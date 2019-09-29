神楽坂週記》電玩大哉問：韓國瑜市長小時候有哪些電動可打？

「在我小時候，許多父母親都會跟小孩說，不要打電動，打電動沒前途又耽誤功課」──1957年出生，今年62歲的韓國瑜市長，居然擁有跟我們這些老玩家相同的電玩青春感慨，看來即使在電玩領域，韓市長一樣是一位令人充滿親切感的庶民呢。然而身為一位遊戲玩家，不免好奇韓市長究竟有著什麼樣的電玩經驗。具體來說，在他小時候，到底有什麼電動能打來「耽誤前途與功課」呢？

高雄市長韓國瑜在9月27日提出要為高雄發展電競產業，打造高雄成為「電競產業首都」。在韓市長的臉書貼文文末，還非常感性地寫道：

「在我小時候，許多父母親都會跟小孩說，不要打電動，打電動沒前途又耽誤功課」

以筆者這樣年約三、四十，如今仍是現役遊戲玩家的族群而言，當年無論是在家裡玩電視遊樂器，或是在外面投銅板繳學費玩《快打旋風》，而因此被父母、長輩與師長責備「玩物喪志」、「耽誤學業」或「傷害視力」⋯⋯等等，並不算是非常稀有的人生經驗。

在韓市長小時候，「許多父母親都會跟小孩說，不要打電動，打電動沒前途又耽誤功課。」（韓國瑜臉書截圖）

不過，1957年出生，今年62歲，即將於明年代表中國國民黨競逐中華民國總統大位的韓國瑜市長，居然擁有跟我們這些老玩家相同的電玩青春感慨，這不得不說實在是令人有點意外；看來即使在電玩領域，韓市長一樣是一位令人充滿親切感的庶民呢。

然而，在感到庶民親切的同時，身為一位遊戲玩家，不免好奇韓市長究竟有著什麼樣的電玩經驗。具體來說，在他小時候，到底有什麼電動能打來「耽誤前途與功課」呢？

一般而言，會因為打電玩而被說耽誤前途，大概都是在成年前的人生階段才會發生的事情。畢竟出了社會之後，只要獨立生活、薪水又負擔得起，根本就不會有人去管你打電動有沒有前途或影響功課。身為一位萬眾矚目的總統候選人，出自韓市長臉書的每一句話都值得我們細細品味——等等，請韓粉阿姨嬸嬸叔叔伯伯們先別急著進攻我家——筆者絕對相信，韓市長所說的話都是有所根據的。

慎重起見，本文將以韓市長「小時候」（成年前）的時間跨距為準，也就是1957年到1975年這十八年來看，他或他的同儕最有可能是因為當年打了什麼電動被碎念，而有此感概。

1959年《Tennis for Two》公開展出時的整組「機台」設備。（網路）

1959年《Tennis for Two》（韓市長2歲）

由曾經參與曼哈坦計畫的研究機關「布魯克黑文國家實驗室」的成員所開發的《Tennis for Two》，是目前已知世界上最早提供給一般大眾遊玩的「電玩遊戲機台」。布魯克黑文國家實驗室本身在原子彈計畫中負責雷達系統的改良，但由於研究所附近的當地居民們對這間與核武有關的實驗室感到不安，所以在每年的秋天定期開放給附近居民參觀。可是，展出的高深莫測設備及照片實在太過枯燥，因此實驗室成員出於寓教於樂的考量，花了三星期組裝出了這台「側視式雙打網球遊戲」，並在1959年提供給參觀者遊玩。

⋯⋯要想打這台電動打到被大人說這沒前途，門檻有那麼一點高。而且這台由頂尖科學家手工打造，必須用示波器來玩的設備，在當年展示結束之後就被拆卸，回歸到研究用途去了。

1962年在PDP-1電腦主機上運作的《Spacewar!》。（網路）

1962年《Spacewar!》（韓市長5歲）

被認定為世界第一款STG（射擊遊戲）的《Spacewar!》，是由MIT學生Steve Russell領銜在小型電腦PDP-1上開發的展示用程式。兩位玩家要分別操作隔著畫面中央的太陽互相對峙的兩艘太空船對戰。在限時之內一旦中彈，或是撞上太陽，就算是對手得了一分。

⋯⋯跟《Tennis for Two》一樣，這也是無法一個人玩的遊戲。話說回來，假如當年為了雙打《Spacewar!》，而要買一台PDP-1電腦回台灣，還得先準備好120,000美元（不含運費）喔。

1971年的《Computer Space》機台，有著充滿太空時代感的前衛框體外型。（網路）

1971年《Computer Space》（韓市長14歲）

由Nolan Bushnell以PDP-1上的《Spacewar!》為藍本，改良而成的《Computer Space》，基本的遊戲內容與《Spacewar!》相同，只是成了獨立的電玩遊戲機台，不需要再在複雜、昂貴的電腦主機上執行，同時也改善了原版強制雙打對戰的限制，只有一個人也可以愉快遊戲。遊戲中還出現了隕石或飛碟等新的變數，讓這款太空射擊遊戲更加驚險刺激。不過，由於遊戲難度極高，加上有硬體延遲的問題，加上負責販售的Nutting Associates公司經營不善，也無力廣告，最後只賣出了1500台。

⋯⋯終於越來越接近會被嚴厲地斥責電玩影響課業的年齡了呢。筆者並沒有資料可以確認《Computer Space》是否曾進入台灣，或在台被仿製，但假如韓市長當年真有機會接觸這款電玩機台，那他絕對堪稱台灣懷舊遊戲界第一人。

Magnavox Odyssey是世界第一台家用電玩主機。（網路）

1972年「Magnavox Odyssey」電玩主機（韓市長15歲）

1972年上市的Magnavox Odyssey，是世界第一台家用電玩主機，功能以現在的觀點來看當然非常原始。由於主機幾乎不具備繪圖能力，更沒有音效、音樂，大致只能在電視螢幕上顯示幾個會動的光點，因此遊玩時必須在電視上張貼事先印製好的遊戲圖案，配合得分表之類的配件，用類似桌遊的方式及規則遊玩。

⋯⋯雖然在商業上Magnavox Odyssey並不成功，但確實寫下了歷史里程碑。假如韓市長也拿過那把（在世界上一小部分人之間）非常知名的擬真光線槍，那還真是非常令人羨慕的事情。

《PONG》遊戲機台大獲成功，引發了世界性的電玩熱潮。（網路）

1972-1975年《PONG》（韓市長15-18歲）

ATARI受到Magnavox Odyssey主機上的《桌球》遊戲啟發，開發出了《PONG》這款乒乓遊戲機台，很快大獲成功，並引發了世界性的電玩熱潮，接下來的好幾年當中，在美、日，乃至於港、台，都有無數的《PONG》機台及仿製大型電玩、家用主機出現。

⋯⋯這在邏輯上，大概最有可能是韓市長「幼時」真正打過的電動玩具了。和十餘年前不同，這時的各種Pong-Like遊戲機，已經有了市場與量產規模，因此成了一般家庭也能負擔得起的娛樂設備。

1983年上市的「任天堂紅白機」遊戲卡匣。此時韓市長已過而立之年，應該已經找到其他更好玩的娛樂了。（作者提供）

至於1976年出現的世界第一台可換卡匣遊戲機「Fairchild Channel F」、世界第一台掌上型遊戲機「Mattel Auto Race」、1977年的「ATARI 2600」⋯⋯乃至於1983年上市的「任天堂紅白機」（韓市長31歲），這些撼動世界各地家庭客廳生活的革命性娛樂機器興衰的歷程，礙於篇幅，就在此略過。

其實韓市長是不是真的玩過上文中所提到的那些電玩（或電玩的老祖宗），有沒有被說耽誤課業或沒前途，一點都不重要。

事實上，筆者所感到疑惑的只是：每當藍營政治人物在想要沾電競產業，或者電子遊戲文化的光時，有沒有想過為自己當年「完全執政」下的大刀一揮，斬斷台灣電玩命脈的產業禁令及決策，為那些被斷送的機會，說一聲「真是對不起」呢？

畢竟，那時假如沒有遭受這種無理重擊，台灣的電玩或電競產業原本完全有機會與美、日平起平坐，或許也不需要勞動市長在選前幾個月匆忙拋出「電競首都」之類的選舉支票，就得以蓬勃發展了。

這筆屬於台灣遊戲玩家、相關產業與其從業人員的帳，又該去哪裡，找誰算呢？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法