胡，怎麼說》0111你不投票，0111你就會後悔！

2020年0101凌晨0時許，台灣，大家一起倒數計時剛過，煙火盛放，火樹銀花炸裂夜空，驚喜讚嘆連連，互道新年快樂的當下；2020年01010007，香港， 新年的第7分鐘，碰的一聲爆炸，毒煙四起，這不是煙火，而是暴警射向人民的新年第一發催淚彈！

2020年01010007，香港， 新年的第7分鐘，碰的一聲爆炸，毒煙四起，這不是煙火，而是暴警射向人民的新年第一發催淚彈！（路透社）

新年第一發毒彈射出後，香港暴警更以催淚彈、水砲、胡椒粉噴槍、暴力驅散、拘押等等殘酷手段，對在街頭慶新年、為元旦大遊行熱身的人民交相賊。

超過103萬香港人不懼暴政、暴警、暴力鎮壓的威脅，在元旦當天上街頭遊行，持續力挺反送中，高喊「5大訴求，缺1不可」、「光復香港，時代革命」等。

超過103萬香港人不懼暴政、暴警、暴力鎮壓的威脅，在元旦當天上街頭遊行，持續力挺反送中，高喊「5大訴求，缺1不可」、「光復香港，時代革命」等。（路透社）

香港民間人權陣線發動的元旦大遊行，原是經核准的遊行，因上街人數很多，百萬人民湧出，聲勢波瀾壯闊，讓港共政府驚懼，竟在遊行掀起高潮的時刻，在下午5時30多分時，突然下令「「腰斬」遊行，並強迫民陣必須在6時15分，即45分鐘之內，解散百萬遊行群眾。

元旦當天入夜之後，港警更發射大量催淚彈、水砲、出動銳武裝甲車等，暴力驅散香港人民，造成多人受傷，暴警更在各地進行「 無差別」手段拘捕，即使你沒有任何違法，只要警察認為可疑，就暴力相向，包圍、濫捕、濫搜年輕香港市民，至少400多人被捕。

元旦當天入夜之後，港警更發射大量催淚彈、水砲、出動銳武裝甲車等，暴力驅散香港人民。（歐新社）

2020年是香港人民「反送中2年」，為爭取民主、自由，從2019年6月到今，在港共政府暴力之下，香港人民已付出多少苦難、多少血淚，但百萬人民仍然勇敢的站出來！

看了香港，回看台灣，0111總統及國會大選當天，你不投票，你在0111當晚就會後悔！

你不投票，而讓親中舔共的那些人當選，你就是讓他們把台灣送中，送到一黨專政的中共之手！香港人民爭取自由民主而不可得，你不投票，讓台灣人民本來擁有的自由民主因而失去，你再後悔也來不及了！

看了香港，回看台灣，0111總統及國會大選當天，你不投票，你在0111當晚就會後悔！（法新社）

2019年1231，反滲透法三讀通過，2020年就是台灣反滲透起步的「抗中元年」，0111讓我們一起去投票，用選票讓抗中元年有個好的開始！

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