自由開講》國共兩黨操作《反滲透法》的憎恨情緒

◎高見潁

《反滲透法》將在今日進行表決。對於該法案，國民黨總是用拖延戰術，以倉促立法為由，抵抗《反滲透法》的通過。過去半年來，從國安五法、中共政治代理人法，一直到近期的《反滲透法》，國民黨總是用各種理由和藉口消極阻擋，把國家安全視為無物。

從前總統馬英九到國民黨的政治人物，他們都指稱「沒有所謂的紅色滲透，都是民進黨在操作無中生有的恐懼感和亡國感。」即便目睹了香港抗爭事件所帶來的衝擊，藍營也不認為，香港的不幸會降臨在台灣身上。

藍營指責綠營，只會用恐懼來吸引選票，卻「不意外地」同樣和中共的「綠色恐怖」來掀起部分台灣民眾對民進黨的憎恨感。這凸顯出，中共的紅色滲透早已成功地控制了國民黨和其支持者。

從前總統馬英九到國民黨的政治人物，他們都指稱「沒有所謂的紅色滲透，都是民進黨在操作無中生有的恐懼感和亡國感。」即便目睹了香港抗爭事件所帶來的衝擊，藍營也不認為，香港的不幸會降臨在台灣身上。（資料照）

根據史丹福大學政治及社會學教授以及胡佛研究所高級研究員戴雅門的研究指稱，中共的紀律和實力讓中國能夠利用比俄國更廣泛、更全面的組織網絡。共產黨的聯合戰線除了操作情報、進行政治宣傳和間諜活動以外，最重要的是利用民主國家內部的分歧，並與海外華人社群及要人合作。

他認為，俄國的影響力作戰也充滿這些列寧式戰術。不過中國的攻勢雖較不顯眼，卻已擴張得比俄國更廣，手法也更機巧。例如在美國，中國藉著併購或收編既有電台，以及成立新電台，「幾乎消滅了美國華人社群過去閱聽的大量中文媒體」。

中共藉由大量的大外宣資金，買通包含台灣在內的部分民主國家的媒體，藉由鋪天蓋地的假資訊、假訊息，左右了這些國家的民意，打造「威權的誘惑」，利用民主國家的自由體制來破壞民主國家的內部團結，導致其人民對民主體制產生質疑和不信任感，最終的目的，就是讓該國「不佔先降」。

這樣的情況發生在歐美國家，也發生在台灣。中共藉由馴化一個原本和他對抗的政黨，使其變得唯唯諾諾，不敢公開反抗，甚至只敢和他同出一鼻子氣的附庸團體，煽動部分人民懷恨的情緒，來打擊和其唱反調的敵對政黨，證明了紅色滲透的危險性。

很難想像，面對這樣的政權，台灣沒有本錢和時間去內耗，只能用堅定意志，透過法律制度來捍衛自己的民主自由，不能讓中共的滲透再為所欲為。否則，台灣得來不易的民主自由勢必步上香港的後塵，屆時再多的悔恨都無濟於事。

（國會助理）

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