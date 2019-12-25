自由開講》台灣不需要反滲透嗎？

◎吳嚴

隨著中國經濟起飛、軍力增強，民族意識高漲，經過一番鬥爭而上位的習近平，先是修改憲法取消連任限制，更推出了中國夢，2025製造強國，似乎亟欲擺脫過去鄧小平所訂立下來的韜光養晦策略，不僅想要稱霸亞洲，更有取代美國成為世界第一強權的意味。

不過也由於中國的野心太過龐大，以及手段太過粗糙野蠻，例如用一帶一路建設，讓他國掉入陷阱，或者是藉由政治獻金，收買他國的國會議員，實質影響政治，用遊客當作制裁手段，箝制他國經濟等，讓世界的民主國家，都在積極的堤防中國的實質介入，守護國家主權。

而歷史地位、地理位置都相當特殊的台灣，當然是中國更加不可能放棄的對象，畢竟中國對台灣入侵的力道，可以說是比對其他國家還要強烈百倍，甚至還有在台灣的政黨統促黨，不僅大方承認收受來自中國的金援，更表示，中國武力攻台，他將前往第一線，號召大眾拒做砲灰，共同與統一大軍達成「無血開島」的協議。這樣的行為，簡直就是把台灣的主權踐踏在地。

面對這樣的問題，相信只有國安五法，並不能有效嚇阻這樣的有心人士，必然要有一套更加嚴格的規範，才能有效的守護國家主權，守護民主自由，所以執政黨在日前也推出了「反滲透法」，就是為了要讓守護國家安全的武器，能夠再加強。

但是我們的國民黨，似乎不希望我們能夠增加保護自己的法案，但卻又不好意思直說，從杯葛到提出「反併吞法」，在隨著親民黨起舞，改為「強行通過」、「暴衝」等論述，不免讓人質疑是想要選票，卻又怕得罪中國，根本就是在打假球，畢竟如果覺得暴衝，為何國民黨團所提出的「反併吞法」，也要求逕赴二讀。

更重要的是，如果真的想要守護民主、守護台灣的主權，國民黨為何不理會眾人，以及黨內的民意，硬要把去對岸聽訓的吳斯懷，排入不分區的安全名單內，又為何要跟著中國，一起逼迫執政黨去承認，那個會掏空中華民國的九二共識，一國兩制台灣方案，又為何每當中國在欺壓台灣的時候，又默不作聲。

如果真的想要守護民主、守護台灣的主權，國民黨為何不理會眾人，以及黨內的民意，硬要把去對岸聽訓的吳斯懷，排入不分區的安全名單內！（圖片來源：林飛帆臉書）

說真的與其在那邊做秀，明明就為了自己的利益，又硬要扯民意的兩面手法，不如大大方方的學習統促黨，把自己想要被統一的思想說出來，這樣至少還會讓人比較欣賞，也比較不會搞得自己精神分裂。

畢竟，中華民國萬歲只有嘴巴講，中華民國並不會萬歲，只有實實在在的撐起國防，不要杯葛軍購、國防預算，讓我們的國軍能夠有更新、更強的硬體武器可以使用，增強國軍士氣，並且和台灣人民站在一起，讓中國共產黨的勢力無法在台灣存活，如此，才有可能杜絕所有被統一的可能，這樣也才是真的守護中華民國。

（自由業）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法