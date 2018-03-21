神楽坂週記》史上第一本「抗日神劇」導覽專書《中國抗日神劇讀本》即將問世

《中國抗日神劇讀本》將於四月初於日本發行。非常可惜的，在日本以外的地方要購買到這本書，顯然並不太容易；不過從本書的企劃、編輯乃至於出版的過程中，我們能夠學到的最重要事情，或許是：「出版（鬼東西的）自由真的非常重要，也十分美好。」

神楽坂雯麗

「雖然有點突然，但你看過『抗日神劇』嗎？」

儘管對大多數台灣人來說，中國的影視特產「抗日神劇」可能有點陌生，但在網路上打滾時間夠久的人，應該或多或少都聽說過一些諸如「手撕日本鬼子」、「我爺爺九歲時就被日本人殘忍地殺害了」、「八年抗戰已經打了七個年頭了，還有最後一年，大家一定不要放棄」這類知名且神奇的抗日神劇橋段哏。

原來打八年是早就講好的事啊！（圖：read01.com/KO5GdN.html#.WrHWe_mWaUl）



就像上面提到的這幾個例子，中國抗日神劇由於某些橋段、考證或設定與史實或歷史背景太過乖離，雖然原意是要「激發（中國人的）愛國心」，但拍攝出來的結果太過荒唐無稽，反而造成意想不到的搞笑效果，某些報導中，就連中國官方都為之尷尬憤怒。

中國抗日神劇由於某些橋段、考證或設定與史實或歷史背景太過乖離，雖然原意是要「激發（中國人的）愛國心」，但拍攝出來的結果太過荒唐無稽，反而造成意想不到的搞笑效果。（圖：取自《抗日奇俠》）

這些從中國觀眾眼中看來都有點奇怪的抗日神劇，對於劇中通常扮演「壞人」的日本人來說，就更是一個令人困惑、不可解的謎團，甚至產生了有種莫名其妙的好奇與興趣—這或許也是「神劇」劇組們和中國廣電當局意想不到的事情。

抗日神劇有多神？據說在橫店一年可以死上10億「鬼子」。（圖：取自網路）

於是，在日本出現了這樣一位「中國抗日神劇研究者」岩田宇伯，以日本人研究種種次文化的嚴謹手法，寫出了一本《中國抗日神劇讀本》，其出發點是「不將其視為『反日宣傳』，而視為一種搞笑的高度幽默」。

一位「中國抗日神劇研究者」岩田宇伯，以日本人研究種種次文化的嚴謹手法，寫出了一本《中國抗日神劇讀本》。（圖：網路）

實際上，由於中國在影視內容製作上的種種限制，顯然也出現了一部分製作人員只是故意讓「日本鬼子」登台串場，實際上真正想拍攝的是其他東西的「借殼上市」現象。

《中國抗日神劇讀本》的文宣中，舉出了以下五部抗日神劇作為範例：

《抗日奇侠》：「空手把日本鬼子撕成兩半」引起抗議，神奇抗日神劇的不滅金字塔！

《 孤岛飞鹰》：充滿《北斗神拳》、《MadMax》風格，裝著機槍的改裝車輛橫行魔都上海！ 《代号九耳犬》：出現紅外線、生物認證，連頭山滿與北一輝都登場的新潮連續劇！ 《武林猛虎》：南少林寺的僧人們大戰腐敗的明朝朝廷與倭寇的抗倭神劇！ 《大漠枪神》：雖然敵方是滿蒙731部隊，但看起來就像是抗日西部神片！ 《枪花》：滿載細菌武器、祭祀核子彈頭的神社等異想天開要素的抗日美劇風格神劇！

肩扛土砲打鬼子。「空手把日本鬼子撕成兩半」引起抗議，神奇抗日神劇的不滅金字塔！（圖：取自《抗日奇俠》）

《大漠枪神》中，雖然敵方是滿蒙731部隊，但看起來就像是抗日西部神片！（圖：截自《大漠鎗神》劇照）

根據這份《中國抗日神劇讀本》文宣，本書最大的特色有以下五點：

1. 收錄21部共678集抗日神劇內容、總時數達503小時 2. 在值得吐槽的地方，都以螢幕截圖搭配詳細解說 3. 將數量龐大的登場人物相關關係、人脈圖表化 4. 連登場角色的中文姓名，都以日文詳細標注 5. 某些神劇設定龐雜，梗概難以理解，因此特地製成圖表

除了這些（為一頭霧水的日本讀者）認真的劇情結構分析之外，為了可能並不熟悉中國近代史的讀者，作者還一一列出曾在眾多抗日神劇中出現的集團與勢力，例如八路軍、新四軍、東北抗聯、遊撃隊、進歩派日本人、大日本帝國皇軍、皇協軍、保安隊、76号、國民黨軍、軍統、英法租界警察、蘇聯、飛虎隊、土匪、黑社會、商工會⋯⋯等組織與勢力加以分門別類的詳細解說。

根據作者的說法，不只是中國迷，就連軍事愛好者也會為之滿足。

「抗日神劇可是比韓劇更有趣喔！」

好任性喔！（指）（圖：read01.com/KO5GdN.html#.WrHWe_mWaUl）



雖然這些資料已經詳盡到令人髮指，但做為一本專研中國抗日神劇的導讀本，作者還特意設計了「如何在日本收看抗日神劇的教學」、「看抗日神劇學中文講座」等專欄，甚至還專訪了曾經在中國抗日神劇中演出日本兵的日本演員們，得到來自製作現場的第一手資料。

《中國抗日神劇讀本》將於四月初於日本發行。非常可惜的，在日本以外的地方要購買到這本書，顯然並不太容易；不過從本書的企劃、編輯乃至於出版的過程中，我們能夠學到的最重要事情，或許是：

「出版（鬼東西的）自由真的非常重要，也十分美好。」

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