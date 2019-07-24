胡，怎麼說》六四屠夫，永垂不朽？中共在鼓勵小屠夫！

六四天安門血腥屠殺事件的屠夫李鵬，22日死在北京，享高壽91歲，中共以高規格評價他，稱讚李鵬「永垂不朽」！給六四屠夫「永垂不朽」的諡號，形同鼓勵小屠夫們跟進大屠夫！鼓勵暴力鎮壓！鼓勵血腥屠殺！

六四天安門血腥屠殺事件的屠夫李鵬，22日死在北京，享高壽91歲。（歐新社檔案照）

六四屠夫，永垂不朽？就是中共專制政權一天不倒，屠夫就一天不朽，六四殉難烈士英靈，沉冤就要一直埋在黑暗中待雪！

在中共當局動用白衣黑道圍毆香港反送中抗議群眾的當下，赤裸裸的以黑道治港、官警黑合演大龍鳳、赤黑白三色協力鎮壓人民的當下，中共給六四屠夫李鵬「永垂不朽」的諡號，聞之更令人心驚。

香港元朗21日深夜，有大量身穿白衣的黑社會人士攻擊反送中抗議民眾，造成45傷1命危。（路透社）

中共還稱讚李鵬以「果斷措施」制止動亂、平息反革命暴亂云云，所謂果斷措施，就是李鵬在1989年5月20日宣布北京戒嚴，64當天下令軍隊以坦克機槍掃射群集天安門抗議的學生，造成天安門血腥屠殺慘案。

六四天安門事件30年了，中共仍未見平反跡象，任何與64相關的消息、字詞等等都嚴密封鎖，仍是中國最大的禁忌，而今，中共高規格評價李鵬，稱讚他「永垂不朽」，意味只要中共政權不倒，六四事件就「永不平反」，因為六四平反，李鵬就不會永垂不朽，而會身後臭名、惡名昭彰！

中共高規格評價李鵬，稱讚他「永垂不朽」，意味只要中共政權不倒，六四事件就「永不平反」。圖為1989年六四前學生透過遊行，要求李鵬下台。（美聯社）

中共高規格評價李鵬，為的主要是保持一黨專政權威不倒，應該不是針對香港反送中事件而來，不過，依專制政權的權力慣性，這將對主張動用黑道暴力對付抗議群眾、藤條教仔、警察暴力鎮壓，官警黑合演大龍鳳、赤黑白協力鎮壓群眾者，發生鼓勵作用。

六四大屠夫李鵬，中共都「撐」著要讓他永垂不朽，上行下效，有恃無恐，在香港的官警黑小屠夫們，因為仗恃中共在背後「撐」，以後可能會對反送中抗議群眾下手就更狠毒、更暴力、更肆無忌憚，這就是所謂「李鵬效應」最令人擔心的地方。

李鵬之罪惡深重、李鵬的歷史罵名，不是中共官方之讚就能洗白的，而且，其罪惡還因而繼續禍延....。

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