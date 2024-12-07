矢板明夫觀點》日本職棒涉賭的「黑霧事件」

1960年代末期到1970年代初期，日本職業棒球界曾發生過轟動一時的「黑霧事件」，是一起牽扯到黑道賭球、球員打假球的事件。當時，以西鐵獅子隊的名投手池永正明為首的多名棒球選手牽涉進賭博醜聞中，遭到終身禁賽的重罰。

◎矢板明夫

最近因為某網紅的發言，引起了職業棒球賭博的話題。其實日本也發生過類似的事情。

1960年代末期到1970年代初期，日本職業棒球界曾發生過轟動一時的「黑霧事件」，是一起牽扯到黑道賭球、球員打假球的事件。當時，以西鐵獅子隊的名投手池永正明為首的多名棒球選手牽涉進賭博醜聞中，遭到終身禁賽的重罰。

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日本職業棒球界曾發生過轟動一時的「黑霧事件」。（圖：プロ野球ミュージア，取自貼文）

這一事件使社會大眾對棒球運動的熱情受到嚴重打擊，讓日本棒球界遭遇了前所未有的信任危機。經過多年的努力與改革，日本職業棒球才逐漸恢復了其公信力。

相比之下，台灣職棒的涉賭更加嚴重。1990年代開始至2010年左右，發生的黑鷹事件、黑象事件等，涉及人數多、黑道的介入更嚴重、時間跨度也很長，使得台灣職棒的形象一落千丈。我在日本的時候，也聽說過許多日本的球員對於台灣職棒的邀請，反應非常消極，主要就是擔心到台灣以後，一旦表現不佳，會被人質疑在打假球。

這也是台灣優秀的棒球選手喜歡到美國和日本的聯賽打球的原因之一。因為有涉嫌打假球的職業聯賽，觀眾一定少、薪水也一定不好。所以有人說「球員薪水高是因為有賭盤」，絕對是無稽之談。

這一次，台灣隊在世界12強賽事中奪得冠軍，再次吸引了全世界的目光。（資料照）

這一次，台灣隊在世界12強賽事中奪得冠軍，再次吸引了全世界的目光。這一勝利讓全球的球迷看到了台灣職棒的希望。帶來的不僅僅是榮譽，更是點燃了球迷們對棒球的熱情。

希望台灣的職業棒球能夠以此為契機，建立健全的體制，讓賭博文化徹底遠離棒球運動。期待未來的台灣職棒聯盟能夠成為全世界最受歡迎的聯盟之一。

#矢板明夫

圖：プロ野球ミュージアム

（作者為日本在台新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書

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