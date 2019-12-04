自由開講》國民黨收過中共政協的錢，所以才不支持反滲透？挺吳斯懷嗎？

◎默宇塵

根據最新媒體報導，退役陸軍中將羅文山涉嫌收受香港居民許智明政治獻金，在2008年到2012年間，收賄160萬人民幣遭到國安法判刑。而且這位許姓香港人除了是位商人之外，身分還是中共政協委員。這位退將收了中國錢之後，多次支持國民黨的政治活動，更離譜的是自2008年就開始支持馬英九。像這樣的事情層出不窮，台灣人民早已人心惶惶，而國民黨2020年的選舉更是荒唐，不只提名一個統媒代言人當總統候選人，不分區立委唯一的軍系代表竟是找促統不反共的退役中將吳斯懷。我們想請教中國國民黨，是不是因為這樣才拒絕反滲透法？

根據最新媒體報導，退役陸軍中將羅文山涉嫌收受香港居民許智明政治獻金，在2008年到2012年間，收賄160萬人民幣遭到國安法判刑。（資料照）

恰巧最近又有一群親中政客組成的《大師鏈》，和北京的系統交互呼應，許多與會的人員不但是退休政務官，甚至有退休國安官員堂而皇之的入列。我們非常擔心的是，像這樣打著《大師鏈》名號，實則成為北京大外宣系統，目標搶下華人世界話語權影響全球觀點的統戰計畫，台灣豈能置身事外？又怎可能置身事外？更恐怖的是像這樣活動，內部流通的是時下炒作的區塊練等虛擬貨幣，這樣的活動，大辣辣的吸收台灣政界與軍界人員，滲透已經是現在進行式，而國民黨還在抱著韓國瑜與吳斯懷，然後痛罵吳敦義，這些人是否至今搞不清問題在哪？

國民黨在習近平今年發表一國兩制台灣方案後，仍不知中共已經等同發起夜襲的信號。直到香港反送中活動意外激發而起，才又轉而暴力鎮壓香港活動。像這樣的事情，國民黨不只從來都只有迴避，或發布一些無關痛癢的政治聲明，更可怕的是常以北京中宣部口徑似的嘲諷台灣，或是嘲諷芒果乾〈亡國感〉不存在，這都讓筆者深怕，國民黨是否已經從親中反共政黨，走向親共政黨？

而吳斯懷等人不知反省，抵死也不願意退出不分區立委，自認聽過習近平訓示是意外，卻始終講不清為何會促統挺共。而國民黨面對這樣的親共立委候選人，不但毫無檢討反省空間，還叫大家含淚也該投票。請問含淚是演給誰看？北京政府嗎？怎麼沒有為自己的墮落掉過一滴淚？

而吳斯懷等人不知反省，抵死也不願意退出不分區立委，自認聽過習近平訓示是意外，卻始終講不清為何會促統挺共。（資料照）

我們看到退役將領收中共政協的錢給國民黨競選，國民黨又被指控去年拿北京資金捲起韓流，現在又有親中親共的不分區立委名單，而至今還沒擺脫紅色代言人的韓國瑜，進過香港中聯辦肯定一國兩制的韓國瑜，又與聽過習近平訓話的吳斯懷成為台灣這場選戰的主角，我們怎能不亡羊補牢的通過反滲透法呢？

國民黨大陸部副主任左正東，都已經因為受不了這份紅統不分區立委名單憤而請辭黨職，國民黨又怎能醉生夢死的告訴大家反滲透不重要呢？我們也勸左教授如果看不慣紅統的不分區名單，請連韓國瑜的競選顧問一起辭，並站出來聲援反滲透法，否則我們實在無法了解國民黨究竟捍衛台灣主權的決心在哪？一再被共諜滲透資助的國民黨實在讓人擔憂！

國民黨大陸部副主任左正東，都已經因為受不了這份紅統不分區立委名單憤而請辭黨職，國民黨又怎能醉生夢死的告訴大家反滲透不重要呢？（資料照）

（擔憂台灣前途的高雄人）

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