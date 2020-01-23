神楽坂週記》台灣電玩「秘笈」簡史：華泰攻略本（下）

有那麼幾年，即使在台灣，也真的有可能隨便走進路邊的一家陳舊的遊戲小賣店或書局，就找到許多本堆積多年、無人問津的，來自紅白機年代的華泰、華鍵攻略本。

神楽坂雯麗

（續上篇）

經歷主機世代的轉變，華鍵出版社也在SFC時代後期推出了最後一本遊戲攻略《皇家騎士團完全攻略本》（這也是所有主機平台的華泰攻略本中，已知唯一經過日本出版社授權者）後，退出了當時已經被尖端出版社的授權攻略本、快報式的「疾風之狼」攻略系列，還有如次世代、書森等台系攻略本出版者瓜分的台灣主機遊戲攻略市場。

在隨著SS、PS而來的次世代主機熱潮當中，「華泰攻略本」與這家神秘的出版社，也逐漸被玩家甚至店家淡忘，而那些多年來長期滯銷的「過氣」主機與遊戲的攻略本存貨，往往就這麼被留在當時台灣大小市鎮還很常見的電玩小賣店架上角落，慢慢累積著灰塵。

有那麼幾年，即使在台灣，也真的有可能隨便走進路邊的一家陳舊的遊戲小賣店或書局，就找到許多本堆積多年、無人問津的，來自紅白機年代的華泰、華鍵攻略本。（作者提供）

到了2000年代前後，第一波懷舊遊戲熱潮，開始在世界各地剛邁入社會的當年玩家之間萌芽。

在2010年代之後，才對懷舊遊戲相關軟硬體、攻略本、遊戲雜誌產生興趣的同好可能很難想像，有那麼幾年，即使在台灣，也真的有可能隨便走進路邊的一家陳舊的遊戲小賣店或書局，就找到許多本堆積多年、無人問津的，來自紅白機年代的華泰、華鍵攻略本。

大約同一時期，網路拍賣在台灣興起了。對於懷舊遊戲有所愛好的玩家，突然發現可以透過網拍找回許多以前的電玩回憶。然而，也有另外一些人發現了：這些原本瀕臨被廢棄當成紙漿回收的舊遊戲攻略，竟然能被競標出匪夷所思的高價。

這或許是「遊戲收藏家」這種人根植於人性中難以抗拒的誘惑：把有所編碼的所有華泰攻略本收集齊全。於是，就出現了到處在店家搜刮這些老攻略本（當然還有老主機、老遊戲），然後高價丟上網拍待價而沽的「專業賣家」。

雖然這並非玩家社群所樂見，但平心而論，或許也拯救了許多原本被認定毫無價值、即將廢棄的遊戲文化資產於無形；只是，原本一本台幣百來塊的遊戲攻略本，現在卻被競相出價，嚴重時甚至還出現過一本攻略本以高達數千元結標的驚悚景象。

過去翻閱雜誌時總是跳過的廣告頁，如今成了觀察當時台灣電玩市場的最佳窗口。（作者提供）

然而，這樣狂飆一般的「收藏」拍賣市場，也隨著「貨源枯竭」而告一段落了；在2000年代後期，就筆者的個人體感來說，突然間，這些老電玩攻略本就難以在街角的電玩店或舊書店，「偶然」被發現了。

從那時起，筆者還能聊以自我安慰的，就是畢竟自己在之前的幾年當中，已經靠著一輛野狼摩托車，走遍了中部六縣市的大小鄉鎮，在自己的能力範圍之內盡力地把所能找到的老遊戲攻略本買下並妥善珍藏。

而在2010年前後，筆者更幸運地得到一位網友的慷慨餽贈。這位網友家住北部，從小就會就近逛逛華泰書店當時位於新店的直營門市，即使沒有買遊戲卡帶，一看到有新的攻略本推出，就會買一本回家翻閱。

隨著成家立業，在搬遷新房時也不得不考慮將這一整箱上百本攻略本處理掉；雖然他知道這些不起眼的舊書，在網拍上被炒翻了天，但他還是願意直接將這些書託付給素昧平生的筆者保存――這真是筆者這一生中所經歷過的最慷慨的贈與。

（待續）

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