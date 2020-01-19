神楽坂週記》台灣電玩「秘笈」簡史：華泰攻略本（上）

要說起真正成為「收藏品」等級的遊戲攻略本，相信對主機懷舊遊戲稍有涉獵的老玩家，都一定會想起「華泰攻略本」這個關鍵字。

神楽坂雯麗

時至今日，遊戲攻略似乎就跟線上音樂或影片一樣，變成打開網路瀏覽器甚至拿起智慧型手機，就呼之則來的東西（如果你懂日文，那會來得更快更方便）；而今日仍然有出版的遊戲攻略本，無論是日本原版攻略本，或經授權中文化的台版攻略本，其印刷或編排都已非常精緻，除了鎖定想要擁有珍愛遊戲的實體攻略甚至珍貴遊戲設定資料的死忠玩家之外，也已經成為某種意義上的收藏品了。

在「文字遊戲」風潮興起之後，看不懂日文就成了一個非常致命的問題。（作者提供）

然而，要說起真正成為「收藏品」等級的遊戲攻略本，相信對主機懷舊遊戲稍有涉獵的老玩家，都一定會想起「華泰攻略本」這個關鍵字。

三十年前左右，當時我們這些正值童年的玩家，生活中並沒有網路存在，在《電視遊樂雜誌》或《電視遊樂報導》出現之前，要得知有什麼新遊戲，或是當紅的流行遊戲有什麼密技或攻略訣竅，基本上依靠的除了店面的店頭展示或廣告海報之外，就是同學、朋友、鄰居之間口耳相傳的網絡。有些攻略方式有賴現場示範，而其他人也會非常認真地努力記下這些刁鑽的訣竅或方法。

不像當時的許多電腦遊戲，翻版商會在說明書中翻譯一定程度的技術資料或背景知識，在那個「家用主機遊戲中文化」簡直就是遙不可及的夢想的時代，就算你買得起原裝卡帶，也不見得能――大多數時候根本不可能――讀懂遊戲說明書上的日文。至於購買盜版台卡的玩家，就更不可能期待有這樣周到的「服務」了。

在早期低K數遊戲的時代，遊戲內容與操作方式大多單純且直覺，這樣的問題還不明顯；但在「文字遊戲」風潮興起之後，看不懂日文就成了一個可能是非常致命的問題。

日文電玩雜誌成為翻版翻譯對象之後，缺乏遊戲資訊的困境有所緩解。圖為近年迷你紅白機上市後推出的復刻版原文電玩雜誌。（作者提供）

原本只以雜誌型態（盜版日本德間書店的《ファミリーコンピュータマガジン》）發行的《華泰任天堂秘笈》，在推出了十數期之後，就從主機遊戲雜誌，轉型成翻版日本各大出版社針對各遊戲所推出的單行本式遊戲攻略本，第一本華泰攻略，則自然是紅白機上無人不知的大作《超級瑪利兄弟完全攻略本》。

隨後，《薩爾達傳說完全攻略本》等系列攻略本不斷翻譯推出，很快就奠定了華泰（華鍵）攻略本在台灣遊戲市場上的地位。即使其他大小出版社如尖端、笛藤、長流……都曾經推出自己的翻版遊戲攻略本，但絲毫不影響華泰攻略之主流。

華泰攻略本的出現，讓我們這些當時大多不懂日文的小鬼頭們，終於有了能夠順利突破主機平台上這些相當複雜的RPG或SLG的機會。不只如此，即使是動作或射擊遊戲，也因為有著一定的故事背景設定，使得在透過攻略本的譯介之後，能夠讀懂劇情的玩家們，能享受到更全面的遊戲樂趣。

在1980年代晚期一本盜版薄本《小叮噹》漫畫只賣新台幣十元的時代，一本彩色印刷的華泰任天堂遊戲攻略本，其要價往往百餘元起跳！（作者提供）

然而，這種享受當然需要付出代價，而且代價還不低。在1980年代晚期，也就是街角小書店、雜貨店裡一本盜版薄本《小叮噹》漫畫只賣新台幣十元的時代，一本彩色印刷的華泰任天堂遊戲攻略本，其要價往往一百餘元起跳！

筆者如今已經記不得當時自己一星期有多少零用錢，但是不管用什麼標準來看，這對那時的小孩來說勢必都是一大筆錢。

（待續）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法