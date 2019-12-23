胡，怎麼說》1221大遊行之後，保衛台灣、光復高雄！

1221wecare「光復高雄，保衛台灣」大遊行，50萬人上街力挺，與所有愛台灣的人身心相連，令人感動，不過，大家高興一天就好，大敵仍然當前，台灣內外情勢依然嚴峻，應該馬上迎戰0111大選，暫時先放下罷韓。

50萬人力挺「光復高雄，保衛台灣」，無論人數、氣勢、場面、訴求、內容，都完勝宣稱有35萬人參加的挺韓遊行，1221wecare的主訴求之一光復高雄-罷韓的意義已成功彰顯，大遊行過後，另一主訴求-保衛台灣，應馬上列為第一優先、重中之重！wecare台灣每一天！

50萬人力挺「光復高雄，保衛台灣」，無論人數、氣勢、場面、訴求、內容，都完勝宣稱有35萬人參加的挺韓遊行。（資料照）

1221罷韓、挺韓在高雄市互尬，只是雙方陣營的前哨戰，規模雖大，畢竟不是決戰點，明年1月11日的總統及立委大選，才是主戰場！

所有愛台、護台、挺台的人們，切莫因一時的勝利，而放鬆警戒，不能因一場戰役的成功，而驕兵輕敵，忘了大戰還在後頭，忽視大敵當前，讓對手陣營伺機反撲。

要發動罷免高雄市長韓國瑜，依法可從本月25日上午10時（去年此時他完成宣誓就職）就職滿1年起提出，提議人數是原選區的1%約2萬2814人，選務機關查對提議罷免人的時間是25日內，人數足夠了，進入第二階段連署，要10%約22萬8134人，連署時間為60日內，連署完成後，選務機關要在40日內查對名冊，人數足夠了，宣告罷免案成立，並在宣告成立後的20日起到60日內舉行罷免投票。

從以上規定來看，即使馬上發動罷韓，罷韓的投票時間，最快也要在明年3月，慢則延到5、6月。因此，發動罷韓主要是成功壓制韓國瑜在高市的施政績效、民調都爛到爆，卻仗著滿口唬爛直接參選總統的氣焰。

發動罷韓主要是成功壓制韓國瑜在高市的施政績效、民調都爛到爆，卻仗著滿口唬爛直接參選總統的氣焰。（資料照）

1221wecare人潮全面大湧、氣勢壯盛、堅定團結、迎向勝利，讓韓國瑜膽寒心驚、不敢正視，才會胡說八道、誣指「光復高雄、保衛台灣」大遊行的巨幅鮮綠布條是「遮羞布」，馬上被打臉自不在話下，除了韓粉、韓媒，他的話有誰還信？罷韓，0111之後，再全面啟動「雙殺」不遲！

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