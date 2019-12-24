自由開講》從反滲透法看不理會民意的國民黨

吳嚴

隨著多年經濟成長，中國在全球範圍內崛起已是不爭的事實。當時國際上的民主國家都認為，只要國民所得增加、中產階級人口成長、知識水平提高，中國將會自然而然的走出獨裁。只是令人訝異的是，中國不但沒有走出獨裁，反而變本加厲，並試圖用自己的經濟力量影響全世界，想成為亞洲甚至是全球霸權。

而當全球民主國家都在思考要怎麼防堵中國透過「孔子學院」、商人政治獻金、招待旅遊團等各種方式，藉民主手段影響他國政治的時刻，被中國視為「神聖不可分割」的台灣，當然也發生了同樣的問題。例如中國招待的低價宮廟旅遊團，或是統促黨大方承認來自中國的政治獻金等，我們理當更要強硬起來，積極應對。

根據兩岸政策協會針對近期兩岸議題，與2020總統大選投票的意向調查，有近六成的民眾贊成《反滲透法》立法。這也表示，台灣民眾對於中國力量入侵相當有感，且普遍認為防堵中國勢力有所必要。

對於《反滲透法》的立法杯葛再杯葛，還國民黨恐嚇台灣人說《反滲透法》會「造成兩岸對立」；但是誰在國際上霸凌台灣，又是誰逼迫台灣承認掏空主權的所謂「九二共識」、「一國兩制台灣方案」呢？（美聯社、本報資料照合成）

可惜的是，國民黨似乎沒看見台灣人的擔憂，而且不願意和台灣人民站在一起。對於《反滲透法》的立法杯葛再杯葛，還恐嚇台灣人說會「造成兩岸對立」；但是明眼人都看得出來，是誰在國際上霸凌台灣，又是誰逼迫台灣承認掏空主權的所謂「九二共識」、「一國兩制台灣方案」呢？《反滲透法》只是為了保護台灣安全而已，何來對立之有？

不過這或許也不令人意外，畢竟國民黨早就已經從反共徹底倒向投共、媚共、舔共，這大家都看得出來。否則怎會把到中國正襟危坐恭聽習近平訓話的退將吳斯懷、支持港警暴力恐怖鎮壓港人的葉毓蘭，還一度把根本已經投降中國，認為「中國一定會統一台灣」的邱毅，都排入不分區名單？

全台灣都抗議國民黨這種不分區名單，連黨內的年輕人都看不下去。還有國民黨立委候選人台南市議員蔡育輝，為了表達對國民黨立委不分區名單的不滿，甚至跑去安平港「跳海」，表示從這份國民黨不分區立委名單中看不出改革決心，希望黨中央在最後關鍵時刻能及時修正。

但是我們看見國民黨的高層們似乎並不在意，甚至鐵了心要把這些爭議人物放在安全名單內，全然把台灣的國家安全視為無物。

當然國民黨甘於這樣靠攏中國，我們也不能阻止，畢竟這就是言論的自由。只是從這裡我們也可以看出，韓國瑜在政見發表會上大喊「中華民國萬歲」，卻雙腳乖乖走進中聯辦，既然人都到了中國卻絕口不提中華民國，想當然爾，捍衛中華民國也不過是嘴上說說而已。

既然只是說說而已，我們又怎麼可以把手中的一票，交到這種不在乎台灣主權、不在乎台灣民意的政黨？我們又怎麼能夠期待，這樣的國民黨能守護台灣人最引以為傲的民主自由，讓我們能安心的繼續在這片土地上奮鬥？

（自由業）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法