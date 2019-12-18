胡，怎麼說》黨魁爆粗口，這個黨只剩這記沙豬賤招！

黨魁爆粗話，可知這個黨在這次大選氣數已盡，只剩粗口辱罵女性這記「沙豬」賤招！

自己清理門戶，逼吳敦義鄭重道歉，否則下架他的黨魁之位？或國民黨在大選中被選民下架？就看國民黨有識之士能否斷頭以求生了。

國民黨黨魁吳敦義昨天辱罵蔡英文總統「衰尾查某」，粗口辱罵女性政治人物，吳敦義不是「初犯」，而是「累犯」，他去年也曾辱罵陳菊「肥滋滋的母豬」。

國民黨黨魁吳敦義（中）昨天辱罵蔡英文總統「衰尾查某」，粗口辱罵女性政治人物，吳敦義不是「初犯」，而是「累犯」，他去年也曾辱罵陳菊「肥滋滋的母豬」。 （影片截圖）

就國民黨陣營要角來看，更是粗口侮辱女性的「慣犯」，韓國瑜的副手配張善政，日前曾批評蔡英文「女人沒生過孩子，不懂父母的心」，引起反彈之後，卻推說自己是「理工男」才會這樣說，又被眾「理工暖男」痛責。

陳宜民在外交部前抗議時，對女警公然施暴，卻拒不道歉，還以「路人甲」、「怪阿姨」等形容受害的女警。國民黨內並傳出，陳宜民起先一直硬坳不道歉，就是出自吳敦義的授意。

韓國瑜的輔選大將謝龍介昨天宣稱「女人拉票可以拉到房間」、「阿婆吃粿，倒貼！」云云。至於韓國瑜爆的粗口及不雅之語，那就罄竹難書，語繁不及備載了。

韓國瑜的副手配張善政，日前曾批評蔡英文「女人沒生過孩子，不懂父母的心」，引起反彈之後，卻推說自己是「理工男」才會這樣說，又被眾「理工暖男」痛責。（資料照）

選戰中，為了與選民搏感情，政治人物的「口條」多用俗語，並沒有錯，相互攻擊當然難免，但不能出口成髒，更不能侮辱女性，這是文明社會人與人之間起碼的尊重。

吳敦義等人言詞攻擊女性政治人物，就是一種暴力，不但自曝其短，簡直就是沙豬現形、醜態畢露，這不是敷衍兩句、假意道歉，就能遮掩其心態及卸責的。

下架吳斯懷，是為了台灣安全；下架吳敦義一干人等，真的真的是為了救國民黨！否則，斯人也而有斯黨也、斯黨也而有斯人也，斯人、斯黨皆沙豬也，這樣的人、這樣的黨將很快沉淪、成為歷史的灰燼！

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