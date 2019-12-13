自由開講》下架吳斯懷 更要下架國民黨

許靖

立委參選人吳怡農、阮昭雄等人發起的下架退將吳斯懷活動，近日開始發酵，儼然將成為全民共識。許多人開始在臉書、IG響應，呼籲選民慎選立法委員，小英總統也呼籲，「這次大選應投給對國家安全、國家機密資料或者國家整體目標有明確立場的候選人」。為何退將吳斯懷等人成為過街老鼠，人人喊打？

坦率而言，退休的國軍將領，過去在軍中辛苦服役，一輩子奉獻自身捍衛國家安全，國人對於軍人的忠誠勇敢無庸置疑。只是部分將領在軍職退休後，似乎不甘於退休後的含飴弄孫生活，跑去海峽對岸跟中共官員一起高唱中共國歌，當時消息傳回台灣後，社會輿論強烈批判，發現到退將赴中現象竟無法可管。

吳斯懷（前排右一）過去曾赴中國「聆聽」中國領導人習近平演講、在奏中國國歌時肅立致敬而引發爭議。（圖擷自YouTube）

在民意壓力下，今年立法院已立法通過「退將叛國條款」，《國安法》修正條文指明，未來退將若有叛國行為遭判刑定讞後，將剝奪其退休俸，不過該法因不溯及既往，過去有赴中記錄的退將，極可能逃過法律制裁。

不料，國民黨無視民意不滿退將赴中，反其道而行將吳斯懷列入政黨票的安全名單內，不少人認為，藍營此舉等於認同退將赴中是合法行為，若國民黨在國會過半，恐將在明年啟動修法。

面對中共無所不用其極滲透台灣，吳斯懷若變身立委，再修國安法，最嚴重情況下恐怕將大開國安漏洞。蔡總統也指，應整體檢討現行法律是否應該進一步強化。

筆者認為，下架親中的不分區立委，最好的方式就是堅決拒投國民黨政黨票、反制藍營區域立委，讓他們在國會徹底邊緣化。民眾用選票下架國民黨，國家安全才能獲得最起碼的保障。

（新北居民）

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