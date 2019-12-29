自由開講》從侯友宜反滲透談國民黨的親中文化

◎吳言之

近來，中國國民黨面對反滲透法在立法院，一面倒的反對，包含泛藍政黨也群起圍剿。然而，目前民調高居全國縣市長施政滿意度前三名的新北市長侯友宜表示：「保護國家是每一個人應盡的義務跟責任，有法令能非常周全保障國家安全『我是樂觀其成』。」挑明了支持反滲透法的立場。我們可以從侯友宜的關鍵時刻表態，看看這個提名親共名單的國民黨，為什麼會走向如此親中的境地。

日前新北市長侯友宜受訪表示：「保護國家是每一個人應盡的義務跟責任，有法令能非常周全保障國家安全『我是樂觀其成』。」挑明了支持反滲透法的立場。（資料照）

在筆者解釋國民黨立場之前，仍不免要消毒中國國民黨所釋放的假消息。反滲透法是針對台灣的敵對勢力滲透所制定的法律，而且只有五種行為及一個前提之下才會犯法。根據民進黨王定宇委員的解釋：「接受中共指示、委託或資助的前提下，進行五種行為：包含提供政治獻金、受指示助選、法令政策遊說、破壞集會遊行、假訊息干擾選舉等，才會構成犯罪。」如果不涉及這些條件與行為者，根本沒有違反法律之可能。

國民黨不斷造謠說是戒嚴復闢更是讓人作嘔，戒嚴始作俑者就是中國國民黨，在平民生活的地方長期實施軍事統治，人民觸法必須軍法審判，而且判決書還要總統批准。這個荒謬的過程，跟現在的反滲透法根本毫無可比性。

國民黨更說因為這部法律沒有行政院版本，所以不能通過。這個更是好笑，美國多少法律是國會直接提出逼行政部門接受的？行政部門也未必都有提出對案。例如影響台灣甚鉅的台灣關係法，原先只是一個簡單的綜合法案，僅四條規定。反而是國會議員看到國務院這樣子做太荒謬，自己從頭到尾生出一部法律，要求卡特總統同意。誰說這個過程都一定要行政部門提案啊？國民黨自己主導國會七十幾年，連這些基本邏輯跟常識都沒有，到底這幾年是怎麼過的？

回過頭來談，我們看到國民黨親中到語無倫次，荒謬的亂扯戒嚴，實際上就是要確保北京政府不會責怪自己啊！但是侯友宜過去是被認為親民進黨，也被民進黨一路提拔為最年輕警政署長的人，果然明辨是非，即使很晚加入國民黨，仍然沒有同流合污，依然搞得清楚什麼東西是對國家生存有益。國民黨拋棄思考能力，走向一面倒親中等於是自證外來政權，在台灣會走入死胡同而出不來。

奉勸國民黨好好想想吧，當年是怎麼成為共產黨手下敗將的？多少國民黨人被共產黨滲透以至於資訊走漏，最後潰不成軍，逃到台灣。又是怎麼以反共為名行軍事統治快四十年，到李登輝擔任總統還有採煞車的強調戒急用忍，後面國民黨到底在幹嘛？總不會連戰登陸之後至今，國民黨真的已經轉型成為共產黨側翼了吧？到底反滲透法不好在哪裡？對國家不急迫在哪裡？好好說清楚。否則就請好好參考侯友宜的意見，這對國民黨生存才有出路！

（政治工作者）

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