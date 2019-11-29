太平洋島嶼國家》找尋高更：法國與太平洋島國的謎樣關係

談到法國與太平洋，很難想像一個歐洲國家會在太平洋擁有那麼廣大的專屬經濟海域，這一切要拜過往英國與法國在太平洋上爭奪殖民地之賜，法國在太平洋上除了擁有「法屬玻里尼西亞」外，另有「法屬新克里多尼亞」及「法屬瓦利斯及富圖納」兩個屬地，前兩者長期有追求獨立的運動，在法國仍不願「放手」之下，這些島嶼對法國仍存在著政治、軍事與經濟上的利益。

林廷輝

用「謎樣關係」來形容法國與太平洋島國關係實在不為過，當高更（Paul Gauguin, 1848—1903）在法屬玻里尼西亞（French Polynesia）結束他的餘生後，所遺留下來的不僅僅是那名貴的後印象派畫風，而是對如「伊甸園」般的太平洋島國謎樣情懷。探討法國與太平洋島國關係，最常被問到的一句話便是：

「法國究竟是『在』（in）太平洋，還是『屬於』（of）太平洋的一部分？」

要回答這個問題前，當然要先觀察法國在太平洋上的心態與動態，才能判斷法國在太平洋上的定位。

高更在法屬玻里尼西亞結束餘生後，所遺留下來的不僅僅是那名貴的後印象派畫風，而是對如「伊甸園」般的太平洋島國謎樣情懷。圖為高更作品〈Tahitian Women on the Beach〉（1891）。（圖：維基共享）

談到法國與太平洋，很難想像一個歐洲國家會在太平洋擁有那麼廣大的專屬經濟海域，這一切要拜過往英國與法國在太平洋上爭奪殖民地之賜，法國在太平洋上除了擁有「法屬玻里尼西亞」外，另有「法屬新克里多尼亞」（French New Caledonia）及「法屬瓦利斯及富圖納」（French Wallis and Futuna）兩個屬地，前兩者長期有追求獨立的運動，在法國仍不願「放手」之下，這些島嶼對法國仍存在著政治、軍事與經濟上的利益。

（作者製表）

至於靠近墨西哥的無人島「克利伯頓島」（Clipperton Island），過往法國曾在1931年與墨西哥存續仲裁案，此一著名仲裁案最後判決法國勝訴擁有該島主權，該島陸地面積僅有1.7平方公里，但主張的專屬經濟海域卻高達43,200平方公里。二戰結束後，英國海外殖民地大多獨立，太平洋上的島嶼或交由也是從英國獨立的紐西蘭與澳大利亞「託管」至完全獨立，但法國卻仍掌控這些太平洋上的屬地。

集體印象：法國南太核試

1964年，法國在法屬玻里尼西亞土阿莫土群島（Tuamotu Archipelago）的穆魯羅瓦（Mururoa）島和方阿陶法（Fangataufa）島兩座島嶼進行200多次核子試爆。1973年，由於紐西蘭與澳大利亞認為法國在玻里尼西亞地區進行大氣層的核子試爆，將影響到南太以及紐澳的環境，於是在1973年向聯合國國際法院控訴法國的核試行為違反國際法。不過，法國並不接受國際法院管轄，而在1974年發出聲明，表示夏天結束後將不在大氣層進行核子試爆，國際法院認為紐澳與法國的爭端已不存在，無須再對此訴訟案作出裁定，這就是著名的「核子試爆案」（Nuclear Tests）。

1985年著名的綠色和平組織（Greenpeace）的彩虹戰士號事件（Rainbow Warrior）便在此區域抗議法國核子試爆，當年7月10日停靠在紐西蘭奧克蘭港口時，遭到法國特工安放炸彈襲擊而沉沒，1989年「彩虹戰士二號」下水，1995年，法國又試圖在南太恢復核子試爆，於是彩虹戰士二號採取行動，阻撓法國的行動。1996年3月，法國簽署《南太平洋無核武區條約》（South Pacific Nuclear Free Zone Treaty），同年9月24日則簽署了《全面禁止核試驗條約》（Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty, CTBT）。

法國是除了美國以外在南太進行核子試爆次數最多的國家，不同的是，美國核試爆的地點現已獨立成為馬紹爾群島，至於法國則維持在海外的屬地，遲遲不讓這些島國獨立，除了享有這些屬地的專屬經濟區與大陸礁層資源外，軍事力量進駐這些屬地，這些屬地分布在三大洋，法國現今才是名符其實的「日不落國」。

1964年，法國在法屬玻里尼西亞土阿莫土群島的穆魯羅瓦（Mururoa）島和方阿陶法島兩座島嶼進行200多次核子試爆。（AFP）

法國與大洋洲峰會

1989年，法國成為「太平洋島國論壇」（PIF）會後對話夥伴會議，每一年與太平洋島國領袖們進行會議，但法國派出參加會後對話夥伴會議的並非法國總統或總理，於是，2003年法國開始建構與太平洋島國之間的高峰會議，並由法國總統親自出席，會中法國表達將從「南太基金」（South Pacific Fund）中推動環境、氣候變遷、漁業監測等。

2003年首屆「法國與大洋洲峰會」在法屬波里尼西亞大溪地上的首府帕比提召開，席哈克（Jacques Chirac）總統對此相當支持，並規劃三年召開一次，但就在2009年第三屆峰會輪流至法國太平洋屬地召開時，總統薩科奇（Jacques Chirac）則僅派出外交部長與會，有些島國領導人仍然前往法屬新克里多尼亞參加峰會，但也有許多國家僅派出對等的外交部長參與會議。

原定2012年在巴黎召開的第四屆會議，卻因法國舉行選舉而延後舉行，直至2015年，等於是6年後，歐蘭德政府才又將峰會恢復，2017年馬克宏當選法國總統後，2018年宣布在2019年年初舉行法國與太平洋島國峰會，但又因故延後至2020年在帕比提舉行（下表），此舉更讓國際社會對法國表達重視太平洋島國的態度感到懷疑。

不過，法國與太平洋島國交往討論的議題，多少也呈現出歐洲聯盟在太平洋上的外交政策，那就是迥異於美國川普總統與澳大利亞總理莫里森的氣候變遷議題，由於法國的太平洋屬地同樣面對全球暖化的威脅，這對太平洋島國來說，法國與島國之間是「生命共同體」。

（作者製表）

法國經營太平洋之動機

一、政治軍事戰略動機

當美國推動「重返亞太」或「自由開放的印太戰略」時，法國在亞太地區早已有相當勢力，無須「重返」，駐紮在太平洋地區的法國軍隊大致上有2,000多名，這些軍事基地設立在法國在太平洋上的三個屬地，特別是在法屬新克里多尼亞上的諾美亞，當法國保存在太平洋上的這些實力，一方面擴展自身在太平洋上的軍事影響力，以利迅速派遣軍隊介入緊急行動；另一方面也可做為與亞太周邊國家進行軍事交流的基礎。

例如2019年9月20日，日本與法國在法屬新克里多尼亞的首府諾美亞舉行首屆「日法全面性海洋對話會議」（Japan-France Comprehensive Maritime Dialogue），雙方在海洋治理、海洋環境、海上安全、藍色經濟與科學等領域交換意見，並商定未來可能合作機制，提出2019-2023年的日法合作路線圖，設定「自由航行與海上安全」、「氣候變遷、環境與生物多樣性」與「優質基礎設施建設」等三個支柱。兩國主要合作區域當然以太平洋為主，因此，法國雖為歐洲國家，但在太平洋上有其政治與軍事實力存在，使其融入亞太地區合作議題更有基礎，日法兩國也商定將在2020年於日本舉行第二屆對話會議，未來在太平洋上可能進行具體的合作計畫。

二、戰略拒止（Strategic Denial）

由於中國對太平洋島國事務涉入越來越深，雖然美紐澳等國原本就是太平洋上既有的勢力範圍，但如果法國撤出在太平洋上的勢力範圍，中國可能會迅速填補這些區域的政治真空，特別是中國在美拉尼西亞（Melanesia）地區的經營，萬那杜以及法屬新克里多尼亞這些使用法語的國家或地區，中國積極透過援助次區域集團「美拉尼西亞先鋒集團」（MSG），發揮在區域內的影響力，此際，法國如果與澳大利亞、紐西蘭、美國合作，將提供紐澳更多的注意，因此，法國除了與日本合作外，更可與紐澳在安全、防衛、控制非法捕魚等領域的合作。從戰略拒止的角度來看，法國在太平洋地區的出現的確對紐澳面對中國勢力時的戰略拒止有所幫助，不過從歷史經驗來看，法國涉入反而會引起當地民眾的反彈，甚至產生負面的效果。

法國雖為歐洲國家，但在太平洋上有其政治與軍事實力存在。圖為停泊於波拉波拉島的法國巡防艦Floréal 。（Jean-Michel Roche - http://www.netmarine.net/）

三、太空戰略與商業利益

歐洲聯盟成員中，沒有其他國家涉入太平洋島國事務可以超越法國，法國在此區域可以說是代表歐盟執行援助或經濟合作政策。法國在玻里尼西亞上的豪島（Hao Island）興建機場跑道，目前法國也與美國簽約，提供美國太空總署（NASA）緊急著陸點，此外，過去核子試爆地點穆魯羅瓦島也成為法國太空事業的據點之一。除了漁業資源外，深海床的礦產也是法國所著眼的，而區域內豐富的鎳礦（Nickel）等礦藏，更成為法國不願放棄這些島礁的主要理由。

對太平洋島國來說，法國是殖民勢力尚未退卻的一方，因此，大多視法國是「在」太平洋，而非「屬於」太平洋，因此，對法國來說，最重大的問題不外乎就是這些太平洋屬地的獨立問題，雖然法國盡量給予高度自治，但顧及到法國的國家利益，涉入亞太重要渠道，在全球競逐政治與軍事影響力，都要在太平洋上維持其原有據點。根據1998年《諾美亞協定》（The Nouméa Accord），新克里多尼亞可以舉行三次獨立公投，第一次在2018年舉行後失敗，雖然投票率高達八成，但約有56.4%的選民選擇留在法國，2020年11月又將再次舉行獨立公投，倘沒有辦法通過，2022年11月則是最後一次公投。

至於法屬玻里尼西亞就沒那麼「幸運」，仍在高度自治下追求獨立公投，不過也有諸多學者提出建議，或許法國未來如果能夠仿照美國及紐西蘭，與太平洋島國建構「自由聯合協定」（the Compact of Free Association, COFA）體系，未嘗也不是一條可以相互妥協的方法之一。

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