神楽坂週記》在紅白機上打的選戰：《美國總統大選》

這款充滿小學生看不懂的，用外來語寫就的選舉術語、外國地名的《美國總統大選》，就這麼隨著現實中老布希總統的當選與穿著狐狸裝的瑪利歐再度救出公主，而幾乎被玩家及世人所遺忘――一直到2016年的美國總統大選年，在川普意外當選的巨大衝擊中，才有日本網媒及老遊戲玩家想起這款「在紅白機上打的美國總統大選」。

神楽坂雯麗

2020大選日即將來到最後階段，可能許多人的神經都已經疲憊不堪；且不說在刊登這個專欄的《自由電子報》與其他媒體上，每天都有海量的選舉訊息，如果加上社群媒體上的各種動員與反動員、新聞與假新聞……或許有很多人都抱持著忍耐的心情，希望選舉日儘快來臨，無論如何投出一個結果之後，回到日常生活中去喘一口氣。或許，打個任天堂紅白機輕鬆一下。

不過，1988年10月，也就是在31年前的美國總統選舉前夕，在任天堂紅白機上，突然出現了一款（在電視遊樂器平台上）雖說並不空前1，但顯然絕後的《美國總統大選》（アメリカ大統領選挙）遊戲卡匣。

《美國總統大選》遊戲標題畫面。（作者提供）

作為一款SLG遊戲，這部作品模擬的是1988年的美國總統大選活動；玩家要從民主與共和兩黨各三名，共六名或是影射實際歐美政治人物，甚至架空的日裔參選者當中擇一，首先從黨內初選階段開始過關斬將，力求在黨代表大會上獲得提名，再投入全國選戰，爭取各州選舉人票以贏得美國總統選戰。

遊戲開始時，玩家需要從民主及共和兩黨的初選參選者中選擇自己要扮演的參選人。（作者提供）

共和黨的「普希」候選人。（作者提供）

影射英國首相柴契爾夫人的「柴西爾夫人」。還特別標註「綽號鐵娘子」。（作者提供）

而玩家所扮演的候選人所要做的，就是在這三個美國總統選戰的不同階段中，針對各州提出自己的政策，以回應輿論，並進行造勢活動，例如巡迴演說及拍攝電視廣告等來提升支持度。

以一個模擬美國總統選戰的遊戲而言，《美國總統大選》在系統設計上相當深入認真，也納入了當時為止所知的大部分美國總統選舉的流程及慣例。舉例來說，像是「超級星期二」這類重要的初選活動都在遊戲中完整重現了；無論是在初選階段及黨代表大會上無法得到足夠的票數支持，都會直接導致遊戲結束――沒有什麼參選失敗之後又退黨，或是選上紐約市長之後說要讓美國發大財閃電參選，還是華盛頓市長自己跑出來組黨上電視放話這些豐富的「驚喜」。

另一個遊戲失敗條件，則是用盡了己方陣營的選舉資金者，將會自動出局，被迫退選。

在各州黨代表大會上，玩家要配合地方性質開出有利出線的選舉支票，或針對該州選民關切的議題做出恰當的表態。（作者提供）

不同領域的議題都需要玩家表態，當然也包括了至今無解的禁槍議題。（作者提供）

表態以光譜形式呈現。（作者提供）

當然玩家不可能自己來從零開始草擬競選政見。《美國總統大選》的系統設計了48項預先擬好的政見或施政方向，供玩家選擇。這也是近31年之後我們從現實中回顧這款遊戲時最有趣的部分。

1988年發售的《美國總統大選》自然反映了當時美國國內外的時空背景。不用說，與蘇聯的冷戰雖然已經進入最後階段，但依然是美國外交上的重點，「SDI星戰計畫」也是遊戲中候選人可採取的重要政見；南非的種族隔離政策尚未廢除，是否加以制裁將會影響到自由派選民的觀感；巴拿馬運河依然由美國掌控；而是否要支援尼加拉瓜反政府親美游擊隊，也是玩家需要深思的議題。然而其中今日看來最為詭異的，就是由於當時世人對愛滋病的感染途徑仍有深刻的誤解，所以遊戲中甚至有「強制隔離愛滋病患」這種今天讀來令人匪夷所思的不人道政見。

其他如「強制公立學校禮拜活動」、「放寬色情出版品標準」、「反日本傾銷制裁」、「提高日本進口車關稅」「農業補助」……等等，與經濟、宗教或民生相關的議題，也都會在不同的選民群體中激起相異的反應，同時也都會有某些副作用產生。

有趣的是，1980年代的美日貿易摩擦，當然也是遊戲中的一大重點，只要候選人在選戰中提出對日本較為嚴格或強硬的政策（除了提升日本防衛能力之外），幾乎都會贏得（遊戲中）美國公眾的熱烈支持；有鑑於這是一個日本人製作給日本玩家玩的日本遊戲，還真是相當地耐人尋味。

無論是進行民調或調閱智庫檔案，都需要不小的花費。（作者提供）

各州的人口、產業比例、支持率等資料呈現。選戰中的每個環節都需要經費運作。（作者提供）

《美國總統大選》顯然是為了搭配當年美國總統大選日（11月8日），而在1988年10月28日上市；但是對這款主題較嚴肅的「大人玩的遊戲」不幸的是：任天堂本家的超級大作《超級瑪利兄弟三代》也才在五天前上市發售。

雖說訴求的目標客群完全不同，但當時的紅白機玩家必然以較低年齡層的兒童居多。

這款充滿小學生看不懂的，用外來語寫就的選舉術語、外國地名的《美國總統大選》，就這麼隨著現實中老布希總統的當選與穿著狐狸裝的瑪利歐再度救出公主，而幾乎被玩家及世人所遺忘――一直到2016年的美國總統大選年，在川普意外當選的巨大衝擊中，才有日本網媒及老遊戲玩家想起這款「在紅白機上打的美國總統大選」。

不過，還是有日本老玩家說，他們當年真的靠著這款遊戲，初步理解了美國總統大選的架構，也認識了當時檯面上重要的美國政治人物。這或許是少數足以「建立國際觀」的紅白機遊戲也說不定。

就筆者所知，《美國總統大選》這款遊戲在台灣完全沒有知名度，更遑論討論度了。但回想起來，就算當年《美國總統大選》透過代理或水貨管道進入台灣好了，1988年時，包括筆者在內的99.9%任天堂紅白機玩家，大概還是會選擇去玩那上天遁地大冒險的《超級瑪利兄弟三代》吧！

《美國總統大選》遊戲封面。這一看就是給大人玩的遊戲。（網路）

1 1980年代初期紅白機問世前，在美國市場，也曾在早先世代的美系電視遊樂器平台上，出現以總統選戰為主題的遊戲；但受限於當時主機的表現能力及遊戲企劃內容，這款遊戲相較《美國總統大選》而言十分原始粗淺。另一方面，在個人電腦上，則有模擬項目更為細緻的美國總統選戰遊戲存在。

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