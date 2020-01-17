自由開講》若沒有所本 藍營甭擔憂反滲透法

◎許靖

反滲透法通過後，國民黨幾乎集體反對，還恐嚇說等他們選完後，成為國會多數黨，要將法律全部廢掉或修改，還好這次台派大勝。國民黨很神奇，從過去色厲內荏的要求台灣人民跟著他們反共，對紅色政權滲透台灣，幾乎怕得像中了致命瘟疫似的，然而時隔多年，現在的國民黨對於共產黨的戒心，幾乎失去了原本威權時代的原則，對於中共對台灣日益嚴重的滲透，國民黨幾乎不敢回嘴一句話。

國民黨人當中，當過台中市長、同時也是旺中集團副董事長的胡志強，當過台北市長的郝龍斌，這些國民黨核心領導階層，幾乎都是一面倒、旗幟鮮明的反對反滲透法，旺中老董蔡衍明更一手掌握了與中共高層關係相當密切的媒體，能夠獲得被中共高層關注的台灣媒體，背後因素可能並不單純？

國民黨人當中，當過台中市長、同時也是旺中集團副董事長的胡志強（中），當過台北市長的郝龍斌，這些國民黨核心領導階層，幾乎都是一面倒、旗幟鮮明的反對反滲透法。（資料照）

去年是很特別的一年，年初中國國家主席習近平對外宣示對台新政策，推出「一國兩制台灣方案」，而蔡衍明去年也透過網路公開表明自己的政治立場，像是坦率地向中共輸誠自己認同一國兩制，非國民黨的「九二共識、一中各表」，媒體老闆親中到人盡皆知，這種人是否根本沒把中華民國的國家主權放在眼裡呢？

記得這次選舉中，有立委候選人賴士葆打著九二共識爭取連任，卻可能不知道國民黨的九二共識，連中共都不承認了，國民黨的九二共識根本無法讓台灣走出國際社會，很多藍委早在去年年初選完縣市長後，都建議說這次總統大選千萬不要再講九二共識，沒想到還有人講九二共識，根本是在騙選票，不幸的是，賴士葆已選上立委，等著進入新國會，國家安全大概就挫著等吧？

藍營人士可能沒了解到反滲透法的重要意義，台灣需要一部法律防範中國政府的全方面滲透，建立防堵機制在西方國家已逐漸成為主流，台灣立法剛好是適應世界潮流，違反法律的情形很簡單，如果有接受中國的「指示、委託、或贊助」，從事5種行為，包括政治獻金、受指示助選、法令政策遊說、破壞集會遊行、假訊息干擾選舉，就可能違法。

據報導，曾經掌握過國政軍情機密資料的馬前總統，竟然害怕自己會違反反滲透法被入罪，難道他忘了他自己是法律系出身？法律很強調不溯及既往原則，馬英九在立法通過後，已開始擔心自己恐怕犯罪，難道馬過去擔任總統或是卸任後，有過接受中國的「指示、委託、或贊助」的前科嗎？還是自己未來想做的事，可能被阻擋了，而被戳到痛點在抱怨嗎？我們不得而知。

法律很強調不溯及既往原則，馬英九在立法通過後，已開始擔心自己恐怕犯罪，難道馬過去擔任總統或是卸任後，有過接受中國的「指示、委託、或贊助」的前科嗎？。（資料照）

或許因為馬英九這番話，很多人可能開始相信，法律若通過，被輿論視作親共的人士們，相當程度上這部法也可能妨礙到他們的利益了。近日，蔡英文總統已簽署法案，反滲透法正式成為國家法律了，當前日益嚴重的紅色滲透，甚至有可能進而影響國安，現在有了法源依據，檢調單位應該要硬起來積極偵辦緝凶，因為台灣只有一個，而保台護國是當前最大的台灣共識。

（政治評論者）

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