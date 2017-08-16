神楽坂週記》把核電廠搬回家？「家用核子發電機 車諾比－1型」的故事

2011年東日本大震災，以及隨後引爆的福島第一核電廠危機中，一張看似已有相當年月的廣告圖檔大量在日本各網路討論區、留言板、社交網站等地方流傳，而這則廣告主打的商品，竟然是一部號稱可安心使用無限能源的「家用核子發電機」。

神楽坂雯麗

2017年8月15日，由於大潭發電廠的工作人員操作失誤，導致全台各縣市無預警的大規模跳電，突如其來的停電及隨後的緊急分區限電，讓許多人措手不及或抱怨不已，除了導致經濟部長當晚請辭下台之外，正反雙方纏鬥已久的核電爭議也再次在網路上延燒，甚至還出現了各種陰謀論。

在與核電議題相關的爭議當中，常常可以聽到「把核電廠（或核廢料）放在你家要不要？」這類的爭論內容。姑且不論實際實現的可能性有多低，但在日本，顯然也曾經圍繞著核電議題產生過內容類似的爭論。

事情要從一張多年來流傳在日本網路上的雜誌廣告掃描圖檔說起。

在2011年東日本大震災，以及隨後引爆的福島第一核電廠危機中，這張看似已有相當年月的廣告圖檔大量在日本各網路討論區、留言板、社交網站等地方流傳，而這則廣告主打的商品，竟然是一部號稱可安心使用無限能源的「家用核子發電機」。

一張看似已有相當年月的廣告圖檔大量在日本各網路討論區、留言板、社交網站等地方流傳，這則廣告主打的商品，竟然是一部號稱可安心使用無限能源的「家用核子發電機」。（圖：作者提供）

以下就是這則廣告大致內容的譯文：

安全又有效率的核電能源，現在能簡單地在家中利用了。 家用核子發電機 車諾比－1型 日本小型核子發電株式會社推出了家用核子發電機「車諾比-1型」。與至今為止的家用電源相比，使用本設備可每月節約大約20%的電費。另外，也不受原油價格波動之類的能源局勢變化影響，您的家庭從此可隨時獲得安定的電力供應。 操作十分簡單。即使是兒童或高齡長輩，也能按下一個開關簡易啟動操作。附有令人安心的過熱保護迴路。只要使用一支小型核燃料棒（長度約15公分），就能取得一般家庭約半年份的電力。另外，使用後的燃料棒，請放入專用的隔離保護盒，與一般的不可燃垃圾一起拋棄處理即可。 發電機本體 定價1,310,000日圓（未稅） 燃料棒3支裝 定價137,000日圓（未稅） ※使用時請注意 連續使用時，根據使用者體質的不同，可能會偶然出現頭暈、感到輕微手腳麻痺的狀況。如果出現此狀況，請暫時停止使用本產品，並諮詢您的醫師。 近日發售！核子乾電池（1號～3號） 具有普通乾電池500倍的壽命！

家用核子反應爐！若當年真有如此夢幻科技，那為何今日的世人還要為能源供應及氣候暖化傷透腦筋呢？這當然是一則精心設計的搞笑廣告。

雖然製作者在版面右下方標示著「本廣告的商品是架空產物，所出現的公司名稱等一切皆為虛構」，但即使如此，在日本Yahoo!的知識家裡，還是有人發問「家用核子發電機車諾比－1型在哪裡有賣呢？」，也有基於這則架空廣告來認真回答別人問題的人。久而久之，只要在與核電、福島核災相關的討論中，就經常會出現這則戲謔性廣告的蹤影。

這則廣告的真面目，實際上是來自《Radio Life》雜誌1990年11月號的特別附錄《裡RL》的封面底。當時，車諾比核電廠事故的餘波仍然令日本社會記憶猶新，出於諷刺及搞笑，《Radio Life》雜誌的編輯人員精心設計了這款「家用核子發電機」雜誌廣告。在雜誌出刊的21年後，隨著東日本大震災的海嘯引發了難以收拾善後的福島核電廠事故，這張古老的惡搞廣告又再次引起了人們的注意。但這時，還記得它來自多年前一本雜誌的人，卻已經少了很多。

即使只是惡搞，這則「廣告」的精心製作可以從文案、插圖等地方輕易看出。「車諾比－1」這個惡名昭彰的產品名稱姑且不論，全然虛構的「日本小型核子發電株式會社」的免付費服務電話後五碼「37524」，在日文中讀起來像是「害死所有人」（みなごろし），而公司地址「三英里島13番地」，則明顯是美國三哩島與西方傳統不吉數字「13」的組合。在公司資料下方，甚至也用小字標明「有身孕者請勿來訪」。

在網路不發達的時代，一張刊登在雜誌上的廣告，也具有相當說服力—儘管只是全然出於虛構的精心惡搞圖片。

《Radio Life》本身是一本以日本人來說草莽性格相當重的雜誌，報導的內容經常聚焦在「如何收聽警用無線電」、「辨別路邊埋伏的便衣警車」、「被交通警察攔下時如何與警員交涉」這類略帶擦邊球色彩的文章。因此，雜誌的編輯人員應該也是出於認定讀者有分辨這個惡搞，且從中找到趣味的素質，而刊登了這則假廣告。

那麼寫到這裡，我們在莞爾之餘，不免要自問一個問題：

假如真有這樣一台「家用核子發電機」，您真的會想搬一台放在自己家裡的客廳嗎？