神楽坂週記》聲音的地獄：「鋼琴噪音殺人事件」

對一個會覺得鄰居關窗戶的聲音可比炸彈，為了鋼琴聲而殺死三人—其中兩名還是幼童—的偏執狂來說，究竟是死刑殘酷，或是帶著那旁人無法理解的聽覺繼續在監獄圍牆中活過40多年更殘酷呢？

神楽坂雯麗

這並不是什麼推理小說的標題。

除了少數能住在獨棟透天住宅裡的幸運兒，絕大多數現代城市居民，大概每天都要面對來自左鄰右舍、樓上樓下傳來的各種聲響。在各種高密度的社區大樓或集合住宅中，因為噪音而起的糾紛，大概也是無日無之；近年在中國，甚至出現了「震樓神器」之類標榜「以噪制噪」的「相互保證毀滅武器」。而這種超越樓地板、隔音牆、甚至民族與國界的憤怒，都指向那些我們不想聽到的聲音。

各種高密度的社區大樓或集合住宅中，因為噪音而起的糾紛屢見不鮮，噪音到底有多惱人呢？（圖：網路）

1974年，日本神奈川縣的平塚市，發生了一起手段凶殘的凶殺事件，受害者是一位母親與她兩個分別為8歲與4歲的女兒。下手行凶的犯人，則是住在她們樓上的鄰居「男性O」。

O出生在東京的一家經營書店的家庭，雖然小學時成績優異，順利進入了當時的舊制中學，但隨後學業就明顯退步，畢業後進入親戚經營的工廠工作。1941年，O成為日本國鐵的站員，但10年後侵佔了少量公款潛逃，不久後又因為飛車搶劫被捕，被判緩刑。此後，O的工作也並不穩定，甚至一度成了遊民；1959年，O成了一戶農家的婿養子，但由於妻子與前夫藕斷絲連，很快地就離婚了。

O在此後不久再婚，但與新妻的感情也並不算和睦。

1963年，O與前來抱怨他音響噪音的鄰居起了口角衝突，從這時開始，O變得對噪音極為神經質，不但因為宰殺住處附近吠叫的狗而遭到報警，就連自己看電視時，也要戴上耳機；後來的刑事筆錄中記載，此時O對噪音的過敏與偏執，甚至到了連聽見附近鄰人開關窗戶的雜音，都覺得像炸彈爆炸，要把腦給轟爛的感覺。

1970年5月，O與妻子搬到平塚市的縣營住宅後不久，樓下也遷入了一戶四口之家。這家有著兩個年幼、活潑的女兒，本來就不容易安靜，雪上加霜的是，父親又有著木工嗜好，這些敲敲打打的作業聲跟幼兒們的嬉鬧聲，透過厚度只有12公分的樓地板，清楚地傳進已經被對噪音的偏執逼迫到幾近發狂的樓上的O耳中。

O經常下樓向鄰居夫婦抱怨噪音，但這對夫妻也只是一笑置之，並未特別有所回應或改善。

1973年秋天起，樓下一家的長女開始學鋼琴，此後鋼琴聲幾乎無日無之。此時的O已經被他覺得難以忍受的噪音困擾了3年多，自己在工廠的工作也已經不保，同時第二段婚姻也已經開始破裂，在這種情況下，再加上每天不斷的鋼琴練習聲⋯⋯O對噪音的偏執終於將他導向那唯一的念頭：

「這家人根本是故意製造噪音來騷擾我⋯⋯！」

這個想法讓O產生了殺意。他不但對妻子多次暗示要採取某種報復行動，為此還鑽研聲學知識，最後買了一把生魚片刀。

1974年8月28日。這天從早上開始就酷熱難當，而樓下又再度傳來了鋼琴的聲響，O的憤怒爆發了。當他在早上9點20分左右，確認了樓下的丈夫已經出門上班、妻子則出外丟垃圾的時候，O拿著生魚片刀闖入了樓下住家，一刀刺死了當時正在彈鋼琴的八歲長女；接下來，又殺害了一旁的4歲妹妹。當殺了兩姊妹的O拿起一旁的簽字筆在紙門上洩憤、寫下自己對這對夫妻的怨恨時，丟完垃圾的母親正好進門，於是O的刀下亡魂又多了一位。

犯下凶殺案，逃離現場的O，雖然試圖投海自殺但沒有成功。三天後，O向警方投案，以殺人嫌疑被捕。

審判過程中，市政府的職員測量了O房間的噪音，並以證人身分出庭，測量的對象則是（由警員在樓下彈奏的）鋼琴的響度值。所測得的數值（44 Phon）雖然接近當時日本法規的規範上限，然而並沒有超過標準；但在縣府的噪音法規中，也寫明這個程度的噪音，會「造成睡眠障礙、妨礙病人休息」。

市政府的職員測量案發地點的噪音。（圖：網路）

與O感情並不好的O妻出庭作證時，則表示「那鋼琴的噪音，自己聽來也有點太過份了。」 當然，對兇手O也進行了精神鑑定。醫師在鑑定報告中，認定「O並沒有精神病症狀，也有正常的智能，雖然有責任能力，屬於因噪音公害而麻痺了道德感的心理異常狀況。」

1975年8月11日，檢方對O求處死刑。當年10月，橫濱地方法院判處了O的死刑。此時，這件命案與隨後的審判經過，已經在媒體上廣受報導，日本各地也有許多噪音公害受害者發起為O減刑的運動；隔年，官方再度對O實施精神鑑定，而這次的鑑定結果卻一反判決前的鑑定，認為O「沒有行為責任能力」。

一般的死刑犯，應該都會歡迎這些發展，但獄中的O顯然另有想法—他以「無法忍受拘留所內的噪音所以想死」為理由撤回上訴。O對因為驚訝而趕來會面的公設辯護人解釋說：

「我並不是喜歡去死，但如果要我在無期徒刑跟死刑之間選擇，我寧願接受死刑。」

1977年，O的死刑判決被確定，但他所等待的寧靜卻一直「未來」。

經過整整41年，被關押在東京拘留所的O的死刑，依然尚未執行。在沒有重審申請、所犯罪狀也毫無疑義的死刑犯當中，O成了目前日本監獄中最資深的定讞死刑犯，也是全日本尚在押的死刑犯當中最高齡者—出生於戰前的O，今年已經89歲了。

O雖然對於自己對噪音的病態敏感有所自覺，但他在審判過程中，認為自己之所以會殺人，是因為自己對聲學的知識豐富、及環境噪音對他所施加的過度壓力—也就是說，O一貫認為「自己才是真正的被害者」。而隨著O在審判中的供詞受到報導、同為噪音受害者發起的減刑運動，噪音公害問題也確實在日本社會上受到更大的關注與認知。

在1970年代的日本高度經濟成長期，在社區大樓等集合住宅的噪音問題確實不斷浮現，甚至出現了「鋼琴公害」這一揶揄名詞。在發生這起「鋼琴噪音凶殺案」之後，負責整建公營住宅的單位，將樓地板的厚度標準提升到15公分，而鋼琴生產商也在立式鋼琴上加上了弱音裝置。而也同樣是在這之後，因噪音問題而起的案件及法律糾紛也頻頻發生，因此有專家認為，「鋼琴噪音凶殺案」是一起「劇烈改變日本人對噪音的想法的事件」。

但這些對O和他的受害者而言，大概一點意義也沒有。

對一個會覺得鄰居關窗戶的聲音可比炸彈，為了鋼琴聲而殺死三人—其中兩名還是幼童—的偏執狂來說，究竟是死刑殘酷，或是帶著那旁人無法理解的聽覺繼續在監獄圍牆中活過40多年更殘酷呢？

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