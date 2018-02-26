神楽坂週記》你今天與貓和好了嗎？

新的一年，希望全世界的人都能與貓和好，並且以領養代替購買。

神楽坂雯麗

剛剛過去不久的2月22日是日本網路鄉民慣稱的「貓咪日」之一（有關日本鄉民發明的各種奇奇怪怪的網路節日，請參照〈推特鄉民的十一月，不只有購物節〉一文 ）。至於說到2月22日為什麼是貓咪日，一般相信是因為「2.22」的日文發音近似於「咪、咪咪」的貓叫聲。

無論如何，根據先畫靶再射箭的網路鄉民湊熱鬧風俗，既然有這麼一個貓咪日，大家當然就樂得猛貼各種可愛或有趣的貓照片，反正網際網路的存在有一大部分本來就是為了貓的照片。就這樣，到了當天稍晚，日文版推特上的Twitter Trend突然出現了一個熱門標籤「與貓和好」（ネコと和解）。

略懂日文的人看了這「ネコと和解」，可能會覺得一頭霧水。跟貓和解？跟貓和好？為什麼要跟貓和好？要怎麼才能跟貓和好？

事情要回到網路之外的日本街頭上。就跟台灣的電線杆上會出現「南無阿彌陀佛」或「天國近了」之類的宗教標語貼紙一樣，日本的宗教團體也會在路邊的電線杆或牆壁上張貼宗教標語，而最常見的宗教標語之一，就來自於基督教。雖然是世界性的大宗教，但大多數現代日本人除了習俗上的「八百萬神」之外，其實沒有非常明顯或堅定的宗教信仰，因此他們傳教也十分賣力。

雖然寫的是日文，但這些來自《聖經》的字句其實沒有太大差別，通常寫的是「神と和解せよ」（要與神和好）、「天國近了」（神の国は近づいた），或者「要敬畏神」（神を恐れ敬え）、「要認定神」（神を認めよ）、「唯一的神」（神は唯一）⋯等等，不一而足。

這些電線杆標語，為了表示崇敬或強調語氣，通常會把「神」這個字寫得特別大。就跟中學生會把學校裡的「滅火器」筆畫拔掉變成「滅人器」一樣，「神」這個字如果去掉三筆畫，就正好看起來像是用片假名寫就的「貓」（ネコ）。

不過除了少數真的拿黑漆去塗改標語的鄉民之外，大部分人其實都是拍張照片然後修圖搞笑，也有些人仿照這類格式自製標語，例如「棄養貓咪者將遭天譴」之類。

於是，這些通常是隨意張貼的宗教標語，也就往往被隨意塗改（修圖）成下面那些模樣：

貓是唯一（ﾈｺは唯一）。（圖：網路）

要與貓和解（ﾈｺと和解せよ）。（圖：網路）

要敬畏貓（ﾈｺを恐れ敬え）。

（圖：網路）

要承認貓（ﾈｺを認めよ）。（圖：網路）

貓國近了（ﾈｺの国は近づいた）。（圖：網路）

影響所及，「與貓和好」不但成了一系列流傳多年，歷久不衰的日本網路老哏，甚至也有人以此題材發揮，製作小紀念品、迷你標牌，主題T-Shirt⋯供愛貓人士購買，而且銷路似乎不惡。

（圖：網路）

不過可以想見，大概唯一覺得不好笑的就是在電線杆上面張掛這些苦心手寫的傳道標語，結果「神」這個字被塗掉三劃變成「貓」的日本基督徒。

話說回來，雖然台灣沒有方便的片假名可以拿來玩「神」與「貓」的雙關哏，但比起與貓和好，我個人認為「南無阿彌陀佛、北有耶穌基督」跟「信耶穌得越南新娘」更具有在地人才能感受到的生猛有力文化衝擊（與笑點）。

（圖：網路）

身為愛貓人，祝願新的一年，全世界的人都能與貓和好。