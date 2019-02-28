神楽坂週記》手握利刃的航空迷：全日空61號班機劫機事件（三）

羽田機場在這場劫機案發生後，也終於採取實際作為，在那個不幸的職員通道上安裝監視器、單向通行門禁，徹底堵上了這個漏洞—可惜對在崗位上全力安撫犯人、同時努力駕駛飛機，直到最後一刻都希望人機平安的長島機長來說，為時已晚。

神楽坂雯麗

續上篇

具體而言，西沢在投書中所指出的羽田機場安檢漏洞—也就是他即將實際執行的恐怖行為－如下：

1. 犯人首先同時購買兩張由羽田飛往伊丹及新千歲機場的國內線機票。 2. 犯人將裝有菜刀的手提包交付託運之後，搭乘由羽田機場飛往伊丹機場的班機。 3. 到達伊丹後領取手提包，然後再度托運，搭乘回程的班次返回羽田機場。 4. 回到羽田機場並領取內有兇器的手提包後，不走向出口，而是從行李領取處旁未受監控的職員專用通道反向侵入候機室。 5. 使用事先購買的第二張機票，在攜帶兇器的情況下搭乘往新千歲機場的班機。

結果一如西沢所預想，他毫不費力地就帶著兇器突破了機場的安檢防線。即使如此，他的劫機計畫原本仍有好幾次機會被阻止。

劫機發生前一天，西沢告訴雙親，他要「獨自前往北海道旅行」。但在這之前，西沢的雙親已經在家中發現裝著兩張機票與菜刀的手提袋。父母基於兒子嚴重的憂鬱症及不健康的繭居生活，擔心西沢是要自殺，而將他的行李藏了起來。發現行李不見了的西沢，在與父母激烈爭執後強硬奪回了行李、機票與兇器離家，但也讓他的劫機計畫晚了一天。第一個防患未然的機會被錯過了。

雖然真正的動機只有西沢本人知道，但他為了劫機，所買的第一張飛往伊丹機場的機票，是以當時因為奧姆真理教東京地鐵沙林事件遭到全國通緝的高橋克也（タカハシ・カツヤ）這個假名購買的；而實際執行劫機的新千歲航班機票，則以職棒廣島東洋鯉魚隊當時的投手佐々岡真司名義訂購。

儘管這的確引起了售票者的懷疑，還照著訂單上留下的電話號碼回電查詢，但也只是在打給廣島東洋鯉魚隊辦公室之後，便不了了之。最後一個阻止悲劇發生的機會也失去了。

但要說到阻止劫機發生，機場方面如果按照西沢的投書內容補救，那麼西沢確實完全沒有機會劫機。實際上，羽田機場管理單位與航空相關部會收到西沢同時寄給他們的信件之後，也曾經開會討論過這個安檢漏洞；但他們基於節省成本的官僚想法，並沒有按照西沢的建言改善硬體，沒有增派保全看守，也沒有安裝監視器及設立管制點⋯⋯機場管理單位最後只是在那個職員通道前設置了一面「禁止進入」的告示牌了事。這當然阻止不了有心劫機以顯示自我優越與才能的西沢。

場方面如果按照西沢的投書內容補救，那麼西沢確實完全沒有機會劫機。實際上，羽田機場管理單位與航空相關部會收到西沢同時寄給他們的信件之後，也曾經開會討論過這個安檢漏洞。（圖：網路）

西沢裕司被捕後，因劫機、殺人、違反槍械刀具法等等罪名，於2005年3月被判處無期徒刑。雖然在審理過程中確認了西沢因抗憂鬱劑的影響而有心神耗弱的狀況，但這不足以否定他的刑事責任能力。在長達數年的審判中，西沢那聽來莫名其妙的供詞也受到大眾矚目。

「我想開飛機翻筋斗然後翻擺（Dutch roll）」 「想鑽過橫濱彩虹大橋」 「因為機長不聽話，所以我一氣之下就拿刀刺了他」 「因為我問機長的心累不累，而得到很累的答覆，為了讓他解脫我才殺了他的」

想來，西沢一開始就沒能進入航空業界，或許也是極其正常的事。無論是憂鬱、瘋癲，抑或自我優越感作祟，以這樣的心理素質，從事關係到大量人命的專業工作—絕對是難以想像的。

61號班機在千鈞一髮之際，由於機組員即時臨機應變，加上乘客的通力合作而得救了。假如他們晚個幾十秒採取行動，不但機上所有人都將化為烏有，也勢必會波及到地面上的人口密集區，那或許將會是近年來最為慘重的空難意外。

西沢裕司被捕後，因劫機、殺人、違反槍械刀具法等等罪名，於2005年3月被判處無期徒刑。（圖：網路）

羽田機場在這場劫機案發生後，也終於採取實際作為，在那個不幸的職員通道上安裝監視器、單向通行門禁，徹底堵上了這個漏洞—可惜對在崗位上全力安撫犯人、同時努力駕駛飛機，直到最後一刻都希望人機平安的長島機長來說，為時已晚。

現年48歲的西沢裕司至今仍在獄中。去年底，他因為獄方禁止他與民間受刑人支援團體的書信往來而提起訴訟，同時獲得勝訴而再度受到日本社會矚目。也許只有在沒有飛機的地方，才能夠讓他冷靜地思考吧。（完）

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