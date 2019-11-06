胡，怎麼說》禿漢合體？一個大哉問：為何是禿、不是漢？

漢子（侯友宜）一直在躲著禿子（韓國瑜），這是大家一看就知道的事實。幾個月來，他就這樣一直躲、一直躲，好像生怕沾染了令人厭惡的東西，不過，看來快要躲不掉了，真的難為了，漢子！

論漢子與禿子，就上次市長選舉，漢子的總得票數116萬多票、得票率57.1%，都較禿子的89萬多票、53.8%強。擔任市長的施政績效，漢子排第7名居中前段班、也是藍營直轄市長之冠，禿子則在22縣市排名最後一名，包辦藍綠的車尾。

漢子（侯友宜）（右）一直在躲著禿子（韓國瑜），這是大家一看就知道的事實。（資料照）

據說禿子在月中要到漢子的地盤新北市，並欲與漢子進行「禿漢合體」造勢，原先都以市政為重、400萬市民優先、自己是個做事的人等理由，拒與禿子同台合體的侯友宜，這回躲不掉了，而講出「該做的事，我還是會做」，語氣露出多少無奈！

禿漢合不合體，那是藍營的家務事，不過，局外人看了禿漢合體，將會有一個大哉問：為何是禿子、不是漢子代表藍營競選總統？

為何是禿子（韓國瑜）（左）、不是漢子（侯友宜）（右）代表藍營競選總統？（資料照）

漢子比禿子，論政績、論做事、論能力、論表現、論品格、論民調滿意度、論上次選舉得票率...樣樣強的多，但為何是禿不是漢？藍營是不是故意推出最差的人參選總統，刻意用來攪亂台灣、扯台灣後腿的？

這裡也順便談被封「白賊」雅號的吳敦義，論馬英九任內的幾個行政院長，吳敦義表現比劉兆玄、江宜樺、毛治國、張善政都強（雖然都不好），卻被黑的不成樣，難道是血統問題？吳敦義的正藍政治血統沒問題呀；論幫禿子擦屁股的善後工作，他公開私下做的比張善政多，但現在卻動輒得咎，以黨魁之尊，連爭取個不分區立委排名第8、9、10名，都被藍營尤其韓粉轟的體無完膚，說他的名字列入會影響禿子選情。

白賊遭遇更慘的將是，2020年大選，藍營選贏了（無論總統、立委），功勞全歸韓國瑜，選輸了，「歷史罪人」的屎盆子，鐵定扣在吳敦義頭上。

2020年大選，藍營選贏了，功勞全歸韓國瑜，選輸了，「歷史罪人」的屎盆子，鐵定扣在吳敦義（中）頭上。（資料照）

漢子小心了！藍營既然要禿子、要無髮無天，由他去吧！

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