神楽坂週記》由日本人挖掘的台灣電玩史：《臺灣電視遊樂器專利圖鑑Vol.1》

神楽坂雯麗

自從任天堂的迷你FC發售以來,各種迷你主機前仆後繼發表,從迷你SFC、迷你PS,最近轟轟烈烈地上市的迷你MD,這些「復古」產品在跌破(包括筆者在內的)原本不看好這類商機的「硬派」懷舊遊戲玩家眼鏡之餘,也給原本就十分興旺的日本懷舊遊戲相關出版品的市場添了新柴火。

但在良莠不齊的這類商業出版品之外,在日本,也一直有一股非主流的懷舊遊戲書寫存在,那就是主要由個人或小團體作者集結出版的懷舊遊戲同人誌。這類同人誌的實體書通常只經過特定通路或活動現場的攤位發售,要在日本國外購買實體書並不容易,同時作者的個人風格也往往較商業出版品強烈許多。加上語言隔閡因素,在台灣的相關玩家社群中,能見度也並不算高。

但就有一本懷舊遊戲同人誌打破了這種狀況,這就是以台灣早期仿製、翻版電玩硬體為研究對象,由遊戲作曲家、懷舊遊戲研究者「hally」田中治久撰寫的《臺灣電視遊樂器專利圖鑑Vol.1》。

《臺灣電視遊樂器專利圖鑑Vol.1》封面。(作者提供)

hally在《臺灣電視遊樂器專利圖鑑Vol.1》的前言中提到編撰這本「圖鑑」的起因,是因為台灣在1970-80年代雖處在世界電子代工體系的中心,經歷過電玩產業最早期的繁榮過程,而且與日本文化圈也極具親和力,但日本懷舊遊戲玩家們多年來對台灣早期電玩的發展歷程,其認識幾乎是零。儘管在網路上可以散見許多台灣遊戲收藏者、研究者與老玩家所撰寫的零星評論,但仍然不足以拼湊出早期台灣電玩產業的清晰面貌。

hally採取了令人意外的切入角度:透過搜尋政府公開資訊,也就是將電玩、遊樂器……等相關關鍵字丟進「中華民國專利資訊檢索系統」中,搜尋歷年台灣廠商、發明家所登記的與電玩相關的專利資訊,同時將其與已知實際上市過的各種台版相容主機、搖桿周邊等比對,hally「挖到了一座連當地的遊戲史家們也沒注意到的寶山」。同時,他也挖掘出了一些或許會顛覆至今為止全球懷舊遊戲社群對電玩發展史認知的,新出土的事實。

例如,其中最具爆炸性的,或許是台灣聲寶公司(SAMPO)早在1975年就已經提出了台灣最早的電玩專利,也就是讓「Pong」在電視上運作的電路模式;這比ATARI在歐美推出「Home Pong」主機還要早,當然也先於日本大多數已知的電玩主機廠商。聲寶後來也推出了自己的家用乒乓主機,外銷國外,成了台灣目前可考(而且還存在,只是不做電玩生意)的真正第一家電玩公司!

很可能是台灣第一台本土品牌電視遊樂器的聲寶「GM-3001」。(網路)

曾經有那麼一個短暫的時刻,台灣(家用)電玩產業在代工技術密集的優勢之下,就算不說是領先了全世界,也完全與美、日同類產業與品牌站在相同的起跑線上。過去這對筆者來說,只是一個大致上的模糊概念,但經由hally這本《臺灣電視遊樂器專利圖鑑Vol.1》中白紙黑字的專利記述證實之後,已經是無庸置疑的事實了。

聲寶外銷的內建Pong遊戲一體型電視機「VG6512BW」,這是一部內建乒乓球電玩的黑白電視機。(網路)

對筆者個人來說,《臺灣電視遊樂器專利圖鑑Vol.1》也有那麼一些令人感到慚愧的部分;首先,這是由一位日本人獨力研究,然後編撰給日本同好分享的同人誌,其中甚至多所引用筆者過去數年在不同網站及專欄發表的老遊戲評論文章。但這麼多年來,我們這些以「嚴肅玩家」自居的人,竟然都沒想到要去搜尋一下經濟部工業局明擺在網路上的公開資料庫。

也許這是受限於「當年的盜版商哪會特別去替相容品申請專利呢?」的先入為主刻板印象,卻忽略了在台灣當時特殊的智財觀念及貿易環境之下,翻版者也有提防其他人盜版自己的明確需要。但不管怎麼說,筆者如今的感覺就像是「家中角落遺忘多年的寶箱,某一天突然被外國跑來的勇者打開了的NPC」。

比起懷舊電玩介紹,它更像是一部小範圍歷史考察的結果,一部字面意義上的「圖鑑」。它並不生動有趣,可能還顯得有些枯燥,但是其中所找到的資料、所整理出來的成果,都是貨真價實的。

本書內頁預覽圖。(作者提供)

如果你日文閱讀無礙,可以透過作者的推特(註),私訊給作者hally洽詢購買《臺灣電視遊樂器專利圖鑑Vol.1》的PDF數位版本(少量印製的實體本僅在日本懷舊遊戲主題同人展售會「Game Legend 32」販賣),可透過Paypal刷卡付款,定價12美元。

《臺灣電視遊樂器專利圖鑑Vol.1》不是厚達數百頁的鉅作,而只是一般薄本同人誌規模的小書;但作者在其中投入的研究精神,以及日後將繼續完成的後續成果,也必然值得對深入研究台灣早期電玩產業型態有興趣的讀者閱讀之。

"The Picture Book of Intellectual Properties in The History of Taiwanese Video Games Vol.1" is finally up. Please let me know if you're not in Japan but still want a PDF copy, and if PayPaling 12 USD for a Japanese book is not irritating for you.