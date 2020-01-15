哲人醫師說飲食》調理無為 自然主義（三）：深層本土化

洪建德

續上篇

平安朝（794年至1184年）初期，持續進口大陸產品與文化，影響繼續深化，唐揚（炸物）、唐煮、唐揚、唐菓子（是現代月餅，素食，不含豬油，雖然多數是素食甜點，但是也有葷食甜點，例如羊羹是羊肉明膠凍，但是日本禁屠，本土化為素食甜點），納豆，以及各式唐果子、醬菜、豆腐、生湯葉、湯葉乾、素食料理雁擬，本土化大唐國的麵疙瘩成為本土烏龍麵，除夕時，京都還吃著各式傳統麵條，可能傳承著當年一路中亞幾經西域到長安、浙江，渡海到東瀛列島。唐茶，一種類似普洱茶的茶磚，也同步在貴族與僧侶階層流行。

池袋紅れ屋的章魚唐揚。（圖：作者提供）

唐煮的現代版，以肉與發酵醬汁滷成。我家滷肉。（圖：作者提供）

銀座松屋食品賣場的唐揚。（圖：作者提供）

日本吃月餅來自唐代的本土化唐果子。（圖：作者提供）

2015年10月13日早餐，100公克池上產白飯，北海道大粒種納豆，朝鮮海苔，梨山蜜蘋果。（圖：作者提供）

1996年伏見丹波屋和裹子，最右上方的就是賞月的團仔。（圖：作者提供）

大原紫葉漬。（圖：作者提供）

1998年上高地，生海膽配胡麻豆腐沾山葵與平安時代禁屠同樣久遠的傳統。（圖：作者提供）

東京椿山莊錦水料理店的湯葉乾料理。（圖：作者提供）

道後溫泉街的炸豆皮烏龍麵，說著千禧年前麵疙瘩東傳的物語。（圖：作者提供）

朝廷與貴族生活更加豪華，以致糜爛到高峰時，出現知名女官作家，例如《枕草子》的作者清少纳言，描寫山川草木，與京都四季折折的活動與人物，是清新動人的散文；紫式部（973年－1014年，圖13X）則出身官宦世家藤原氏，父兄皆善漢詩，她就是全面隋唐化教育下的文人，然後在本土化時代，創早出和文文學的高峰。

幼時從父藤原為時學習漢學，通曉音律和佛典。1004年4月，紫式部喪夫寡居，應召喚入宮，侍奉一條天皇的中宮藤原彰子唸書，目睹藤原道長的位極人臣，與糜爛生活，同年秋，紫式部開始創作《源氏物語》。把宮廷內的男女奢華縱慾與風流不倫，以纖細女性手法寫得唯美，以至薰爛，最後爆出以佛家報應結局，成為史上第一部小說。這些飽讀漢文的女官，描述周遭風土人，創作了和文巔峰，把和文推上世界文學的舞台，也為新日本本土主義的開山，進而影響到飲食生活的本土化。

梁山泊的吸物，透明的柴魚昆布高湯，與薄如蠶絲的蘿蔔切片，表現平安朝的基本美學，喝了像紫式部一般地羽化到源氏物語的畫卷裡頭去了。（圖：作者提供）

最後的遣唐使

到平安末期，最後遣唐使藤原常嗣，經過兩次船難，終於在838年成功入唐。894年菅原道真奏疏陳述中斷遣唐使，以「大唐凋敝」，「海陸多阻」為由。菅原道真奏請中斷遣唐，是以菅原道真徒具「遣唐大使」之名，但未曾出發。 因此838年是最後一次唐朝官方往來。從公元600年起18年之間，至少有5次遣隋使，加上20次遣唐使，隋唐238年間，日本有計畫共派遣25次使節團。

飛鳥時代日新月異，官方交流可謂全面隋唐化，經過大化革新以來，文化上以中土為參考，當然無論宗教，文化，著作書寫都以漢字楷書，建築、庭院、美食都以唐代為範本。 但是到了醍醐天皇，又進入到另一個階段，醍醐天皇時代是日本從唐風文化，轉向國風文化的時代，出現巨大變化。北野天滿宮醍醐寺，嵐山大河內庭園，嵯峨野大覺寺，大莊園平等院，是平安時代權傾一時的藤原北家出身，一家初三后的藤原道長建立，源氏物語的舞台，大概裡這地方不遠。

嵐山大河內庭園平安朝的王公人物在嵐山的風流魅影。（圖：作者提供）

京都醍醐寺。（圖：作者提供）

嵐山大河內庭園平安朝的王公人物在嵐山的風流魅影。（圖：作者提供）

嵐山大河內庭園平安朝的王公人物在嵐山的風流魅影。（圖：作者提供）

長男賴通也官至從一位攝政關白太政大臣，賴通改建其父宇治別院，接手時，規模據說相當今日宇治市總面積的一半，平等院引宇治川水，依佛教末法之意境，造園造庭外，又在水池之西，建造阿彌陀堂，水池之東則建構象徵今世的拜殿，打造「淨土庭園」的代表建築，為其來生勇士享受位極人臣的榮華富貴。

平等院在1997年被發現有更美麗的水景，正在復原當時的式樣。（圖：作者提供）

宮廷燦爛萎靡文化、貴族享樂文化開始形成，所以後世國學學者將這個時期，視為日本本土化發展重要的時代。但是紫式部的《源氏物語》的出現，枕草子的和文發表，把京都推到世界文化另一高峰，這就要一提，這個轉戾點的日本天神信仰，菅原道真。道真出身平民，書香世家，醍醐天皇時，一路拔擢，晉升為右大臣，受到上級左大臣藤原時平的所讒，因為他推行的改革，對於400年，日本最大外戚家開刀，當時數百年，連皇后與嬪妃多出生藤原氏，下一任天皇常常由藤原加決定，道真改革當然得罪一大幫人。

901年，道真升任從二位，但卻被誣告意圖幫助齊世親王簒奪皇位因而獲罪，被貶到九州太宰府擔任權帥，四名子女皆被處以流刑 ，道真抑鬱以終，史稱昌泰之變。 903年道真歿後，化為怨靈，次年，京都大水後瘟疫，再翌年，天空出現彗星殞落，909年再度發生洪水與瘟疫，陷害菅原道真的藤原時平死於39歲的盛年。912年，京都大火、次年又有旱災，與暴風襲擊。915年，全國流行天花與赤痢，連醍醐天皇也得病頻死。917年的9月至12月之間發生旱災。次年再發生暴風與洪水。

920年呼吸道流行病爆發，923年再度流行，藤原時平的妹妹藤原穩子所生的皇太子保明親王竟然暴斃，長久以來，日本就有怨靈報復的迷信，當時全國百姓相信這些連續災難，都是菅原道真的怨靈法力無邊所致，最後醍醐天皇也相信了，連忙為他恢復正二位右大臣名譽。

可是925年，藤原時平的外孫年僅5歲剛剛被立為太子又暴斃了，醍醐天皇精神十分緊張，感覺到道真怨靈的力量無比。930年夏天，發生旱災，醍醐天皇正在清涼殿與幾位朝廷大臣研究賑災，突然落雷擊中兩位大臣當場死亡，多人受傷。醍醐天皇親眼見到大臣被雷擊身亡，從此精神耗弱病倒，三個月後宣布讓位於八歲的皇太子寬明親王，是為朱雀天皇。讓位一周後，醍醐天皇駕崩，享年才4 5歲。 醍醐天皇振興和歌的開始，905年命撰《古今和歌集》，天皇自身和歌也優秀，43首入選，編撰家集《延喜御集》。33年間宸記《延喜御記》全20巻早已佚失，諸書多所引用，村上天皇時《延喜天暦御記抄》有流傳，堪稱日本史上，唯一出生時曾是平民天皇，因為曾經皇族臣籍降下，治世逾33年之長，沒有設立攝政或關白，親政躬行，功績歷歷，後代以「延喜之治」美稱，所以堪稱小說戲劇性。

類似我所體驗過的德國學術交流總署DAAD，這是一個非營利，官方的法人，負責德國與他國的學術交流。當時日本朝廷也也類似組織，做類似的事，當時中土文化前進，所以組織負責吸收文化與科技，也有邀請大陸高官與貿易商人來訪，並與東北亞諸國，如新羅、渤海國交流，飲食也是這些交流的一部分。

道真就是一個博學多聞的讀書人，當時就是職掌這種國家單位，在歷代遣唐使努力下，光債日本讀書，就能讀到當時中土所有資料。到真歿後，被尊民眾為『天満天神』信仰對象，是現在的「學問之神」，天滿宮的主神，天神的尊稱，天神地名的由來。

道真在宮廷與藤原氏的政治衝突中，被擊敗後，被左遷到九州太宰府。他在宅第內，懷著遺憾新，對所愛的梅樹，櫻花樹和松樹做了詩來告別：

東風吹來的時候，春天來了，讓我綻放一朵芳香梅花。梅花木呀！不要忘記春天的到來，因為主人將去太宰府，不再在京城裡了。

所以947年，醍醐天皇勒令，藤原氏捐地，蓋了莊嚴盛大的京都北野天滿宮，並廣植松樹與梅樹，目前已經與賞梅的古代習俗合流，北野天滿宮成了賞梅名所。

987年，一條天皇勅号「北野天満宮天神」，993年，再追贈正一位大政大臣，死後可謂位極日本日本人臣。以降，朝廷的崇敬有加無減，列為22神社之一，等同皇家神宮並列。還有稱「三院家」，因為道真喜歡松梅，因此稱「松梅院」，代代神官奉祀。 中世紀，不只菅原氏、藤原氏，連當家的足利將軍家都崇敬至極，當時北野天滿宮本所的麴座，享有製麴米酒的獨占權。江戶時代，成為平民學問之神，直到今天莘莘學子，為了聯考，都到祭祀天神，就是拜菅原道真為學問的神，神社寫繪馬祈願，並且充滿許多儀式，例如撫摸臥牛，以增智慧。

目前有天神地名很多，福岡市商業區地名就是天神。東京湯島天滿宮，都栽滿了梅花與松樹。

現在的皇居就是德川家的城堡，江戶城是幕府的發號中心。（圖：作者提供）

宇治平等院

直到今天，仍可以依稀看見紫式部浪漫小說源氏物語現場，與平安朝廷皇族奢華行跡：就在京都御所，在嵐山，尤其在野宮神社，這裡曾經是源氏物語小說中的舞台，現在成為為了締結良緣的青年男女，喜歡參拜之神社，香火終年鼎盛。

京都御苑。（圖：作者提供）

野宮神社，這裡曾經是源氏物語小說中的舞台，現在成為為了締結良緣的青年男女，喜歡參拜之神社，香火終年鼎盛。（圖：作者提供）

「宇治十帖」等舞台，就在京都府宇治市。宇治橋是三大古橋，少數碩果僅存的擬諸橋，古今和歌集、紫式部的《源氏物語》與宮本武藏的茶屋，都在這裡登場。

宇治橋下宇治川水流著。2016年3月24日櫻花快開了。（圖：作者提供）

而宇治則在平等院從平安初期起，就是皇族別莊，幾經多手擁有。西元1053年，由平安時代皇族藤原賴通，改建其父「宇治殿」，佔地宇治市67平方公里，宇治殿佔有一半面積，依佛教「末法思想」設計，引宇治川水造景，水池成後世「淨土庭園」模範，並在水池之西，建造鳳凰堂。

京都平等院是平安貴族的遊樂地。（圖：作者提供）

平等院櫻花滿開了。（圖：作者提供）

嵐山風流

在京都南郊的宇治，京西郊的嵯峨野，王公建了許多別莊。嵯峨野地名，源自唐代首都長安北方勝地嵯峨山而名。

不只大興土木建行宮，更大範圍築山造水，作都市景觀工程，留下梓川渡船、竹林、龜山公園、以及改築後的大河內別莊等，可以感受平安朝的王公人物在嵐山的風流魅影。（待續）

嵐山大河內庭園平安朝的王公人物在嵐山的風流魅影。（圖：作者提供）

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