都是海上交通貿易都經過難波長柄豊碕宮。

一句結語：崇峻天皇在592年，遷都飛鳥建宮，結束了古墳時代。公元600年遣隋使，開啟了深度大陸文化的序幕，稱飛鳥時代。

難波宮跡仿東漢宮庭建築。（圖：作者提供）

四季祭典風物詩

引進中國曆法行事，東瀛原住民生活升級為風物詩，請交叉參考第二部〈割主烹從風物詩〉。 陰曆新年一月一日，明治後改為陽曆元旦。在家吃「御節料理」，初謁神社或寺院，吃著參道上各種飲食；接著早春觀梅玩梅，可是當時年度賞花第二大盛事，現在京都北野天滿宮尚存規模；陰曆三月三日女兒節，桃之夭夭，灼灼其華，本來是賞桃花慶祝女兒節，在賞櫻之後，但是因為明治改陰曆為陽曆，所以變成3月3日，賞梅花了。

難波宮跡就在大阪城南面過一條街上，只剩一木碑矗立。（圖：作者提供）

初謁淺草寺，吃著參道上販售過年的包餡饅頭。（圖：作者提供）

東京井之頭公園1998年3月30日，櫻花滿開下，情緒最高點。（圖：作者提供）

桃之夭夭，灼灼其華；之子于歸，宜其室家！（圖：作者提供）

賞櫻時節是日本政府、公司行號的年度轉換，情緒來到最高點，吃花見便當、花見膳、花見糰子、花見果子、花見櫻麻糬，花下飲酒作樂，或參加茶道聚會； 端午節句，五月五日，傳自中土，關西至今仍啖粽子，關東吃柏餅，掛上鍾馗畫像，升上鯉幟，為家中男兒祈福。七夕七月七日吃麵線，七月十五日，中元（普渡祖先）吃素食的精進料理回向功德。

在井關老師家，喝完茶，拿出的甜點是大島櫻葉，做成的櫻麻糬。（圖：作者提供）

風花雪月的色彩繽紛，尚存現代京都的壽司裏。（圖：作者提供）

京都錦市場賣的柏餅，左邊是味噌紅豆沙餡，右邊是紅豆沙。（圖：作者提供）

重陽九月初九吃栗飯敬老，儼然過著中土風花雪月的色彩繽紛生活，現代京都尚存殘影。（待續）

重陽吃栗飯。（圖：作者提供）

東京帝國 吉兆胡麻豆腐。（圖：作者提供）

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