神楽坂週記》「日本最低峰」日和山的曲折身世

全日本公認最低的山是位於仙台市宮城野區的日和山。根據 2014 年日本國土地理院的調查，仙台日和山以3公尺的標高，在事隔 18 年之後重新奪回「日本最低山」的榮譽。

神楽坂雯麗

就像說到世界最高峰就是聖母峰、台灣最高峰就是玉山一樣，如果問起日本最高的山是哪一座，相信就連沒去過日本的人也大多能答出「富士山」這個名字，它就是這麼有名的一座山。但如果問題改成「日本最低的山」是哪座山，或許能夠不Google 就給出正確答案的人，就少了很多。

目前，全日本公認最低的山是位於仙台市宮城野區的日和山。但如果日和山是幾十或一兩百公尺高的丘陵，這座山的故事可能就沒有那麼有趣了。根據 2014 年日本國土地理院的調查，仙台日和山以 3 公尺的標高，在事隔 18 年之後重新奪回「日本最低山」的榮譽。

目前，全日本公認最低的山是位於仙台市宮城野區的日和山。本照攝於311日本海嘯前，故標高為6.05公尺，311之後，日和山標高只剩下3公尺。（By タコノマクラwikimedia.org/）

你可能會想馬上吐槽，「標高」3 公尺的「山」不就是個土堆嗎？

但如果你打開日本國土地理院地圖系統，會發現這座日和山的山名就跟其他山脈一樣以較大的斜體字標示，而且在旁邊還忠實地標上了「3（公尺）」的標高數字。日和山在日本國的地理資訊中，確實以山脈的名義受到官方認定。

日和山在日本國的地理資訊中，確實以山脈的名義受到官方認定。（圖片來源：日本國土地理院電子地圖系統）

事實上，日本全國各地自江戶時代以來，在沿岸的港口、漁村附近，就有許多座「日和山」，其玄機就藏在「日和」這個名字當中。在過去的帆船時代，船員或漁夫們在出航前，必須設法預估氣候，也就是看天氣（日和を見る）。

在當時，這些操縱帆船的船員要抵達下一個港口，往往至少需要好幾天，所以在出港之前，為了避開惡劣天候及逆風，需要在港灣附近的岸上有一個明顯的觀察點，而且還必須位在周遭樹木、建物與高山較少的場所—這是為了確保看天氣與正確觀測風向的視野。當然，因為船員必須在出港前步行往返，所以距離港口太遠或是太陡峭的位置，都不適合。

就這樣，在港口附近有合適天然地形的略高處，就被叫做日和山。而假如港口地處平原低地，人們便自行堆土，建造人工丘陵，甚至還在上面架設望樓，只為了能看得更遠一些。對這些看天吃飯的船員們來說，日和山是每座港口都有的東西，因此與其說是地名，更像是一種港口設備；但由於對過往旅行不便的當地人而言，故鄉的日和山又是唯一的地名，因此這些日和山在帆船時代結束，出海不再需要肉眼觀測、預測氣候的 20 世紀後半，多半只留下了一個地名，而隨著都市開發或風化而被鏟平湮滅。

由於日和山多半位於港口邊視野良好的高處，因此在江戶時代也經常一併設置監視站甚至砲台；而在現代，也有許多日和山被重新整理成觀景公園，成了市民、遊客及情侶賞景的好去處。

日和山多半位於港口邊視野良好的高處，因此在江戶時代也經常一併設置監視站甚至砲台；而在現代，也有許多日和山被重新整理成觀景公園，成了市民、遊客及情侶賞景的好去處。圖為新潟的日和山。（https://blogs.yahoo.co.jp/hiyoriyama5）

仙台市的日和山，其身世比起散佈在日本各地的同伴，又更曲折了一些。過去日和山的標高是 6.05 公尺，山體南北長約 40 公尺、東西寬 20 公尺，也備有 14 階樓梯的登山道，是觀賞元旦日出的風景名勝。而在其北面山腳，在昭和時代還曾經遷來一座川口神社。

雖然日和山在日本國土地理院地圖中曾經一度被認定為日本最低的山，但由於大阪市的天保山（標高 4.53 公尺）在 1996 年重新出現在國土地理院地圖上，仙台日和山不得不拱手讓出日本第一低山的地位。日和山的山名標示牌也不失幽默地在「日本第一低山」上頭加上「元祖」兩個字。

大阪市的天保山（標高 4.53 公尺）在 1996 年重新出現在國土地理院地圖上，仙台日和山不得不拱手讓出日本第一低山的地位。（By Gomurafuji ,wikimedia.org/）

然而，2011 年的東日本大震災又扭轉了局勢；地震發生時，日和山發生了地層下陷，隨後便遭到海嘯襲擊。一時間，傳出了日和山隨著周邊的溼地一起消失無蹤，山麓的神社也被沖走的消息；然而，可能是由於當地居民長年以來就在日和山周遭堆積砂石，2014 年的國土地理院調查中，確定了日和山依然存在，而且標高直接腰斬一半成了 3 公尺。就這樣，事隔 18 年後，仙台日和山從大阪天保山手中奪回了「日本第一低山」的寶座。

得而復失日本第一低峰頭銜的天保山，也有它有趣的故事。

19 世紀中葉原本為了建設砲台對付洋船而搭建的天保山，在二戰結束後被整理成公園；但由於在高度經濟成長期超抽地下水，導致山體下陷，1993 年一度從國土地理院地圖上消失；雖然現在天保山重獲認定，也已不再是日本最低峰，但天保山附近居民自發組成了「天保山山岳會」，成功登頂天保山的登山者，可以付費索取登頂證明書。天保山山岳會甚至編組了「天保山山難救援隊」—所幸直到本篇截稿為止，標高 4.53 公尺的天保山，還不曾有山友向山難救援隊求援過。