神楽坂週記》手握利刃的航空迷：全日空61號班機劫機事件（二）

提出了正確的意見，卻受到忽視；希望證明自己的能力優秀，得到只有冷峻的拒絕。西沢的焦慮與不平，一天天轉為失望與憤怒⋯⋯

神楽坂雯麗

續上篇

時間回到事發十多年前的1980年代中期。

年幼的西沢裕司是一個聰慧的優等生，勤奮、有禮貌，周遭的大人們對他的印象都非常好。只不過，西沢似乎不太擅長與其他人溝通，比起出門跟朋友玩耍，更喜歡自己一個人關在房間中用功讀書。就像大部分這種不善交際的優等生可能會遭遇的，在小學低年級時，西沢也曾經遭受過霸凌。

儘管如此，成績優秀又認真好學的西沢，從中學、高中到大學，都一路就讀名校，在長輩讚賞的眼光中順利升學。西沢從小就有著對航空業界的憧憬，最大的夢想就是成為一位駕駛商用噴射客機的飛行員。

跟大多數只是在作文簿上寫著「我長大後要當飛行員」的孩子不同，西沢知道如何更具體地接近夢想。他默默地把當時飛往羽田機場的三十條航線全都記在腦中，也能掌握羽田機場內所有的通道、建物構造與區域劃分⋯⋯青春期的西沢就這樣在腦海中不斷累積了龐大的航空知識。因為這是他一生所愛，也是終極的人生夢想。

然而，西沢邁入社會—還有航空產業—的過程，卻跟他一路順暢的升學之路相反，充滿挫敗。

全日空61號航班的劫持事件究竟是如何發生的？（https://www.jcpo.jp/）

他向多家航空公司投履歷、接受考核，卻全都被刷了下來；不得已之下，西沢只好轉往他在學生時代也曾經感興趣的鐵道領域，進入鐵道公司工作，並第一次離家獨立，住進公司單身宿舍裡。即使如此，被長年喜愛的航空公司拒於門外的事實，加上他一直欠缺與人溝通的能力，西沢始終苦於人際關係的疏離，也因此罹患了嚴重憂鬱症。

1996年，西沢甚至想到自殺，曠職逃出公司宿舍。然而，西沢卻連自殺都無法成功，在半年間的浪跡之後，花光了身上的金錢，回到老家。在這之後，無業的西沢在精神科接受憂鬱症治療，病情沒能改善，西沢也就此成了一位繭居族。

西沢裕司。（圖：網路）

自從深居家中，足不出戶之後，西沢開始沉迷於飛行模擬遊戲。在電腦螢幕裡，他能夠忘掉現實中的種種挫折與失敗、還有自己深刻的憂鬱病情，成為一位他曾經全心憧憬，卻無緣成就的客機飛行員。

某一天，西沢在家中上網時，從公開的羽田機場平面圖上，察覺出機場安檢體制中的某個漏洞。西沢在圖紙上反覆驗證了自己的想法之後，以電腦繕打了一封投書，分別寄給各大航空公司、運輸省、東京空港署⋯⋯等相關單位及公司，以非常清晰又有條理的方式，指出他發現的這個安檢漏洞。

西沢在家中上網時，從公開的羽田機場平面圖上，察覺出機場安檢體制中的某個漏洞。（圖：網路）

西沢以電腦繕打了一封投書，分別寄給各大航空公司、運輸省、東京空港署⋯⋯等相關單位及公司。（圖：網路）

「這樣一來，我辛苦累積的航空知識與技能就會得到認同吧！」

即使無法成為飛行員，也或許有進入航空業界其他領域的機會⋯⋯才是。

然而，一天又一天過去，西沢始終等不到航空相關單位的回應。急躁的西沢甚至自己打了電話給機場管理單位，同時希望能夠藉由這個「功績」進入航空業界—但無論是他指摘的安檢漏洞，或是他的求職意願，所得到的都只有客客氣氣卻明確的拒絕。

「我已經這麼勤勞、誠懇地應用自己累積的知識，想要做出貢獻，為什麼就是不被認同呢？」

西沢認定，如果自己能夠實地證實自己的假設，那麼或許更能得到讚許。於是他走出家門，在羽田機場的現場實際驗證了自己的想法。雖然不為人知，卻完全公開的安檢漏洞，確實存在於東京的國際門戶裡。

提出了正確的意見，卻受到忽視；希望證明自己的能力優秀，得到只有冷峻的拒絕。西沢的焦慮與不平，一天天轉為失望與憤怒⋯⋯那麼，如果按照自己已經以書面提出的具體內容加以實行，直接證明機場存在著嚴重的安檢漏洞，又會怎麼樣呢？ （待續）

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