神楽坂週記》阿部寬與山葉發動機的共通之處

「每當流量用盡被限速時，我就會去瀏覽阿部寬的官網，並從這閃電般的開啟速度及充實的內容中得到了安慰」。

神楽坂雯麗

知名演員或偶像藝人的個人官方網站應該是什麼樣子的呢？

充滿很炫炮的動畫特效？合乎最新網路規範的視覺效果呈現？生動活潑的最新演出介紹影片？還是各種光影場景精心搭配的美麗沙龍照，附帶各種偶像週邊產品的網路商店購買連結？

對日本知名男星阿部寬（Abe Hiroshi）來說，事情就不一定是這樣。

阿部寬的官方網站，其設計簡潔有如1990年代末到2000年代初，那種用Microsoft Word或FrontPage就能完成的「烘培雞」（Home Page，死語）。實際上，網站名稱也就真的是「阿部寬的烘培雞」（阿部寛のホームページ）。

因為構造簡潔復古而知名的阿部寬個人官網。（網路）

當然，對日本藝能新聞稍有涉獵的讀者來說，「阿部寬的個人網站在技術上非常陽春」並不是什麼新聞，在網路生態進入社群網站時代之後，每隔幾年就會有報導「挖出」這個有如數位古蹟一般的一線明星個人網站，驚嘆於其構造懷舊、技術復古，諸如此類。

儘管網站看似千年不變，有關阿部寬演出節目、電影、藝能活動經歷……的各種訊息與紀錄卻非常完整，更新也持續不斷。當然，這個網站並不是由阿部寬本人經營，甚至也不是由他的所屬經紀公司主掌，而是粉絲在得到經紀事務所的許可與協助之後成立經營的，帶有半官方性質的網站。

也因此，在日本網路鄉民之間漸漸出現一種奇怪的風氣，就是每當一種可以上網的新設備或裝置、智慧型手機、遊戲筆電……上市，或是瀏覽器推出了新版本時，他們就會先拿去開啟阿部寬的官網，再「驚嘆」於其頁面開啟速度之快。甚至有人說「每當流量用盡被限速時，我就會去瀏覽阿部寬的官網，並從這閃電般的開啟速度及充實的內容中得到了安慰」。

山葉發動機的東京車展主題頁面。十分時尚現代。（網路）

筆者會在這時想起阿部寬的網站，原因是在今年十月底剛結束的2019年東京車展（東京モーターショー2019）中，山葉發動機公司以「使人們更加幸福」為主題，為他們的參展車輛及展示攤位開設了專屬頁面。

但在頁面下方，有個一般車商網站上不常見的「特設爆速網站」橫幅。（網路）

如果直接用手機或電腦搜尋「山葉 東京車展」，通常讀者會被引導到非常精美充滿現代感的網頁頁面；但在看似嶄新的網頁下方，卻有個有點突兀的「特設爆速網站」橫幅，還註明是「提供給網路流量不足的客戶使用」。

一點進去，對山葉今年參展的新車或概念車有興趣的讀者，一瞬間就從2019年回到了1999年。因為這個特設爆速網站開啟速度的確非常快，而其原因在於：它不但如同阿部寬官網一樣完全以靜態html呈現，甚至還有如今看來簡直令人懷念不已的字幕跑馬燈，就連滑鼠游標移動，都會拖著一串以山葉今年參展的主視覺圖像設計的藍色心形小Logo。

用古老的網路科技來介紹自家最新銳的產品及原型車。（網路）

更棒的是，即使是這麼「靜態」的網站，也考慮到了手機使用者。如果用手機開啟這個爆速網站的話，會得到配合手機版面呈現最佳化之後的頁面，而原本跟著游標跑的小藍心，現在則會跟著讀者的手指滑動。在2019年的當下，這種手機網站瀏覽體驗可真是非比尋常。

這種復古網路風景當然也引起了日本鄉民們一陣圍觀。山葉給出的解釋是，這真的是為了提供給那些在人潮踴躍、網路壅塞的展場中參觀，或是面臨流量不足、網速受限的苦命觀眾，所貼心設計的補救措施，並不是刻意要復什麼古。但無論如何，這的確成功帶起一波網路話題，而且也成功擴散到通常並不怎麼關心摩托車話題的多數一般日本推友、網路鄉民群體中。以宣傳來說，的確是傑出的一手，而且技術及時間成本顯然都非常低廉。

阿部寬的網站開啓速度之快（或之不符合現代網路標準），連Google都無法估量。（網路）

最後附帶一提，在Google的網頁開啟速度測試工具「PageSpeed Insights」中，山葉發動機的「特設爆速網站」取得了約95分（滿分100分）的優異成績；至於阿部寬的個人網站，則快到無法計算評分。

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