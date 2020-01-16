神楽坂週記》神秘又歡樂的「連鎖日用品百貨偽日本語」

台灣常見日用五金大賣場，其中許多甚至還是24小時營業的；這樣的便利，讓人即使在深夜中突然需要修理小家電、補給日用品，都有著方便快速，而且比便利商店更加經濟的選擇。然而略懂日文的筆者在享受這種便利的同時，卻經常在這類五金百貨中被意外擊中笑點……。

神楽坂雯麗

事先說明，閱讀本文可能需要一點基礎日文門檻，但因為實在是太歡樂了，所以還是忍不住紀錄一下。

相信各位讀者都逛過台灣很常見的日用五金大賣場。其中許多是連鎖經營，甚至還是24小時營業的；這樣的便利，讓人即使在深夜中突然需要修理小家電、補給日用品……，都有著方便快速，而且比便利商店更加經濟的選擇。

然而略懂日文的筆者在享受這種便利的同時，卻經常在這類五金百貨中被意外擊中笑點（在夜深人靜的連鎖店面裡要忍住不大笑出聲真的很痛苦）。這種意料之外的「攻擊」，來自這些通常是台灣製造的日用品包裝上，詭異或錯誤百出的日文字。以下就為各位介紹筆者覺得最為經典的一些例子：

明明是正經八百的車用雨刷精、水箱精或清潔用品，卻硬要在商品跟宣傳詞上加個「の」字「增添日本風味」。（作者提供）

原來想寫的可能是「甜蜜家庭用品」，但是機械翻譯片假名之後成了「甜點家用品」。（作者提供）

把「焊槍」丟進機械翻譯之後，變成「把槍焊起來」......。（作者提供）

「一級棒的好的房間的道具」？（作者提供）

「目前的耐久性沒有問題」？這種修繕零件真的沒問題嗎？（作者提供）

除了「ツ」「シ」不分的老問題之外，潤髮乳（リンス）也成了不太通的「リソス」。（作者提供）

已經很難幫忙翻譯了。（作者提供）

不鏽鋼的「ステンレス」成了「ステソレス」。源自「ン」「ソ」不分的經典錯誤。（作者提供）

可能是OCR（文字辨識）軟體操作不當導致的錯誤，後半段敘述整個支離滅裂──但詭異的是，居然還是看得懂它原本想表達的意思。（作者提供）

因為沒有使用適當的日文字型，結果出現了「羣」這個不在日文常用漢字表裡的舊字體。「ツ」「ッ」不分也是常見的誤用。（作者提供）

雖然中日文都通的人知道它想說的是「耐生鏽」，但機翻之後就成了「可抵抗好的腐化了的能力」。（作者提供）

一樣是把不鏽鋼（ステンレス）打成了「ステンレ鋼」。不鏽鋼對這類日用品包裝設計者而言，似乎是非常困難的單字。（作者提供）

事實上，這些可怕的日文說明或敘述，並不是今天才出現的東西。只要是在台灣成長生活的一般人，必定都已經看到習以為常了。而甚至也有日本觀光客來台灣時，因為發現這些詭異的日文實在太過有趣，而特地去打卡拍照的例子。難道台灣製造業有什麼內規規定或習俗傳承，要讓產品包裝上的這些日文一定不可以寫對、用對嗎？

那麼為什麼會出現這麼多奇怪的日文字呢？筆者原先以為這些商品可能是基於外銷需求，所以才做如此處理；但很明顯地，當中充斥著許多就算是真的日本人也看不懂的文法或文字錯誤。

要就這樣在日本上架，顯然不太合理，對銷售的幫助大概也很有限；那麼剩下的可能性，大概就是――這全都是寫給台灣人看，用以營造一種「擬似日本製造或外銷日本品牌」的虛擬價值感。

也因為有日本人從這些日本以外的漢字文化圈裡，非常常見的詭異日文中看出趣味，甚至有人製作了一款號稱為「魔法」般的中華風日文字型「エセナパＪ」，其中內建了上文照片圖說中許多常見的日文誤用典型。

「魔法般的日文字型」エセナパＪ介紹。（網路）

任何正經八百的日文文件或網頁，只要套用了這個字型，就能產生有如正在逛東南亞仿冒品市場一般的「異國風味」，當然也非常適合拿來對辦公室的日本同事惡作劇之用。

若要讓人看不懂你的推特頁面，エセナパＪ是你最好的選擇。（網路）

隨著大家外語能力提升，能夠從這些錯誤或詭異的日文中看出違和感的人也變多了吧。

這種「偽日本語」包裝，是不是也到了邊際效益遞減的極限了呢？台灣製造的產品已經並不比人差了，既經濟也實惠，應該可以不需要再用這種貽笑大方的方式來「增值」了吧？

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