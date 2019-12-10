神楽坂週記》被惡劣的姊妹品拖累的不遇名作（上）：FC《Saga傳說》

當時，若是《Saga傳說》的命運能稍有變化，也許它有機會成為繼《勇者鬥惡龍》、《太空戰士》、《女神轉生》之後的FC另一大RPG作品，並開創另一個完全不同的家用角色扮演遊戲源流至今，而未可知。

神楽坂雯麗

1987年，當時正可說是任天堂紅白機上角色扮演（RPG）遊戲的戰國時代。

如今，我們很容易就把《勇者鬥惡龍》或《太空戰士》之類著名RPG遊戲的系列化與大作化視為理所當然；但其實在三十多年前的紅白機RPG黎明期，那時的玩家（也就是三十年前的我們）卻未必一定會這樣看。

到那時為止的RPG，通常刻意設定得難度極高，或是具備了非常高強度的解謎要素，因為無論是遊戲業界或玩家，都還把RPG視為一種「大人們在PC上需要花時間進行的困難遊戲類型」；但是，《勇者鬥惡龍》一代的出現（1986年）改變了這一切。RPG一下子成了全年齡玩家都能在客廳裡的電視上輕鬆遊玩――以當時的標準――的，普及化、大眾化的遊戲類型。

由插畫家米田仁士擔綱的《Saga傳說》遊戲封面插畫，成功營造出這是一款嚴肅RPG遊戲的印象，但對當時以兒童為主的紅白機玩家群體，可能稍有距離。（網路）

在這種「只要在包裝上寫著RPG三個字，遊戲就能熱賣」的時代裡，當然也出現了許多良莠不齊、尚未完成就趕著上市炒短線的爛遊戲。從結果來說，TAITO的《Saga傳說》（ミネルバトンサーガ ラゴンの復活）就是這樣一款被自家幾個月前在紅白機上推出，但完成度、系統設計及遊戲平衡，都極度欠佳的角色扮演遊戲《未來神話》（未来神話ジャーヴァス）給拖累到，而遭到玩家遺忘、市場埋沒的好作品。

「我不是你爸，你其實是某某國的王子」這種開場白，如今古樸到令人難以想像。（作者提供）

《Saga傳說》的故事開頭極為單純：主角在養父死前，得知自己是某個滅亡古國的王子，從此踏上了復國之旅。但是劇情的起伏及豐富的可加入團隊配角等存在，讓這個看似古板的「王子復國記」故事，發展成一款世界觀極為壯大緻密，頗有延續成一大系列潛力的RPG。

當時的TAITO不愧為日本最資深的遊戲大廠之一，在短短幾個月內推出的第二款RPG，就徹底改善了前作為玩家所詬病的各種嚴重缺點。

《Saga傳說》有著當時FC上RPG遊戲不多見的大地圖，就連城鎮村莊的面積也非常廣闊。（作者提供）

首先，《Saga傳說》中的村人NPC，會在對話中給出對冒險真正有用的提示。當時的RPG遊戲一般都以配合攻略本及說明書進行為前提，遊戲內沒有任何提示是家常便飯；而玩家在遊戲中正常遊玩的情況下，也不需為收入所困擾，能夠有效率但不失緊張感地累積遊戲中的通貨；主角及夥伴的成長，也確實讓玩家「有感」，享受培育角色成長這種RPG最基本的樂趣；隨著劇情進展，同樣城鎮中的同樣村民的台詞，也會不只一次有所變化，讓玩家能感受到自己的行動確實對遊戲中的世界有所影響。甚至在破關後還能回到起始村莊，接受人們的歡呼及感謝。

這些以今日的RPG來說都已經是理所當然的。但在1987年，這卻都是令玩家驚豔的亮點。

最值得一提的就是《Saga傳說》的真實時間戰鬥系統。遇敵時，畫面會切換到戰鬥畫面，主角與夥伴們或是以衝撞（物理攻擊）或魔法、投擲物遠距攻擊魔物，一刻也不能掉以輕心，相較於當時其他許多步調緩慢的指令式RPG，可說充滿了緊張感。同時，優秀的音樂也讓遊戲過程更加精彩。

與戰鬥畫面共通的NPC對話介面，背景音樂也會隨之改變，相當細緻，但也稍嫌切換費時。（作者提供）

使遊戲更耐玩的，是《Saga傳說》在隨劇情來去的夥伴之外，也實裝了「傭兵系統」，玩家可以在城鎮中的介紹所雇用傭兵，在戰鬥中隨時呼叫他們出來代打。傭兵們擁有自己一套的等級系統，雖然只要戰鬥結束就會完全回復體力，但一旦戰死就無法復活；只要讓他們有機會撿尾刀，就能確實累積經驗值、提升等級與戰力。這種主角之外的培育要素，在當時是一大創舉。

儘管就跟那時代其他許多RPG遊戲一樣，《Saga傳說》也有著超高的遇敵率及主角步伐緩慢、缺乏交通工具等普遍的固有問題，但TAITO的製作者有見及此，甚至設計了體貼（而且可以隨時開啟關閉！）的密技，將地圖上隨機遇敵的機率降到0，或提高主角移動的速度。加上遊戲中從頭到尾，包括最終頭目在內，都可以100％以「逃走」指令脫離戰鬥，因而也照顧到了並不那麼擅長RPG遊戲的玩家。

與日式RPG常見的一列縱隊不同，遊戲中的三人團隊會以三角隊形前進；但在充滿障礙物的城鎮或迷宮中，夥伴有可能會被地形卡住，如果離開畫面外，就會直接脫隊。（作者提供）

但即使有這些讓它被稱為「隱藏名作」的讚賞，《Saga傳說》在當時同廠前作口碑不佳、他廠RPG遊戲新作、大作連發的情況下，並沒能在第一時間得到應有的肯定，就此埋沒在遊戲販賣店的花車特賣區當中，儘管延續同一世界觀的系列作後來也在FC及SFC上推出過兩部，但這並無法挽回各作品的氣勢及知名度，《Saga傳說》也沒能給RPG遊戲進化發展的歷程帶來其他變化了。

在日本的懷舊遊戲評論中，不只有一個玩家提到：當時若是《Saga傳說》的命運能稍有變化，也許它有機會成為繼《勇者鬥惡龍》、《太空戰士》、《女神轉生》之後的FC另一大RPG作品，並開創另一個完全不同的家用角色扮演遊戲源流至今，而未可知。

戰鬥畫面。除了主角可以由玩家自行操作之外，無論是同伴或傭兵都會自動進行戰鬥。（作者提供）

《Saga傳說》至今未曾在近代家用主機的懷舊平台上復刻上架過。因此，2019年的現在要玩到它，除了購買原裝卡匣，插在主機上接電視來玩（但使用電池記憶的存檔方式是一大隱憂）之外，就是透過模擬器遊玩。假如你日文無礙，非常推薦對家用日式RPG遊戲黎明期有興趣的讀者們找機會嘗試本作。

下一篇，我們就來探討：同一家公司在同一時期的幾個月前發售的《未來神話》到底有多爛，竟爛到斷送了自家RPG遊戲的銷路，及未來本可能有的發展機遇。

（未完待續）

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