自由開講》若《反滲透法》被否決，立法院將出現更多吳斯懷

楊霈宇

11月中旬，國民黨公布不分區名單時，由黃復興黨部力挺的退役將領吳斯懷被列入不分區安全名單，結果引發社會譁然和國民黨內的眾怒。由於名單過於爭議，引爆社會極大反彈，也連帶衝擊到國民黨區域立委的選情，許多國民黨立委紛紛閃避切割，拒談吳斯懷。

對此，日前國民黨台北市議員徐巧芯在電視上曾指出，吳斯懷被列為不分區安全名單對國民黨選情來說是「雪上加霜」；對於區域立委也有影響。就她的了解、檢證之後，「大概是掉了5%左右，這個我想也不諱言」。

連原本民調落後林郁方的林昶佐，在吳斯懷「努力輔選」後，林昶佐的聲勢也從屈居下風，躍居到小勝；「宅神」朱學恒更形容，用「來自地獄的不分區」稱呼這次國民黨的自爆行動真是不過分。顯見吳斯懷的「威力」驚人，受到眾多候選人認證。

在吳斯懷提名不分區立委的事件後，根據《放言》所做的民調顯示，政黨支持度部分，民進黨已經大幅超越國民黨；在被問及邱毅、吳斯懷進入國會，是否有國安疑慮時，民眾認為「一定會有」疑慮者佔27.6%、「還算會有」佔22.4%，兩者合計高達50.0%。

國民黨對《反滲透法》的態度，可能讓更多吳斯懷進入國會，並有恃無恐地獲取政府相關機密，而不會受到任何懲罰。（資料照，本報合成）

社會主流意見對國民黨這份名單如此不諒解，國民黨應該從中獲得教訓、立即反省，在國安領域的相關法案和民進黨共同展現對外團結一致、捍衛國家主權的態度。但令人遺憾地，國民黨卻依然採取（和國安五法修正時一樣）否定通過《反滲透法》的策略。

一方面大喊「中華民國萬歲」，卻處處杯葛國安法令的國民黨，做出如此表裡不一的行徑，實在令人匪夷所思。這也凸顯出，藍營對於國家安全的思維和社會民眾的觀感有極大落差。如同曾為香港抗爭事件發聲的蔣萬安，在這類大是大非的議題上，默默噤聲。

因為國民黨無法理解：社會大眾擔憂，一個吳斯懷就足以可能讓台灣在國防外交安全上的機密外洩給中共，若不加強機制防範，反而讓台灣陷於危險之中。

但國民黨對《反滲透法》的態度，卻可能讓更多吳斯懷進入國會，並有恃無恐地獲取政府相關機密，而不會受到任何懲罰。國民黨只關心立法院亟欲通過的國安相關法案是否會觸怒中共，而不是如何捍衛中華民國主權的存在。

任何一個受過良好教育、有國家意識的台灣公民，都不可能接受這樣的扭曲行徑。如今，國民黨卻寧可採取焦土政策，抗拒通過《反滲透法》，敞開大門讓更多屈服於中共的吳斯懷堂堂進入國會殿堂，成為國會議員。

國民黨「反國家安全」的作為令人不禁質疑，它們究竟是想當中共政治代理人，或是想忠實扮演好中華民國的在野黨？

（國立大學講師）

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