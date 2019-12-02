神楽坂週記》理由難以啟齒的友善國際飛安交流：建築寒酸的BEA

如果你是航空迷，或是以空難事故調查為主題的情境紀錄片節目《空中浩劫》的忠實觀眾，那麼你對法國航空事故調查處（Bureau d'Enquêtes et d'Analyses pour la Sécurité de l'Aviation Civile, BEA）這個法國飛安單位一定不陌生。

神楽坂雯麗

如果你是航空迷，或是以空難事故調查為主題的情境紀錄片節目《空中浩劫》的忠實觀眾，那麼你對法國航空事故調查處（Bureau d'Enquêtes et d'Analyses pour la Sécurité de l'Aviation Civile, BEA）這個法國飛安單位一定不陌生。

位於巴黎勒布爾熱機場的BEA總部玄關。（網路）

在《空中浩劫》節目登場的各國飛安調查單位當中，由於美國國內、國際起降班次頻繁，或者波音、麥道等美國主要客機製造商的產品涉入事故，因此美國國家運輸安全委員會（NTSB）的相關人士在《空中浩劫》中的出鏡率最高。不過，當在法國境內，或是法國的國籍航空發生事故時，BEA就會擔當起事故調查的主導工作。

位於華盛頓的NTSB總部大樓。（網路）

英國AAIB總部，在庭園造景與建築設計上頗富巧思。（網路）

但是，相較於位於華盛頓，擁有整棟辦公大樓的NTSB，或者建物雖不高聳，但環境相當典雅、佔地寬廣且富有設計感的英國航空事故調查局（AAIB）總部建物，位於巴黎勒布爾熱機場一角的BEA總部建築，卻只是一間看起來很容易讓人聯想起鄉下老舊小學校舍，或是預算不很充裕的鄉鎮公所的兩、三樓高的低矮建築物。

有點土氣且略顯陳舊的單調建築體，搭配上玄關上簡單寫著「BEA」三字，毫無裝飾的大字看板，乍看之下實在很難跟外人眼中充滿風雅與藝術形象的法國聯想在一起。當然，建築物的設計或佔地大小，與實務上的事故調查能力是沒有關係的。在多次空難調查中，BEA都展現了絕佳的調查能力（與水下打撈能力）。

法國BEA近年擴建的倉庫。（網路）

儘管在1990年代，BEA曾經二度擴充用地面積，但顯然相關人士終究還是覺得有進一步擴張的必要。從2017年11月到2018年3月，BEA在總部建築的正面右側增建了一座稱為「Hangar Technique」的倉儲設施。從外觀與材料、結構設計來看，這座倉庫與世界上其他地方的農場庫房並沒有什麼太大的不同，和原有的狹小BEA總部建築物也十分搭配。

由於BEA總部建物的「狹窄」在世界各國，特別是日本的《空中浩劫》觀眾群當中十分有名，甚至在社群中出現了專有名詞「建築寒酸的BEA（#建物がしょぼいBEA）」來形容。一位擅長製作建築物紙模型，也是《空中浩劫》愛好者的Niconico動畫直播主，便依照新近擴建後的BEA總部建物尺寸與細節，手工製作了一組「1/150 BEA總部建築模型」，並且在2019年的「Niconico超會議」活動中實際展出。

如果事情只是這樣，那麼這也就是發生在某個日本線上影片網站中，一群特定電視節目觀眾自娛自樂的小插曲而已。但是，由於製作者把打造BEA總部紙模型過程的紀錄影片也同時上傳到YouTube上，2019年6月，不知為何，這個BEA總部紙模型與它的製作過程影片，居然被法國BEA的工作人員發現了。

由於模型的細節十分精密、採寸比例也精準到位，BEA相關人士非常感動於在地球彼端的日本，有人打造了自己單位總部這麼精緻的建築模型。BEA在經過與製作者的一番交涉之後，2019年7月，這組紙板建築模型在妥善包裝下，平安無事地從日本空運寄到了法國BEA總部，並且在BEA總部大樓內常態公開展出。

被作者寄往法國贈送給正宗BEA的「1/150 BEA總部大樓紙模型」。（BEA官方推特圖片）

在交涉過程中，BEA的工作人員問起模型作者那個一定會被問到，但如果回答粗心大意或太誠實，就很有可能引起日法關係摩擦的問題：

「為什麼您會想製作BEA的模型呢？」

根據製作者在回顧影片中的說法，他是這麼（以英文）回信的：

法國的各位，您們好。我是以瓦楞紙製作建築模型的創作者。如果說為什麼身為日本人的我，會想要製作法國政府機關BEA的建築模型，那是因為我對調查飛安事故的紀錄片節目有興趣，而且從中見到了BEA的活躍。 BEA的優秀在日本航空迷之間有著口碑，我非常感謝每天埋首於調查飛安事故，並努力防止憾事重演的BEA的各位。能夠安心翱翔於全世界的天空，都是託了BEA的福。真的非常感謝。 這組瓦楞紙BEA模型，原本是為展示給日本航空愛好者所製作的。當我把介紹製作過程的影片上傳到YouTube，能受到BEA的官方推特介紹，真是充滿了感謝與驚奇。BEA的事故調查能力，遠及於遠東的島國日本。雖然我也希望我的作品能讓更多日本航空迷們觀賞到，但我想，自己的作品能夠航行過遙遠的天空，抵達我尊敬的BEA總部，這樣的體驗應該是不太容易經歷到的。因此非常冒昧地將這個作品贈送給貴單位。今後也請繼續守護著世界的天空。 うぷあざ棟梁

雖然這份回信的內容極其鄭重，客觀上也沒有錯，但說真的，在這種情況下，要說出「因為貴單位的建築物外觀之寒酸是世界有名的，所以我把它做成模型」大概也是說不出口的吧！

如果你沒空去法國，但對作者如何以Amazon購物紙箱打造出這個令真正的BEA工作人員也讚賞不已的紙模型感到好奇，你可以前往作者的個人網站觀賞他的作品集。

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