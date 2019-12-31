自由開講》反對處罰共諜的國民黨，根本就是中共側翼

廖宇平

12月31日民進黨終於通過《反滲透法》，但其實這過程非常艱辛。

因為從11月24日，立法院民進黨黨團宣布要修訂《反滲透法》之後，國民黨人就一直不斷大力抨擊《反滲透法》，指稱《反滲透法》定義不明、侵害人權，立法院國民黨黨更多次召開記者會，痛罵《反滲透法》是空白授權、綠色恐怖，並不斷恐嚇民眾，營造反透法會處罰到所有台商的負面形象，並且將矛頭指向民進黨，不斷批評民進黨「不願和大眾對話，不願意好好溝通協商」。

事實上，國民黨指稱的法律定義太模糊，根本就是子虛烏有、刻意抹黑，國民黨主張「境外敵對勢力」、「滲透來源」定義不明確，然而這個法律概念早就在《國家情報工作法》中運行了，國民黨主張的「指示、委託、贊助」不明確，卻刻意忽略最重要的法律構成要件，應該是「違法捐贈政治獻金、違法遊說、妨礙集會遊行」等非常明確的違法條件。

國民黨在國會全力阻撓任何處罰共諜的法律，在台灣盡力替中國說好話，營造實現統一的條件，而且從國安五法可以看出，在國民黨的算盤裡，是把「不顧人民意見，直接簽訂兩岸和平協議實現統一」當作可能的選項。（美聯社，本報合成）

上述《反滲透法》處罰對象的法律規範，現行早就已經在實行了，違法捐贈政治獻金的違法性，早就在《政治獻金法》第7條、《公民投票法》第20條被規範，《反滲透法》只有新增處罰替中國輸送資金的白手套而已，《反滲透法》其他處罰對象，也都在《遊說法》、《選罷法》、《社會秩序維護法》等現行條文，有非常明確清楚的定義。

況且，自從今年七月，民進黨宣布要修訂中共代理人法後，這些中共滲透的間諜行為，如何處罰，如何防範，早就已經在立法院經過很多的討論了，民進黨不斷提出各種解決方案的同時，國民黨卻永遠只會用「法律不夠明確」、「民進黨綠色恐怖」來回應問題，筆者想問：按照國民黨的邏輯，美國和澳洲的反境外勢力代理人法，是不是「美國恐怖」、「澳洲恐怖」？究竟不願意理性溝通，扼殺民主政治的政黨到底是誰？

更可惡的是，國民黨根本就不是不理性，而是故意要阻撓反滲透的相關修法。從今年五月開始修訂的國安五法，國民黨不僅反對處罰去中國聽訓的台灣退將，更反對兩岸和平協議需經過全民公投。中共間諜王立強在澳洲媒體爆料滲透行為時，也是盡全力粉飾太平，不斷淡化台灣被滲透嚴重的事實。

說白了，國民黨提出的「法律不夠明確」、「反滲透法侵犯人權」，根本全部都是藉口，國民黨真正在做的，根本就是為了不得罪中國、為了討好中共，而在台灣國會盡全力阻撓任何處罰共諜的法律，在台灣的言論市場裡，盡力替中國說好話，營造實現統一的可能條件，而且從國安五法可以看出國民黨的態度，在國民黨的算盤裡，更是把「不顧人民意見，直接簽訂兩岸和平協議實現統一」當作一個可能的選項！

或許中國國民黨這麼厭惡《反滲透法》，盡全力阻撓國安五法、中共代理人法的真正原因，根本就是因為國民黨就是台灣最大的中共代理人！台灣人一定要用選票唾棄這種踐踏台灣主權、踐踏台灣民主的中共側翼，還給台灣一個不屬於中國人，而是真正屬於台灣人的民主國家！

（自由評論者）

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