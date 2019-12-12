神楽坂週記》摧毀姊妹品銷路與機遇的爛遊戲《未來神話》（後篇）

假如在遊戲系統設計上能夠更加用心，《未來神話》或不致於背負如此惡名，也不會拖累後續的作品，更差點砸掉了TAITO的招牌。如果《王子復國記》與《未來神話》的上市順序顛倒過來，或許今日的RPG遊戲風景就將為之一變也未可知。

神楽坂雯麗

續上篇

要把這遊戲破關可不是一件小事。

過去被稱為「迷作」的爛RPG遊戲，大致上有兩個共通之處：「步伐緩慢」與「異常寬闊的地圖」。這兩個互相衝突的因素產生的效果，無疑會給玩家帶來極大的焦慮及急躁不耐。

《未來神話》遊戲盒裝及卡匣本體。筆者已經忘了在什麼情況下取得這款遊戲，但只記得開局五分鐘內就受不了而關機。（作者提供）

TAITO在《王子復國記》幾個月之前於紅白機上推出的動作RPG《未來神話》（未来神話ジャーヴァス），就正好符合了這兩個糟糕角色扮演遊戲幾乎共通的特徵，而且這還只是個開頭而已。

就算玩家不捨花錢買來的卡匣，想要打起勁好好把遊戲全破，但由於遊戲系統設計太過差勁，再加上從頭到尾幾乎毫無變化的單調背景音樂，逐漸把玩家的熱情及幹勁消耗殆盡；當他們領悟到再繼續勉強玩下去也沒什麼意義時，就會起身默默地關掉紅白機的電源――這正是1987年暑假起發生在所有《未來神話》玩家們身上的悲傷事實。

《未來神話》的說明書上，以相對於版面來說異常大量的文字敘述背景故事。未來的地球上，一位從長年宇宙航行中歸來的太空人，發現熟悉的文明已從地球上消失，地球也被七位暴君所支配。為了打倒他們，成為新世界之王，主角必須走遍世界七大陸，糾集戰力攻佔七座暴君盤據的城池，一一將暴君們打倒。

用現在的遊戲術語來形容，《未來神話》的故事類型或會被歸入如《異塵餘生》一類的「後末日系」當中。光是閱讀說明書，玩家也多半會覺得故事背景規模壯闊宏大，在文明荒廢的世界裡，找出自己的生存之道，而自己的一舉一動，也將成為未來被傳頌的神話。這絕對是個史詩式的大作RPG吧？但在那之前，波瀾壯闊的故事裡卻寫了這麼一句：「……連漢堡都沒有了，紐約城也消失了……」

因為故事介紹中天外飛來的這筆「連漢堡都沒了」，《未來神話》至今仍然擺脫不了被老玩家拿漢堡消遣的命運。（作者提供）

什麼？「地球文明的崩潰」與「沒有漢堡可以吃」，對主角來說是同等嚴重的大事情嗎？

儘管故事敘述中寫著「找出文明毀滅的原因與自己的生存之道」，但實際上的遊戲內容就只是「討伐七個暴君，成為新地球之王」。先不管一個太空人突然間就要征服地球當國王這種故事有多牽強，就算玩家耐著性子且幸運地破關，還是不知道地球文明到底為什麼會毀滅。

卡匣花零用錢買了，也插在紅白機上開機了。對小孩來說珍貴的電玩時間總是要妥善利用的。但遊戲一開始，沒有任何訊息、說明，主角就突然被丟在地圖上的某個角落（說明書上說這是北美）。也沒有提示告訴玩家要先做什麼，或是先去哪裡。

對小學生說「請自己想辦法賺錢」有種莫名的嘲諷感。（作者提供）

而且，無論是賺取金錢的方式，或是回復體力的方法，甚至存檔的方式，也完全沒有說明（說明書上寫著「請自己思考如何賺錢」）！城鎮的建築物上沒有招牌看板，得要進屋才能知道自己進了什麼店家，進錯房子還會被傳送到其他大陸的荒郊野外。

《未來神話》的等級系統也相當莫名其妙。玩過RPG的人都知道，只要打倒敵人都能獲得經驗值；但在這款遊戲中，如果玩家沒有先加入城鎮中的公會，選擇「劍士」、「格鬥士」、「魔法師」三種職業其中之一，就絕對無法提升等級，不管打倒多少敵人都一樣。

主要的野外地圖畫面。老實說，不知是不是因為物件繪製方式的關係，實況影片看久了眼睛頗為疲倦...。（網路）

《未來神話》中還有一個重要的參數「聲望」值。只要聲望提高，主角就能招集部下。必須要招募到一定數量的部下，遊戲才能繼續進行。公會提供提升聲望值的方法，就是在比武活動中勝出。然而，比武必須付費參加，出現的對手又強到不像話，一碰就死；就算好運贏了，聲望值也只+1，一旦輸了還會倒扣。其後果就是玩家賺的錢永遠不夠用，而且萬一玩家變更職業，聲望還會直接歸零。

主角打倒怪物並不會得到金錢，因此只能接取無限重複的送貨任務賺取微薄的酬勞；但如果錯接目的地距離長遠的任務，在途中用盡昂貴的回復道具，就經常陷入任務越接就越窮的「窮忙」狀態。

綜合起來，毫無意義的NPC提示訊息、看不見的隱藏道具、緩慢的步行速度（在這個地球上的所有人跟怪物，移動都比主角迅速靈活）、單調的音樂及音效、難以提升的聲望、難以賺取的金錢、昂貴的武器防具、巨大但單調的地圖、過近的攻擊範圍……都讓《未來神話》成了對玩家的一種拷問。

從完成度及事後評價來說，很難相信這是同一家公司相隔幾個月發售的兩部作品。（作者提供）

因此，當幾個月後TAITO大幅改善了這些缺點的《王子復國記》上市時，市場及玩家都冷眼以待，也就不難理解了。

難道《未來神話》就這麼一無是處嗎？

當時有一位日本電玩雜誌的讀者投稿這麼寫道：

「我只花100日圓買了《未來神話》。但是實在不好玩，所以我把卡匣拆解開來研究電池記憶的構造，非常有幫助。」

是的，《未來神話》是紅白機上第一個使用電池記憶（Battery Backup）存檔方式的RPG遊戲。相較於需要小心抄寫密碼的過往RPG，技術上來說，這的確是一項劃時代的進步。TAITO對此顯然也非常驕傲，除了在外盒上用幾乎跟標題美術字一樣大的篇幅註明「2MBB」（2 Megabit Battery Backup），甚至在卡匣後方安排了可以打開更換鈕扣電池的蓋子。

《未來神話》卡匣背面的圓形鈕扣電池蓋，下方還有詳細的構造解說，讓小學生也能看懂。但後來大家才發現，這些電池往往都能持續供電到小學生們都步入中年，成家立業，而《未來神話》的存檔能力似乎也沒有特地更換電池維護的必要。（作者提供）

但這一體貼的巧思又引發了其他的致命後果，那就是在卡匣受到震動或衝擊時，電池可能因此短暫斷路，導致存檔直接消失；而且在一般情況下更換電池，本身也意味著原有存檔不保。再加上鈕扣電池的壽命比預期更長，到了幾個月後同樣採用電池記憶的《王子復國記》上市時，TAITO乾脆廢除了卡匣背面的電池蓋設計，直接將鈕扣電池焊死在機板上。

同樣採取電池記憶方式的《王子復國記》卡匣，廢除了可更換電池的設計，只留下代表電池記憶的「BB」縮寫字樣。（作者提供）

其實，無論是寬廣的地圖，在文明毀滅後的地球上冒險這個設定，以及提升主角聲望、招兵買馬，攻略城池等遊戲特色、連村民NPC都能殺死的高自由度，多年後在如今的開放世界遊戲中已是常見的主流設計；但在1987年就想把這些超前時代甚多的元素融入《未來神話》，顯然時期尚早。假如在遊戲系統設計上能更加用心，《未來神話》或不致於背負如此惡名，也不會拖累後續的作品銷量，更差一點砸掉了TAITO的招牌。

雖然這是毫無意義的假設。如果《王子復國記》與《未來神話》的上市順序顛倒過來，或許今日的RPG遊戲風景就將為之一變，也未可知。

最後，如果你有過人的耐心、毅力跟好奇心，可以看看這遊戲到底長什麼樣子，如果有機會的話......也請千萬不要任意嘗試。

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