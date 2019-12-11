自由開講》馬英九身為威權時期加害人好意思出來反對反滲透？

◎顧貯勸



馬英九日前參加國民黨在立法院舉行的《反滲透法》草案公聽會，馬 英九在會中高談闊論表示：「《反滲透法》是讓威權復辟，嗆蔡英文 打壓言論自由，對不起爭取言論自由的黨外前輩」。面對有人質疑馬 英九和中共政協關係不清不楚，還大方在總統府接見賄賂共諜退將羅 文山的中國政協委員許智明。沒想到馬英九竟然語出驚人表示：「 自己都和習近平見過面了，跟政協委員見面沒什麼了不起」。 此語實在害人，因為這代表馬英九連反滲透的根本意義為何都不清楚 ，所以自己可能遭滲透渾然不覺，甚至駁斥對此警覺的人！



我們國家現今最大的危機在於，威權體制的加害者往往未受應有的審 判，因而對自己成為威權打手的過去可以不必面對。甚至可以堂而皇 之的打著民主的口號來遂行自己的利益。例如美麗島事件時的新聞局 長宋楚瑜，在媒體上宣稱美麗島事件是一場大型暴亂的叛變，把美麗 島事件形容的污穢不堪，迫害民主人士是事實，但是他從不覺得自己 有問題。甚至可以在民主化後的台灣，多次參選總統， 甚至差點當選。



而馬英九亦是，過去在美國就以迫害聲援民主人權的台灣人為己任， 回國面對轉型正義的問題經常性的採取反諷，刻意篩選的方式針對性 的來面對轉型正義問題。因此，這些人從來沒有認真反省過， 迫害自由民主的是什麼意思，從而僅認為這些只是選舉的工具。 導致今日，馬英九等人會敵我不分， 還幫共產黨人爭取讚台灣的民主，那種荒謬的劇情。



而馬英九這種「我見過習近平，所以在總統府見過一個滲透吸收共諜 的中共政協委員沒問題」的荒謬論述，更是讓人難以忍受。 難道川普跟習近平見面過，未來在美國見美國共諜也沒關係？ 難道見過金正恩，未來接見有意竊取美國科技的共諜也沒事？馬英九 不思自己的維安或是身體是否被滲透，反而回頭質疑別人大驚小怪， 馬英九還是曾經統管國家安全的最高負責人，連敵我狀況的如此紊亂 ，台灣情勢豈能讓人放心？

馬英九這種「我見過習近平，所以在總統府見過一個滲透吸收共諜的中共政協委員沒問題」的荒謬論述，更是讓人難以忍受。圖為2015年的馬習會。（歐新社資料照）



我們要奉勸馬英九及國民黨諸公，你們當年在台灣生存的基礎是反共 ！怎麼會在走向民主化之後，反而把滲透問題草率忽視呢？ 如果這麼喜歡投共，當年留在北平南京就可以了， 何必千里迢迢逃來台灣呢？若連反共都不敢堅持的國民黨又有何生存 意義。



值此美國專家與政府官員多認為紅色滲透嚴重的時刻，恐怕美國政府 想不到作為中國入侵第一線的台灣，竟然有人拒絕反滲透， 還會以保護共產黨為己任的寬厚胸懷。假如這些人這麼愛好自由民主 ，當年為何不替美麗島事件受刑人說情？為什麼沒有阻止犯下侵害人 權的大罪！請馬英九等人好好的支持反滲透，否則親共的國民黨就是 廁所裡的花瓶，在台灣沒有半點存在意義。

（研究生）



《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com



不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法