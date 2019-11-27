神楽坂週記》江戶從未如此遙遠：《東海道五十三次》

江戶時代。在京都完成煙火職人修行的康太郎，為了回到愛人「桃子」等待著自己的江戶，踏上了歸鄉的漫長旅途；但在途中，企圖搶奪密傳火藥配方的惡德商人剛左衛門，派出了無數忍者、刺客、浪人……埋伏道中，伺機而動。康太郎是否能平安突破重圍，回到江戶與心上人團圓呢？

神楽坂雯麗

嚴格來說，全名「扔煙火的康太郎之東海道五十三次」（かんしゃく玉投げカン太郎の東海道五十三次）的《東海道五十三次》，在筆者漫長的紅白機童年中，是最早讓自己意識到「電玩來自異國」的遊戲之一。

――江戶時代。在京都完成煙火職人修行的康太郎，為了回到愛人「桃子」等待著自己的江戶，踏上了歸鄉的漫長旅途；但在途中，企圖搶奪密傳火藥配方的惡德商人剛左衛門，派出了無數忍者、刺客、浪人……埋伏道中，伺機而動。康太郎是否能平安突破重圍，回到江戶與心上人團圓呢？

《東海道五十三次》標題畫面。遊戲中幾乎所有的訊息都以平假名寫就。（作者提供）

在第三方廠商進入紅白機市場的初期，《東海道五十三次》在有限的容量與表現中，其實非常忠實地重現了現實中為人傳誦的「東海道五十三次」景觀。無論是道中的地形、背景與建築物，甚至於關卡與哨所的位置及順序，都與自江戶時代流傳至今的「東海道五十三次」說法大致相符。

但這些「文化底蘊」在當時還在讀小學也不懂日文的筆者心中，當然是沒辦法體感到的。

那時所能理解的，除了唯一看得懂的漢字遊戲標題以外，就是《東海道五十三次》實在難到爆炸――跟超級瑪利完全不同，主角康太郎的動作有著微妙的慣性，就算以十字鈕反向輸入，也無法立刻停止或轉換方向。

幽靈是相當討人厭的阻礙，一旦被纏上拖慢動作，後果往往致命。（作者提供）

雖說現實中人體的動作也有類似的制約，但說真的實在不需要在遊戲中也加以再現吧；另外，主角唯一的武器「煙火」的使用，也受到很大制約，例如畫面上雖然最多可以一次投出兩枚煙火，但間隔時間也相當長，而且投擲後會呈拋物線緩慢飛行，或是非得停下腳步蹲下才能安置在定點上的煙火彈，也很難應對迅速來襲的敵方角色。

另外，《東海道五十三次》遊戲中的道具，全都是隱藏道具，必須要用煙火炸過一次正確位置才會出現在畫面上。這也就表示，除非真好運遇到高手當面示範，不然就得花錢買一本攻略本一頁頁對照，把遊戲的全程給背誦下來。

當然，若要以「地毯式轟炸」的方式來掃關卡也可以，但往往在過程中，由於煙火的使用有上述的限制，難免會被突如其來的忍者或劍客攻其不備。

敵人的種類豐富且充滿時代感。（作者提供）

除了會直接威脅玩家的敵方角色之外，《東海道五十三次》中還有各種雖非致命，但足以絆住玩家步伐、打亂攻略節奏的妨礙角色，這些礙事者無法乾淨俐落地用煙火擊退，只能閃躲或用道具打發。他們分別是：藝妓「阿民」、幽靈「阿石」、關所役人「中山主水」跟盜賊「三太」。無論被他們當中的哪一位纏上，都會有影響主角跳躍或被盜取道具的負面效果。

所以，主角能取得的道具，也多半都是用來應付這些礙事角色的（除了吃了可以無敵前滾翻的「飯糰」，以及能讓敵我雙方都能跳上雲端的「木屐」之外）。為了突破礙事者的騷擾，而必須努力找出隱藏道具，而在這壓力山大的過程中還得打倒各種致命敵人，沒有血條設計的主角只要失手，就是一發出局……這種種都讓《東海道五十三次》成為一款令玩家很難感到舒暢的高壓力遊戲。

江戶就在眼前。那是一個畫面上出現稍為不同的小變化，就能讓玩家感到興奮的時代。（作者提供）

仔細想想，「一個煙火職人從京都到江戶不停地亂扔炸彈找出隱藏寶物、不斷炸死惡德商人、忍者跟浪人，強行突破關所」的畫面，根本就是恐怖份子炸彈客實施無差別恐攻的景象。

經過漫漫長路，康太郎終於與花子重逢了。（作者提供）

電玩世界中的江戶時代，要毫髮無傷地走完這「東海道五十三次」，還真是一種（自己跟旁人）都需要賭上身家性命的超級大冒險啊。

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